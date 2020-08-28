Пробую приготовить легендарную грузинскую чачу на воде и винограде, не добавляя никаких дрожжей: что получилось

Тот, кто хоть раз был в Грузии, уже никогда не забудет гостеприимность местного населения и вкусную, сытную, ароматную местную кухню. Харчо, хачапури, ткемали, сулугуни, шашлык и неизменное вино или напитки покрепче.

Я был, грузинскую кухню уважаю, дома часто готовлю, а вот с алкоголем никогда не экспериментировал. И кажется, время пришло…

История моего подписчика Сергея.

Как пришла идея

Что-то меня такая тоска по Грузии пробрала летом, что не удержался и решил попробовать сделать знаменитейший крепкий напиток грузин - чачу.

Сейчас, конечно, можно купить все, что пожелаешь, но от бутылки покупного напитка пропадает все обаяние грузинского застолья.

Приготовить чачу может каждый, у кого дома есть дистилляционный аппарат и желание экспериментировать. Напиток получается забористый, крепкий - до 50%.

В Грузии проверяют его крепость, поджигая палец, который обмакнули в чачу. Если не обожглись - поздравляем, у вас получилась настоящая чача! Я вот не рискнул пальцы поджигать, проверил по-современному - спиртометром.

Что понадобится

виноград Ркацителли или других белых сортов - 10 кг;

вода - 20 литров;

большая пластиковая или медная тара;

деревянная ложка;

марля.

Итак, для изготовления этого старинной грузинской чачи нам понадобится:

Как видите, ингредиенты несложные и доступные. Вся суть в самом процессе изготовления.

Сделать чачу можно разными способами, интернет пестрит самыми что ни на есть экзотическими рецептами. Я остановил свой выбор на классическом варианте без дрожжей.

Способ приготовления

Чачу делают из жмыха, даже само название переводится как «мятый виноград». Перебираем 10 кг ягод и отделяем их от веточек. Мыть виноград не нужно, потому как на кожуре ягод белых сортов есть природные дрожжи, вот под их влиянием наш напиток и будет бродить.

Мнем виноград любым доступным образом. Я размял с помощью дрели с насадкой. Косточки убирать не надо, они добавляют терпкости. Получившуюся массу залить водой и перемешать деревянной ложкой.

В классическом грузинском рецепте используется медная емкость. Однако в наших условиях подойдет и пластмассовая. Главное, не использовать алюминиевую, потому что конечный вкус продукта получится кислым.

Накрыть сусло марлей и оставить настаиваться на сутки. Затем поставить на емкость гидрозатвор и пусть смесь бродит месяца 3-4. Один раз в несколько дней помешиваем ее деревянным черпаком. Сверху образуется плотная корка, ее нужно разрушать и аккуратно размешивать сусло.

Как понять, что чача готова к употреблению? Прекращается образование пузырьков, и происходит осаждение густой массы на дно.

Специалисты советуют поджечь над смесью спичку. Если она не гаснет - напиток готов. А если жидкость поджечь и она будет гореть синим пламенем - крепость подходящая.

Затем нужно убрать осадок и жмых, процедив смесь через марлю в другую тару. Жидкость ставим на небольшой огонь и помешиваем, не доводя до кипения.

Как вариант, можно прогнать ее через дистиллятор несколько раз. Еще раз процеживаем и разбавляем водой до нужной крепости. Разливаем по красивым бутылкам и можно приглашать гостей на застолье!

Что получилось в итоге

Я сделал чачу по классическому рецепту, без всякой экзотики. Сейчас из чего только не делают этот напиток - из мандаринов, сухофруктов, но это уже не та чача, к которой я привык во время путешествия в Грузию.

Пить чачу надо, наслаждаясь вкусом и букетом, с мясными блюдами или как аперитив. Свежеприготовленную чачу лучше пить охлажденной, а вот выдержанную - употребляют комнатной температуры.

Не стоит забывать, что чача - благородный напиток, который очень уважаем уроженцами Грузии. Его не стоит мешать с другим алкоголем, а пить нужно мелкими глотками.

Я считаю, что эксперимент удался! Я доволен результатом, друзья тоже оценили. А вы когда-нибудь пробовали самостоятельно приготовить чачу?