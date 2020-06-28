Я занимаюсь виноделием уже почти 10 лет, в августе будет юбилей. Вино давно делаю на небольшом заводе, но до сих пор помню, как все начиналось.

Только пришел из педагогического института в родную деревню, купил себе дом с большим участком и решил его чем-то засадить.

Как вы могли догадаться, это был виноград, а возле крыльца посадил несколько слив, из плодов которых тоже начал делать вино. Позже я отказался от изготовления сливового вина, так как в больших масштабах оно совершенно неприбыльно.

Эту историю прислал мой подписчик Александр.

Преимущества и недостатки сливового вина перед виноградным

Сливовые деревья требуют меньшего ухода, чем кусты винограда. Из сливы проще удалять косточки. Сливу проще собирать, даже падалица подойдет для вина. Плоды содержат много сахара, а значит при изготовлении вина его потребуется меньше, а само вино все равно получится слаще.

Сливовое вино дома делать намного легче, так как:

Однако с этим плодовым вином часто возникают проблемы, например, такие:

в сливе мало сока;

сливовое вино часто получается немного мутным;

вкус очень зависит от сорта сливы (неправильные пропорции при смешивании могут привести к отвратительному вкусу, поэтому строго соблюдайте рецептуру)

Изготовление сливового вина

Слива. Сахар (рассчитывайте на 250-350 грамм на литр вина, добавляйте его по одной трети каждые 5 дней уже в бродящее вино). Емкость для отделения сока (кастрюля). Емкость для брожения и хранения (в домашних условиях это один и тот же сосуд, то есть бутыль).

Что нам потребуется:

Сначала нужно собрать сливу. Для вина годится и падалица. Плоды должны быть немного переспелыми, мыть или вытирать их ни в коем случае нельзя, пыль все равно отфильтруется.

Сливу, конечно, собирать гораздо проще, чем виноград. Не надо с секатором лазить по всем кустам, можно просто срывать плоды с дерева и собирать падалицу.

Как готовить сливовое вино

Урожай отделяю от косточек, что, опять же проще, чем в случае с виноградом, и помещаю в сосуд. Его роль у меня взяли на себя 30-литровые кастрюли. Довожу сливы до состояния однородной массы и заливаю водой, воды необходимо добавить в пропорции 1:1.

Потом оставляю получившееся сырье, которое требует доступа воздуха. Поэтому накрывать кастрюлю можно только марлей.

Через несколько дней сливаю отслоившийся сок в стеклянную или пластиковую емкость. Осадок можно процедить и полученный из него сок также добавить в общую массу.

Брожение сока проходит немного быстрее по сравнению с виноградным и завершается уже через 2-3 недели. Для того чтобы понять это, я закрываю бутыль перчаткой с проколом.

У всех виноделов есть фотографии с такой перчаткой, у меня, правда, в электронном виде ее не нашлось – пришлось оцифровать.

После окончания брожения процеживаю вино и убираю в погреб на полгода. Каждый месяц необходимо снова процеживать его, так как сливовое вино сохраняет в себе большое количество осадка, от которого можно полностью избавиться только через несколько лет.

Результат

На выходе вы получите прекрасный по своему вкусу продукт. Сливовое вино немного мутнее виноградного, поэтому ценится меньше, но оно отлично сочетается с мясом.

Некоторое время я готовил смешанное вино из сливы и винограда, но при грамотном выборе сорта сливы таких махинаций можно избежать. Экспериментировать, конечно, полезно и интересно, но на небольших объемах.

Я отказался от производства сливового вина, так как оно имеет низкий спрос на рынке. Однако готовить его очень просто, поэтому сильно рекомендую его начинающим фантазерам-виноделам.

А какое экзотическое вино вы делали сами?