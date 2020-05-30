В конце прошлого года недалеко от моего дома открылся магазин по продаже самогонных аппаратов. Я – любитель хорошего коньяка и всегда мечтал научиться делать его своими руками. А тут нужный магазин.

Недолго думая, зашел в него посмотреть, какие аппараты продаются, сколько стоят. Глаза разбежались от обилия технологий. На мое счастье в стране есть интернет, и я решил, что надо, наконец, в этом разобраться.

Эту историю прислал мой подписчик Николай Ш.

Теоретическая подготовка

Изучение началось в форумах самогонщиков, потом пришло понимание, что необходимо изучить и теорию.

Двадцать лет назад народ делал аппараты своими руками, почувствовал все на себе и, в основном, пришел к выводу, что стандартные установки, выпускаемые сегодня, достаточно надежны, технологичны и не дороги.

Мне пришлось скачать несколько старых книжек по самогоноварению. Оказалось, что наука в СССР этим очень активно занималась, а за 30 прошедших лет в химии ничего не изменилось, и старые книжки все разъясняют.

Форумы существуют около 20 лет и народ, путем проб и ошибок, а затем и с помощью этих книжек, научился делать очень качественный продукт.

Под качественным продуктом в моем случае подразумевался чистый спирт. На промышленных установках его получают крепостью 96,5 градусов, сегодня есть возможность получить такую же крепость на домашних установках средней ценовой категории.

Тяжелый выбор

Производить дистиллят;

Производить спирт.

Передо мной встал выбор:

И вопрос я решил очень просто: ректификационная колонна, с помощью которой получают спирт, при небольшой переделке позволяет получать дистиллят, причем отменного качества. Так я остановился на ректификационной колонне емкостью 19 литров выше средней ценовой категории.

В стандартной поставке колонны шел бак 19 литров, крышка с клапаном и муфтой для градусника, двухдюймовая царга (труба) 0,5 м, холодильник и дефлегматор.

Первый перегон

Настоял 20 литров сахарной браги, залил в бак, включил индукционную плитку и стал ждать. Все сделал, как в теории и в инструкции к аппарату. Перегнал в режиме дисцилляции спирт сырец, снова залил его в бак, переоборудовал аппарат в ректификационную колонну.

И, о чудо, полился ацетон (так называемые головы) и затем спирт. Измерил градусы в спирте, увидел 94 и успокоился. На вкус получилось хорошо. Заметим, что не каждый может пить спирт, но я его люблю.

Зашел на форум похвастаться, что у меня все получилось, и получил такое количество отрицательных отзывов, что сначала удивился. Начал разбираться и понял, что ценители считают спиртом только 96,5 градусов, а остальное – недоректификатом.

Дальше начались эксперименты. Пришлось купить дополнительную царгу 0,5 м, дополнительную сетку Панченкова, набить потуже в царгу, и чудо свершилось опять: я получил спирт 96,5 градусов.

И результат превзошел себя. Точнее ГОСТ, по которому особо опасный метиловый спирт может быть не более 0,5%, а анализы нашего спирта показали метила 0,001%, то есть в 50 раз меньше, чем разрешено ГОСТ.

Производство коньяка

Для производства коньяка нужны дубовые бочки. Их изготавливают все кому не лень, и найти хорошего бондаря дело не простое. Через форумы по отзывам я нашел человека, который делает бочки в Таганроге из скального дуба.

Заказал 2 десятилитровые, и мне их привезли через полтора месяца. После подготовки, я залил в бочки разбавленный фильтрованной водой до 65 градусов спирт. И стал ждать.

По теории, в таких маленьких бочках первую заливку нельзя выдерживать более 3 месяцев. Каждый месяц я приглашал знакомых, оделенных даром нюха, значительно больше, чем я, для дегустации.

Через 3 месяца специалисты заявили, что коньяк созрел, и надо делать купаж. Подготовил настойку из чернослива на спирту, расплавил сахар, который добавляется в коньяк для цвета, все смешал в нужных пропорциях и устроил дегустацию.

Дегустация

Коньяк самодельный;

Коньяк Курвуазье VS;

Коньяк Курвуазье VSOP.

На слепой дегустации был выставлен:

Результаты дегустации по 10-балльной шкале представлены в таблице:

Как видите, коньяк по независимой слепой оценке получил ненамного меньше баллов, чем натуральный французский коньяк 10-летней выдержки. Один из экспертов даже утверждал, что третий коньяк является французским, а второй – самодельным.

А дальше что

Натуральное белое вино перегнал на дистилляторе и залил в бочку в смеси с чистым спиртом, разведя весь объем до 65 градусов крепости;

Смесь пополам белого и красного вина тех же сортов, из которых делается французский коньяк, без перегонки долил спиртом и в такой же крепости залил во вторую бочку;

Так как первый опыт с простым спиртом удался, в третий бочонок, вновь заказанный из Таганрога, я снова залил простой спирт 65 градусов.

Все знают, что коньяк производится из смеси коньячных спиртов разной выдержки, которые в свою очередь получаются из определенных сортов винограда. Так как весной большие объемы винограда достать тяжело, я принял решение сделать еще две закладки в бочки 5 литров разных составов:

Через 3 месяца в третьем бочонке и через 6 месяцев в первых двух должен получиться коньячный спирт разного вкуса. Будем с друзьями проводить дегустацию!

Какой коньяк вы выберете, самодельный или из магазина?