Пряные травы, крыжовник и даже перец чили: делюсь своими 10 самыми удачными экспериментами с настойками на водке

Сколько помню наши сборы на даче семьями, мама всегда косо на меня смотрела. В то время как они с моей женой консервировали урожай на зиму в небольших баночках, я заливал травы, фрукты и ягоды водкой и с довольным видом складывал запасы в погреб.

Зато наш стол всегда изобиловал алкогольными изысками: дамам – ароматные и легкие напитки, мужчинам – более крепкие, ну и, конечно же, что-то для любителей экзотики. Этот сезон не исключение, поэтому расскажу, чем буду баловать гостей и домашних на праздниках.

Настойки на травах

Настойки на травах, пожалуй, самые распространенные и любимые в моей семье. Готовить их легко, сырья они требуют не много, а в итоге получаются очень оригинальными и ароматными.

Чтобы ее приготовить, нужно запастись кардамоном, молотым имбирем, анисом, дягилем, корицей и гвоздикой. Каждого ингредиента примерно по 10–15 граммов. Все перемешиваем и заливаем 1 литром водки. Ждем около недели. Готовый продукт обязательно профильтруйте.

Совет! Травы можно использовать как свежие, так и высушенные. Главное — они должны быть ароматными. И не бойтесь дегустировать получившийся алкоголь в процессе, чтобы остановиться на самом вкусном варианте.

А вот популярностью среди опытных винокуров пользуются настойки из водки на базилике в пропорции 6 листов растения на 0,5 литра водки и напиток с богатой историей «Ерофеич», в приготовлении которого используют по половине чайной ложке золототысячника, тысячелистника, перечной мяты и корня калгана к литру водки.

Настойки на фруктах

Умельцы используют самые различные фрукты: сливы, груши, персики, абрикосы, яблоки и другие. Можно выбрать сразу несколько видов, добавлять сахар или отказаться от него и использовать мед.

Обратите внимание, что чем сочнее фрукты идут в дело, тем ниже будет градус получившейся настойки. А если добавить к ним ягоду – малину, смородину, вишню или землянику, получите более насыщенный цвет конечного продукта, потому что именно в ягодах содержится больше красящих веществ.

Ингредиенты должны быть спелыми и чистыми. Не страшно, если они немного помяты. Косточки удалять необязательно. Рецепт, как обычно бывает у настоек, предельно прост. В чистую емкость засыпаете 2/3 фруктов, заливаете 1/3 водки.

Сахар используется в среднем из расчета 200 грамм на литр настойки. Перемешиваете все составляющие, убираете в темное прохладное место, ждете несколько недель, периодически взбалтывая содержимое для полного растворения сахара, и вуаля. Настойка готова.

Также легко можно приготовить известную настойку на «северном винограде», для которой вам понадобится:

2,5 кг крыжовника;

4 литра водки;

8 литров кипяченой воды;

800 граммов сахара.

Настойки по типу коньячных

Превратить ртуть в золото, а водку в коньяк – это отдельный вид искусства. Мне, например, нравится «коньяк» из водки с дубовой корой и пряностями.

Для этого берем:

1 литр водки;

1 столовую ложку дубовой коры;

1/3 столовой ложки нейтрального по вкусу меда;

2 бутона гвоздики;

3 перца горошком;

1/3 столовой ложки сушеного зверобоя;

1/3 столовой ложки майорана;

малюсенькую щепотку ванилина.

Кору кипятим в течение 10 минут, даем ей остыть, добавляем к ней специи, травы, мед и заливаем водкой. Настаиваем и обязательно периодически взбалтываем до полного растворения меда.

Спустя несколько недель фильтруем напиток, разливаем по бутылкам и вновь возвращаем в погреб на 2-3 месяца.

Используя некоторые ухищрения, вы даже можете приготовить «домашний коньяк» за 20 минут. Для этого нужно:

0,5 л водки;

2 чайных ложки дубовой коры;

5 бутонов гвоздики;

1,5 чайные ложки чая;

3 чайных ложки сахара;

¼ чайной ложки ванилина.

Подсластители заливаете небольшим количеством воды, кипятите в течение 5 минут, снимаете с огня и остужаете. Все ингредиенты смешиваете в банке и оставляете до того часа Х. Конечно, чем дольше стоит «коньяк», тем лучше, но характерный цвет он приобретает очень быстро.

Более экзотические настойки на водке

Я не приверженец экспериментов, но иногда приходится поломать голову, чтобы приготовить что-нибудь эдакое. Поэтому хочу посоветовать вам пару необычных, но легких в приготовлении настоек.

Мятная настойка из водки.

Мятная настойка из водки.