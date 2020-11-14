Попробовал в обычной кастрюле сделать сливочное пиво из Гарри Поттера: делюсь рецептом и результатом

Одним осенним вечером… Ладно, это было не так давно. В общем, жена и дочка решили устроить небольшой марафон классических фильмов. Мое предложение освежить в памяти «Бойцовский клуб» или хотя бы «Крестного отца» отклонили, мотивировав, что «нечего детям такое смотреть».

Немного посовещавшись без меня, оставшиеся члены семьи выбрали «Гарри Поттера и все, что у него там было» и сели смотреть.

Как можно было догадаться, запас еды и напитков был не столь велик, чтобы прокормить малыша-сладкоежку и неотстающих от него взрослых детей в течение 8 фильмов. Это стало понятно после третьего эпизода поттерианы.

Эту историю прислал подписчик Елисей.

Предыстория

Итак, как заботливый отец и муж я должен был что-то сделать и спасти семью от недостатка вкусностей. Под впечатлением от фильма был сделан заказ на сливочное пиво, как у Гарри, и я решился пофантазировать.

Хочу поделиться достаточно экстраординарным для меня опытом, так как природа не одарила меня какими-то выдающимися талантами в области кулинарии. Должен, однако, отметить, что это абсолютно не касается смешивания коктейлей и приготовления напитков.

Здесь моя харизма способна ярко блеснуть, мешаю все, что мешается, и получается вкусно! Как позже выяснилось, я был на пороге неожиданного успеха, который вы тоже сможете повторить.

Ингредиенты

сливки 10 % (пиво сливочное, без них никуда);

ириски (сколько сможете наколдовать, у меня 9 штук, остальное слопал ребенок);

мороженое - 70 гр.;

корица (у меня нашлась смесь для яблочного пирога, рекомендую);

швепс или другая газировка, на ваш вкус;

Baileys (Бейлис).

Что понадобится:

В интернете пишут, что надо добавлять эль и лимонад «буратино», но мой рецепт вас тоже не разочарует. Для любителей и фанатов книги прошу заметить - официального рецепта нет, поэтому каждый волшебник может готовить его, как представляет. Я примерно так.

Что касается ценника:

Ликер Baileys (Бейлис) можно купить в среднем за 1000 р. (0,5 л). У меня в рецепте конфеты молочные из «Вкусвилла», но отлично подойдет, и обычная «Коровка» пачка стоит около 60 руб., можно приобрести на развес. Сливки подойдут любые 10 %, стоят в районе 60-90 руб. Мороженое сейчас стоит дороже, чем во времена моего юношества, рублей 70. Касаемо газировки можно вообще разгуляться, хоть буратино за 30 руб., хоть Швепс за 64 (но нам хватит и баночки 0,5, так что коло 40 руб.) Корица чаще всего есть где-то на полке, но ее мы тоже занесем в список.

Итого: ~1240 руб.

Процесс приготовления

Для начала в сотейник поместить 3 ириски и 30 мл сливок (кол-во продуктов зависит от предпочтений, буду писать в среднем на одну порцию), после чего поставить на огонь и помешивать на среднем огне, чтобы не пригорело.

Довести массу до густоты, но не передержать, после чего добавить корицу и другие приправы по желанию. Пока ириски остывают в блендер закидываем еще 30 мл молока/сливок и мороженое, смешиваем.

После этого добавляем ¾ массы ирисовой смеси, взбиваем. Но если предпочитаете более умеренную сладость, то около половины. Поучается уже что-то очень похожее и вкусное.

Перед тем как перелить в стакан, его можно украсить его нашей ирисовой смесью, для этого при помощи чайной ложки наливаем ее на бортики кружки небольшими каплями или штрихами. В моем случае получились подтеки, вроде смотрятся неплохо. Увы, эффект будет только, если стакан прозрачный.

Финишная прямая. Время газировки! Добавляем на свой вкус (естественно, пробуя) 150-200 мл Швепса или чего-то похожего. Аккуратно перемешиваем.

Рекомендую попробовать именно с тоником, потому что небольшая горчинка напитка хорошо сочетается со сладостью, давая нечто третье, очень интересное. Но любопытно было бы попробовать и с обычным сладковатым лимонадом. В таком виде можно относить сливочное пиво на детский стол.

Для взрослых последний пункт - добавляем где-то полторы-две крышечки Бейлиса. Его сливочный вкус, на мой взгляд, очень сочетается с концепцией изготавливаемого напитка.

Проверка вкуса и внешнего вида

Когда все манипуляции выполнены, можно отправлять «пиво» на тест-драйв критикам.

Оценки на высоте, взрослые и маленькие фанаты мальчика со шрамом довольны, смотрим дальше. От себя хочу сказать, что это очень сладко и можно добавлять немного меньше конфет, но девочкам нравится, так что смотрите сами.

А между прочим, какой бы вы выдумали рецепт волшебного напитка? Мне кажется, там было что-то с элем…