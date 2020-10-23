Потратил месяц, чтобы в кастрюле сделать китайскую рисовую водку Саке: делюсь домашним рецептом и что получилось в итоге

Как большой приверженец восточной кухни, я решился на смелый гастрономический эксперимент и приготовил легендарное Саке. Мои приятели скептически морщились, уверяя, что я получу обычную брагу из риса, но любопытство победило. Главной задачей стало найти правильный рецепт.

Напитку, предназначенному изначально для членов правящей династии, история которого насчитывает 2000 лет, просто не пристало быть испорченным новомодными заменителями, поэтому процесс приготовления был нелегким.

Сразу признаюсь, что у меня не все получилось безупречно с первого раза и вот почему…

Историей поделился мой подписчик Роман.

Какие ингредиенты понадобятся

особый сорт риса с крупными зернами, богатыми крахмалом, обычная крупа из супермаркета не подойдет;

воду глубокой степени очистки, обогащенную калием, магнием и фосфором; а вот железо и марганец она содержать не должна;

грибок кодзи;

спиртовые дрожжи;

активированный уголь.

Для приготовления настоящей рисовой водки необходимо было использовать:

Также мне потребовались емкость для брожения, медицинская марля и электронный термометр со щупом. На первый взгляд кажется, что особых расходов я не понес, но это не так.

Оказалось, что для приготовления не годится ни артезианская, ни вода из фильтра. Все, кроме угля, мне пришлось заказывать в интернет-магазине и обошлись покупки в 180 долларов США.

Важно: из обычного риса и водопроводной воды саке не получилось, продукты попросту сгнили, деньги на грибок и месяц времени были потрачены зря.

Процесс приготовления

Как я понял, суть процесса приготовления в ферментации с участием плесени, что характерно для сыроделия, а никак для производства спиртного. Ознакомившись с традиционной методикой, я понял, что придерживаться ее не стану.

Так, в Древнем Китае, рис пережевывали зубами и выплевывали в котел, где полученная масса должна была заплесневеть.

Я решил несколько отступить от традиций и использовал специальный гриб кодзи, который выручает современных винокуров.

Что сделал я:

Отшлифовал вручную рис, удалив шелуху, причем старательно занимался эти два дня. Промыл и замочил килограмм риса на несколько часов, после чего подержал над паром. Рисовую массу выложил в керамическую кадку и сверху добавил плесневелый гриб в количестве одной порции, которые выдерживал при 62°C двое суток на плите, постоянно проверяя температуру электронным термометром. Заплесневелый рис перемешал с 25 г дрожжей и литром воды, после чего оставил бродить на месяц в той же кадке при температуре 10°C. На 30-ый день процедил массу через марлю и выбросил осадок. Сделал из бумаги воронку, заполнив ее таблетками аптечного активированного угля и пропустил через этот фильтр мутную жидкость. Перелил полученное в стеклянную банку и плотно закрыл крышкой.

Что получится в итоге

По технологии напиток надлежало пастеризовать и выдержать около полугода в герметичной емкости, чтобы исчезли плесень и бактерии, но я решил так не заморачиваться.

Напиток получился оригинальный. Описать его вкус так, чтобы всем стало понятно, невозможно, так как прежде я не пробовал ничего, даже отдаленно напоминающего рисовую водку.

Жидкость абсолютно прозрачная, без осадка и взвесей, по вкусу напоминающая скорее вино, нежели крепкий алкоголь. Это, кстати, не удивительно, так как замеры спиртометра показали всего 15 оборотов.

Как правильно подавать и с чем

Разумеется, потратив месяц на приготовление Саке, я не мог его дегустировать как попало. Специально обзавелся изящным фарфоровым набором из кувшинчика с иероглифами и двух миниатюрных бокалов на один глоток, включил этническую музыку, зажег благовония, нарезал маринованный имбирь и красную рыбу и сделал первый глоток.

Сначала я испытал разочарование, так как крепости практически не ощущалось, а вкус оказался слишком специфичным, смутно напоминающим грибы.

Подавать рисовую водку надо в фарфоре или в толстом стекле. Важно пить ее маленькими глотками. Пьют Саке обычно с нарезкой из красной рыбы, мясом нежирных сортов и фруктами. Резюмируя свой опыт, хочу сказать, что получилось достойно, но дорого.

Если у вас есть идеи, как снизить себестоимость продукта без ущерба качеству, буду благодарен за совет.