В нашей семье всегда кто-нибудь что-нибудь гнал. Никогда не забуду запах цитрусового первача, который дед гнал с помощью самовара-киборга. Бабуля делала домашнее вино из чего только можно, а меня вечно посылали за «кондомами» для гидрозатвора.
Но мы с батей переплюнули всех, ибо смогли в домашних условиях приготовить самую настоящую, ту самую советскую водочку!
История от моего подписчика Григория.
Водка стала хуже за последние 20 летВ нашей семье ни один праздничный стол не обходится без бутылки хорошей водочки.
Да что-то я начал замечать, что из года в год качество этой самой водочки, как бы выразиться покультурнее, скатывается на дно бытия. А самое интересное, что цена этого «днища» рычит и кусается.
Во времена СССР мне было маловато лет, чтобы запомнить вкус настоящей пшеничной водки, но мой батя не уставал ностальгически вздыхать: «А раньше-то, какая водка была вкусная!».
Мы с ним почесали наши умные головы и решили, а почему бы не попробовать самим нагнать «ту самую» в домашних условиях. И оказалось, что все довольно-таки просто.
Необходимые ингредиенты и оборудованиеДля изготовления настоящей советской водки нам необходимо подготовить не только ингредиенты для браги, но и оборудование. Ингредиенты
На 1 литр пшеничной водки нам понадобятся:
- дистиллированная вода – 14,4 л;
- пшеничная мука высший сорт – 3,4 кг;
- дрожжи закваска «Kodzi Angel» (Кодзи Ангел) - 30 г (из расчета 9 г на 1 кг муки);
- средство для уменьшения газообразования (я использую капли для новорожденных «Боботик», потому что они у меня есть).
Сразу бы хотелось, как говорится, посчитать денежки:
- 3,4 кг муки высший сорт – 315 рублей (90 рублей за 1 кг);
- Дрожжи «Кодзи» стоят в районе 550 рублей за полкило, но так как я использовал 30 г, то можно сказать, что и потратил всего 33 рубля;
- Средство «Боботик» стоит в аптеке от 250 рублей, но нам его хватит на сотни литров пшеничной браги, поэтому будем считать, что потратил рублей 10.
Итого, 358 рублей – стоит 1 литр нашей будущей водочки! А теперь вспоминаем, сколько стоит 0,5 водки в розничных магазинах и начинаем прикидывать выгоду всего этого мероприятия!Оборудование
Для приготовления браги и дальнейшей ректификации спирта необходимы:
- емкость с гидромодулем на 25 л;
- перегонный куб с настройкой ректификационной колонны;
- термометр;
- спиртометр;
- весы.
Ректификационная колонна, простыми словами, это – дистиллятор. Без него вы не получите чистый спирт, в то время как для получения самогона достаточно перегонного куба. Ректификация спирта происходит за счет распределения жидкостей с разной температурой кипения.
Процесс приготовленияПроцесс приготовления пшеничной водки делится на 3 этапа:
- Приготовление браги.
- Перегонка.
- Ректификация.
Приготовление браги происходит следующим образом:
- Емкость с гидромодулем ошпариваем кипятком с целью дезинфекции.
- Наливаем 6 л холодной воды.
- Постепенно добавляем в воду 3,4 кг муки, беспрерывно помешивая получившуюся смесь до образования однородной субстанции.
- Добавляем еще 6 л воды, разогретой до 60-70°C, и перемешиваем.
Чем выше сорт муки, тем больше будет пениться брага. Для уменьшения газообразования я добавляю в смесь «Боботик» из расчета 3 капли на 1 кг муки. В нашем случае это ровно 10 капель.Смесь из муки и воды перемешиваем еще раз и приступаем к разведению дрожжей Кодзи. На 1 кг муки нам понадобится 9 г дрожжей. На 3,4 кг муки используем 31 г «Кодзи Ангел».
- В небольшую емкость наливаем 125 мл воды 35°C.
- Высыпаем туда 31 г Кодзи.
- Тщательно перемешиваем, накрываем фольгой, оставляя зазоры для доступа кислорода, и оставляем дрожжи на 30 минут.
Через полчаса добавляем дрожжи в пшеничную брагу, перемешиваем, накрываем емкость крышкой с гидрозатвором.
Еще через 8 часов добавляем еще 2,4 л воды, перемешиваем. Наша смесь будет бродить несколько дней.
Очистка получившегося ректификата и результатСледующий этап – первый перегон сусла в режиме потстилл. Перегонный куб работает на максимальной температуре, в результате чего наша брага превращается в спирт со скоростью до 7 литров в час.
Такая скорость избавит от процедуры разделения «голов» и «хвостов», а качество и вкус спирт-сырца останется на высоте. В результате перегона мы получим 390 мл спирта на 1 кг муки. У меня получилось 1,329 л.
После перегонки подключаем к процессу ректификационную колонну, которая разделит наш спирт-сырец на фракции, избавляя тем самым наш продукт от специфического запаха и вкуса.
Как только наш ректификат готов, мы получаем 1 л качественной пшеничной водочки! Забытый вкус СССР! Натур-продукт! А батя мой получил возможность реально наслаждаться ностальгией и больше грустно не вздыхает!
Пользуйтесь на здоровье этим рецептом и обязательно делитесь впечатлениями! А вам как кажется, в СССР была хорошая водка?