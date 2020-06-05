Как приготовить односолодовый виски дома: какое зерно брать и весь процесс с затратами

Каждый самогонщик-винокур рано или поздно приходит к тому, что дистиллят или ректификат из сахара надоедает, а сезон фруктов и ягод не бесконечен. Вот так и у меня появилось желание попробовать свои силы в производстве зерновых дистиллятов.

Отдельно из зерновых я выделил односолодовый виски. Как следует из названия, он готовится исключительно из ячменного солода.

Необходимо отметить, что для производства виски в домашних условиях не нужна супер-пупер навороченная колонна или дистиллятор, но дубовая бочка – обязательное условие.

Именно бочка, ни щепа, ни брусочки, ни кубики. Как только я приобрел у местного умельца свою бочку, я сразу же начал подготовку к процессу.

Эту историю прислал мой подписчик Артур Ч.

Главный вопрос – выбор солода

Солод можно купить, можно прорастить самому. Но так как у меня обычно нет свободного времени я решил купить его в специализированном магазине. Честно говоря, я был немного удивлен, что солод может столько стоить!

По сути, это же обычное пророщенное зерно. Однако мне повезло – в магазине работал адекватный продавец, который объяснил, что дорогие сорта предназначены в большинстве своем для пива, а для приготовления виски можно использовать и бюджетные.

Вместо немецкого зерна стоимостью 300 рублей за кг, я приобрел отечественных курский солод Пилснер, который, по заявлению продавца, будет оптимальным вариантом для приготовления домашнего виски. Я не помню точно, какова была цена на этот солод, но за 30 кг я отдал меньше 1000 рублей.

Второй этап – перемол и осахаривание

Далее, вместо того чтобы перемолоть солод в том же магазине и оставить еще 500 рублей, я просто пропустил его дома через крупорушку. Результат был тот же. Готовить затор для сбраживания я решил по красной схеме, так как у меня, в принципе, есть все необходимое оборудование.

Красная схема – это сбраживание нефильтрованного осахаренного сусла вместе с дробиной. Итак, вот мой алгоритм действий:

Взял солод (уже перемолотый) и засыпал его в емкость для осахаривания.

Залил водой.

Установил терморегулятор и выставил температуру в 62°С.

По инструкции из интернета, в таком режиме стоит держать солод не более двух часов, но по семейным обстоятельствам я был вынужден покинуть дом и оставить кастрюлю с терморегулятором на 8 часов.

Ничего страшного не произошло. Сначала затор был очень густой, но спустя время он стал значительно реже.

Брожение и перегонка

После осахаривания я перелил сусло в бродильную емкость вместе с дробиной. Делаю по красной схеме, а значит, не фильтруя и придерживаясь гидромодуля 1:4. Далее, нужно резко охладить сусло, чтобы брага не скисла.

Модные самогонщики используют для этих целей специальный чиллер, но я просто закидываю бутылки со льдом и спустя несколько минут меняю их на новые. Хватает 8 бутылок, чтобы остудить 20 л браги до 30°С за 15 минут.

После охлаждения я добавил турбо дрожжи, но можно использовать и любые другие, в данном случае, это не принципиально.

Брага отыграла у меня за три дня, я сразу же выгнал из нее дистиллят по своей классической схеме.

Перегонка браги парогеном

Гоню до 4 раз, чтобы исключить попадание хвостов в тело продукта. Никаких особых хитростей я не использовал.

Далее, я залил продукт (94°) в дубовую бочку и вывез ее настаиваться в гараж, чтобы не мешалась под ногами.

Что у меня из этого получилось

Продукт настаивался три недели. После этого был разбавлен дистиллятом до крепости в 42°. Я был удивлен, насколько плотно напиток прокрасила бочка, заливал прозрачный, по факту – темно-коричневого оттенка.

Но аромат был такой, какого я никогда не встречал ни у одного из напитков.

Что касается вкуса, то я провел эксперимент. На день рождения супруги купил на стол гостям бутылку Jameson (Джеймесон), и представил свой продукт.

Фишка в том, что его я налил в такую же бутылку. И все гости отдали свое предпочтение именно самодельному напитку, поэтому могу смело сказать, что мой эксперимент удался.

У вас было такое, что домашний продукт пользовался большим спросом, чем дорогой алкоголь?