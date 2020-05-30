В конце прошлого года недалеко от моего дома открылся магазин по продаже самогонных аппаратов. Я – любитель хорошего коньяка и всегда мечтал научиться делать его своими руками. А тут нужный магазин.
Недолго думая, зашел в него посмотреть, какие аппараты продаются, сколько стоят. Глаза разбежались от обилия технологий. На мое счастье в стране есть интернет, и я решил, что надо, наконец, в этом разобраться.
Эту историю прислал мой подписчик Николай Ш.
Теоретическая подготовкаИзучение началось в форумах самогонщиков, потом пришло понимание, что необходимо изучить и теорию.
Двадцать лет назад народ делал аппараты своими руками, почувствовал все на себе и, в основном, пришел к выводу, что стандартные установки, выпускаемые сегодня, достаточно надежны, технологичны и не дороги.
Мне пришлось скачать несколько старых книжек по самогоноварению. Оказалось, что наука в СССР этим очень активно занималась, а за 30 прошедших лет в химии ничего не изменилось, и старые книжки все разъясняют.
Форумы существуют около 20 лет и народ, путем проб и ошибок, а затем и с помощью этих книжек, научился делать очень качественный продукт.
Под качественным продуктом в моем случае подразумевался чистый спирт. На промышленных установках его получают крепостью 96,5 градусов, сегодня есть возможность получить такую же крепость на домашних установках средней ценовой категории.
Тяжелый выборПередо мной встал выбор:
- Производить дистиллят;
- Производить спирт.
И вопрос я решил очень просто: ректификационная колонна, с помощью которой получают спирт, при небольшой переделке позволяет получать дистиллят, причем отменного качества. Так я остановился на ректификационной колонне емкостью 19 литров выше средней ценовой категории.
В стандартной поставке колонны шел бак 19 литров, крышка с клапаном и муфтой для градусника, двухдюймовая царга (труба) 0,5 м, холодильник и дефлегматор.
Первый перегонНастоял 20 литров сахарной браги, залил в бак, включил индукционную плитку и стал ждать. Все сделал, как в теории и в инструкции к аппарату. Перегнал в режиме дисцилляции спирт сырец, снова залил его в бак, переоборудовал аппарат в ректификационную колонну.
И, о чудо, полился ацетон (так называемые головы) и затем спирт. Измерил градусы в спирте, увидел 94 и успокоился. На вкус получилось хорошо. Заметим, что не каждый может пить спирт, но я его люблю.
Зашел на форум похвастаться, что у меня все получилось, и получил такое количество отрицательных отзывов, что сначала удивился. Начал разбираться и понял, что ценители считают спиртом только 96,5 градусов, а остальное – недоректификатом.
Дальше начались эксперименты. Пришлось купить дополнительную царгу 0,5 м, дополнительную сетку Панченкова, набить потуже в царгу, и чудо свершилось опять: я получил спирт 96,5 градусов.
И результат превзошел себя. Точнее ГОСТ, по которому особо опасный метиловый спирт может быть не более 0,5%, а анализы нашего спирта показали метила 0,001%, то есть в 50 раз меньше, чем разрешено ГОСТ.
Производство коньякаДля производства коньяка нужны дубовые бочки. Их изготавливают все кому не лень, и найти хорошего бондаря дело не простое. Через форумы по отзывам я нашел человека, который делает бочки в Таганроге из скального дуба.
Заказал 2 десятилитровые, и мне их привезли через полтора месяца. После подготовки, я залил в бочки разбавленный фильтрованной водой до 65 градусов спирт. И стал ждать.
По теории, в таких маленьких бочках первую заливку нельзя выдерживать более 3 месяцев. Каждый месяц я приглашал знакомых, оделенных даром нюха, значительно больше, чем я, для дегустации.
Через 3 месяца специалисты заявили, что коньяк созрел, и надо делать купаж. Подготовил настойку из чернослива на спирту, расплавил сахар, который добавляется в коньяк для цвета, все смешал в нужных пропорциях и устроил дегустацию.
ДегустацияНа слепой дегустации был выставлен:
- Коньяк самодельный;
- Коньяк Курвуазье VS;
- Коньяк Курвуазье VSOP.
Результаты дегустации по 10-балльной шкале представлены в таблице:
Как видите, коньяк по независимой слепой оценке получил ненамного меньше баллов, чем натуральный французский коньяк 10-летней выдержки. Один из экспертов даже утверждал, что третий коньяк является французским, а второй – самодельным.
А дальше чтоВсе знают, что коньяк производится из смеси коньячных спиртов разной выдержки, которые в свою очередь получаются из определенных сортов винограда. Так как весной большие объемы винограда достать тяжело, я принял решение сделать еще две закладки в бочки 5 литров разных составов:
- Натуральное белое вино перегнал на дистилляторе и залил в бочку в смеси с чистым спиртом, разведя весь объем до 65 градусов крепости;
- Смесь пополам белого и красного вина тех же сортов, из которых делается французский коньяк, без перегонки долил спиртом и в такой же крепости залил во вторую бочку;
- Так как первый опыт с простым спиртом удался, в третий бочонок, вновь заказанный из Таганрога, я снова залил простой спирт 65 градусов.
Через 3 месяца в третьем бочонке и через 6 месяцев в первых двух должен получиться коньячный спирт разного вкуса. Будем с друзьями проводить дегустацию!
Какой коньяк вы выберете, самодельный или из магазина?