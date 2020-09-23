Пряные травы, крыжовник и даже перец чили: делюсь своими 10 самыми удачными экспериментами с настойками на водке

Сколько помню наши сборы на даче семьями, мама всегда косо на меня смотрела. В то время как они с моей женой консервировали урожай на зиму в небольших баночках, я заливал травы, фрукты и ягоды водкой и с довольным видом складывал запасы в погреб.
Зато наш стол всегда изобиловал алкогольными изысками: дамам – ароматные и легкие напитки, мужчинам – более крепкие, ну и, конечно же, что-то для любителей экзотики. Этот сезон не исключение, поэтому расскажу, чем буду баловать гостей и домашних на праздниках.
Настойки на травахНастойки на травах, пожалуй, самые распространенные и любимые в моей семье. Готовить их легко, сырья они требуют не много, а в итоге получаются очень оригинальными и ароматными. Настойка с пряными травами для новичка
Чтобы ее приготовить, нужно запастись кардамоном, молотым имбирем, анисом, дягилем, корицей и гвоздикой. Каждого ингредиента примерно по 10–15 граммов. Все перемешиваем и заливаем 1 литром водки. Ждем около недели. Готовый продукт обязательно профильтруйте.
Совет! Травы можно использовать как свежие, так и высушенные. Главное — они должны быть ароматными. И не бойтесь дегустировать получившийся алкоголь в процессе, чтобы остановиться на самом вкусном варианте.«Ерофеич» и настойка на базилике для настоящих гурманов
А вот популярностью среди опытных винокуров пользуются настойки из водки на базилике в пропорции 6 листов растения на 0,5 литра водки и напиток с богатой историей «Ерофеич», в приготовлении которого используют по половине чайной ложке золототысячника, тысячелистника, перечной мяты и корня калгана к литру водки.
Настойки на фруктахУмельцы используют самые различные фрукты: сливы, груши, персики, абрикосы, яблоки и другие. Можно выбрать сразу несколько видов, добавлять сахар или отказаться от него и использовать мед.
Обратите внимание, что чем сочнее фрукты идут в дело, тем ниже будет градус получившейся настойки. А если добавить к ним ягоду – малину, смородину, вишню или землянику, получите более насыщенный цвет конечного продукта, потому что именно в ягодах содержится больше красящих веществ.Универсальный рецепт
Ингредиенты должны быть спелыми и чистыми. Не страшно, если они немного помяты. Косточки удалять необязательно. Рецепт, как обычно бывает у настоек, предельно прост. В чистую емкость засыпаете 2/3 фруктов, заливаете 1/3 водки.
Сахар используется в среднем из расчета 200 грамм на литр настойки. Перемешиваете все составляющие, убираете в темное прохладное место, ждете несколько недель, периодически взбалтывая содержимое для полного растворения сахара, и вуаля. Настойка готова.Настойка на крыжовнике
Также легко можно приготовить известную настойку на «северном винограде», для которой вам понадобится:
- 2,5 кг крыжовника;
- 4 литра водки;
- 8 литров кипяченой воды;
- 800 граммов сахара.
Настойки по типу коньячныхПревратить ртуть в золото, а водку в коньяк – это отдельный вид искусства. Мне, например, нравится «коньяк» из водки с дубовой корой и пряностями.
Для этого берем:
- 1 литр водки;
- 1 столовую ложку дубовой коры;
- 1/3 столовой ложки нейтрального по вкусу меда;
- 2 бутона гвоздики;
- 3 перца горошком;
- 1/3 столовой ложки сушеного зверобоя;
- 1/3 столовой ложки майорана;
- малюсенькую щепотку ванилина.
Кору кипятим в течение 10 минут, даем ей остыть, добавляем к ней специи, травы, мед и заливаем водкой. Настаиваем и обязательно периодически взбалтываем до полного растворения меда.
Спустя несколько недель фильтруем напиток, разливаем по бутылкам и вновь возвращаем в погреб на 2-3 месяца.Коньяк по экспресс-методу
Используя некоторые ухищрения, вы даже можете приготовить «домашний коньяк» за 20 минут. Для этого нужно:
- 0,5 л водки;
- 2 чайных ложки дубовой коры;
- 5 бутонов гвоздики;
- 1,5 чайные ложки чая;
- 3 чайных ложки сахара;
- ¼ чайной ложки ванилина.
Подсластители заливаете небольшим количеством воды, кипятите в течение 5 минут, снимаете с огня и остужаете. Все ингредиенты смешиваете в банке и оставляете до того часа Х. Конечно, чем дольше стоит «коньяк», тем лучше, но характерный цвет он приобретает очень быстро.
Более экзотические настойки на водкеЯ не приверженец экспериментов, но иногда приходится поломать голову, чтобы приготовить что-нибудь эдакое. Поэтому хочу посоветовать вам пару необычных, но легких в приготовлении настоек.
Мятная настойка из водки.
А теперь хочу услышать вас, друзья: какой самый необычный эксперимент с настойками у вас получился? И какую кору вы используете, чтобы получить настоящий коньяк в домашних условиях?