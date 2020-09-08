Пробую приготовить «Зубровку» на сорняках по рецепту друга: что получилось потратив 300 рублей

Недавно встретился я со своим старым другом. Не виделись мы с ним уже лет, наверное, десять, а то и больше. Кто же сейчас вспомнит? Не обмыть такое дело было практически невозможно.

Ну и понеслось – гости, застолье и еще что-то, что помню довольно смутно. Однако напиток, которым потчевал меня старый товарищ, мне запомнился надолго. Это была Зубровка.

История от моего подписчика Антона.

Что это вообще такое

Именно этим вопросом я задался утром, когда проснулся у друга в гостях, хотя точно помню, что вчера собирался идти домой.

После небольшого допроса товарища выяснилось, что непосредственно Зубровкой называется невзрачная трава, растущая практически по всей Европе.

Ее говорят зубры очень любили кушать, оттого и получила она свое название. В народе есть еще с десяток наименований этого сорняка. Все их запомнить неподготовленному человеку не представляется возможным.

Так или иначе, но вскоре после зубров крестьяне поняли, что трава обладает различными полезными свойствами. Ну, тут началось. Где ее только не использовали – в медицине, пищевой промышленности, парфюмерии. В общем, много где.

Обнаружив зубровку, народ понял еще одну вещь – если добавить ее к крепким алкогольным напиткам, они приобретают совершенно другой, более приятный вкус.

Вот тут-то и началась истинная популярность этого сорняка. В общем, задолго до Брежнева, который, кстати говоря, очень любил этот напиток, слово Зубровка у народа стало ассоциироваться не с травой, а со спиртовой настойкой.

Описание вкусовых качеств и фото внешнего вида

Товарищ, проснувшийся несколько раньше меня, зашел в комнату и увидев, что я не сплю, предложил похмелиться. Предложение, конечно, заманчивое, хотя стоило отказаться. После недолгих раздумий я решил все-таки согласиться.

Когда еще удастся попробовать эту настоечку! А может быть и друг под градусом раздобреет и согласится записать мне рецепт? Хотя, какой тут записать… тут до дома бы добраться.

Ну ладно – будем решать проблемы по мере их поступления. Сели на кухне. Друг достал из-под стола две бутылки, раскинул по столу нехитрую закусь. Сегодня решили обойтись без тостов и прочей дребедени.

И вот у меня в стакане снова плещется золотисто-салатовая жидкость. В воздухе, помимо запаха сала, которым мы сегодня решили закусывать, витает легкий душистый аромат полевой травы.

Это от Зубровки – с гордостью поясняет хозяин. Мгновение и горьковато-жгучая настойка вновь проникает в мой организм. Сало слегка смягчает горечь послевкусия. Жизнь продолжается.

Что вам понадобится из ингредиентов

Не знаю, что вдруг повлияло на настроение моего друга - толи три рюмки Зубровки, толи вышедшее из-за туч солнце, но вскоре я уже старательно записывал рецепт напитка, стараясь делать это так, чтобы после того, как хмель выветрится из моей головы, запись можно было прочитать.

Друг за десять лет, что мы не виделись, ничуть не изменился, поэтому я точно знал, что уже часа через полтора добиться от него списка компонентов будет практически за гранью возможного.

Итак – вот что у меня вышло в итоге. Для приготовления Зубровки необходимо приобрести:

алкогольная основа – 1 литр;

зубровка душистая – 2 грамма;

сахарный песок – 1 ст. ложка;

вода – 2 ст. ложки.

Вроде ничего сверхъестественного. Кроме чудо-травы, разумеется.

Рецепт приготовления

По его словам, в качестве алкогольной основы можно использовать практически все, что имеет крепость более 40 градусов, но лучше всего подойдут водка, спирт или самогон. В общем, на это дело придется потратить рублей 200-300. Далее нужно взять пару штук стеблей зубровки и сложить в банку, ну или другую емкость, в которой будет настаиваться продукт. Тут, как убеждал меня товарищ слегка невнятным голосом, главное, не переборщить, а то весь эффект будет потерян. Если лень собирать траву по полям, можно купить ее в аптеке или заказать через интернет. Цена колеблется от 90 до 300 рублей. Про приготовление сахарного сиропа я знал и раньше, но друга это не остановило, и я раз пятнадцать выслушал, как нужно вскипятить сахар в воде, убрать с него образовавшуюся пену и остудить все это дело при комнатной температуре. Товарищ еще долго называл мне магазины, где за килограмм сахара берут рублей так 35 вместо привычных 45. Дальше все оказалось довольно банально и понятно. В банку с травой заливают алкоголь и сахарный сироп. После этого все тщательно перемешивают, закупоривают емкость и убирают все это дело в темное и теплое помещение недельки так на 2-3.

Еще сложнее было выяснить у начавшего трезветь товарища, как из этого набора продуктов сделать качественный напиток. Но и с этим мне удалось справиться.

Еще друг сказал мне, что если лень возиться со всеми этими сложными махинациями, можно купить готовую бутылку в магазине. Цена колеблется от 148 до 317 рублей. Настойка продается не только в России, но и в Беларуси, Польше и Америке.

Странно, никаких там заговоров и секретных компонентов, а напиток получается действительно замечательным. Все-таки народные напитки намного приятнее пить, чем многие популярные бренды алкоголя. А как считаете вы?