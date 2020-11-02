В нашей семье всегда кто-нибудь что-нибудь гнал. Никогда не забуду запах цитрусового первача, который дед гнал с помощью самовара-киборга. Бабуля делала домашнее вино из чего только можно, а меня вечно посылали за «кондомами» для гидрозатвора.

Но мы с батей переплюнули всех, ибо смогли в домашних условиях приготовить самую настоящую, ту самую советскую водочку!

История от моего подписчика Григория.

Водка стала хуже за последние 20 лет

В нашей семье ни один праздничный стол не обходится без бутылки хорошей водочки.

Да что-то я начал замечать, что из года в год качество этой самой водочки, как бы выразиться покультурнее, скатывается на дно бытия. А самое интересное, что цена этого «днища» рычит и кусается.

Во времена СССР мне было маловато лет, чтобы запомнить вкус настоящей пшеничной водки, но мой батя не уставал ностальгически вздыхать: «А раньше-то, какая водка была вкусная!».

Мы с ним почесали наши умные головы и решили, а почему бы не попробовать самим нагнать «ту самую» в домашних условиях. И оказалось, что все довольно-таки просто.

Необходимые ингредиенты и оборудование

Для изготовления настоящей советской водки нам необходимо подготовить не только ингредиенты для браги, но и оборудование.

На 1 литр пшеничной водки нам понадобятся:

дистиллированная вода – 14,4 л;

пшеничная мука высший сорт – 3,4 кг;

дрожжи закваска «Kodzi Angel» (Кодзи Ангел) - 30 г (из расчета 9 г на 1 кг муки);

средство для уменьшения газообразования (я использую капли для новорожденных «Боботик», потому что они у меня есть).

Сразу бы хотелось, как говорится, посчитать денежки:

3,4 кг муки высший сорт – 315 рублей (90 рублей за 1 кг); Дрожжи «Кодзи» стоят в районе 550 рублей за полкило, но так как я использовал 30 г, то можно сказать, что и потратил всего 33 рубля; Средство «Боботик» стоит в аптеке от 250 рублей, но нам его хватит на сотни литров пшеничной браги, поэтому будем считать, что потратил рублей 10.

Итого, 358 рублей – стоит 1 литр нашей будущей водочки! А теперь вспоминаем, сколько стоит 0,5 водки в розничных магазинах и начинаем прикидывать выгоду всего этого мероприятия!

Для приготовления браги и дальнейшей ректификации спирта необходимы:

емкость с гидромодулем на 25 л;

перегонный куб с настройкой ректификационной колонны;

термометр;

спиртометр;

весы.

Ректификационная колонна, простыми словами, это – дистиллятор. Без него вы не получите чистый спирт, в то время как для получения самогона достаточно перегонного куба. Ректификация спирта происходит за счет распределения жидкостей с разной температурой кипения.

Процесс приготовления

Приготовление браги. Перегонка. Ректификация.

Процесс приготовления пшеничной водки делится на 3 этапа:

Приготовление браги происходит следующим образом:

Емкость с гидромодулем ошпариваем кипятком с целью дезинфекции. Наливаем 6 л холодной воды. Постепенно добавляем в воду 3,4 кг муки, беспрерывно помешивая получившуюся смесь до образования однородной субстанции. Добавляем еще 6 л воды, разогретой до 60-70°C, и перемешиваем.

Чем выше сорт муки, тем больше будет пениться брага. Для уменьшения газообразования я добавляю в смесь «Боботик» из расчета 3 капли на 1 кг муки. В нашем случае это ровно 10 капель.

В небольшую емкость наливаем 125 мл воды 35°C. Высыпаем туда 31 г Кодзи. Тщательно перемешиваем, накрываем фольгой, оставляя зазоры для доступа кислорода, и оставляем дрожжи на 30 минут.

Смесь из муки и воды перемешиваем еще раз и приступаем к разведению дрожжей Кодзи. На 1 кг муки нам понадобится 9 г дрожжей. На 3,4 кг муки используем 31 г «Кодзи Ангел».

Через полчаса добавляем дрожжи в пшеничную брагу, перемешиваем, накрываем емкость крышкой с гидрозатвором.

Еще через 8 часов добавляем еще 2,4 л воды, перемешиваем. Наша смесь будет бродить несколько дней.

Очистка получившегося ректификата и результат

Следующий этап – первый перегон сусла в режиме потстилл. Перегонный куб работает на максимальной температуре, в результате чего наша брага превращается в спирт со скоростью до 7 литров в час.

Такая скорость избавит от процедуры разделения «голов» и «хвостов», а качество и вкус спирт-сырца останется на высоте. В результате перегона мы получим 390 мл спирта на 1 кг муки. У меня получилось 1,329 л.

После перегонки подключаем к процессу ректификационную колонну, которая разделит наш спирт-сырец на фракции, избавляя тем самым наш продукт от специфического запаха и вкуса.

Как только наш ректификат готов, мы получаем 1 л качественной пшеничной водочки! Забытый вкус СССР! Натур-продукт! А батя мой получил возможность реально наслаждаться ностальгией и больше грустно не вздыхает!

Пользуйтесь на здоровье этим рецептом и обязательно делитесь впечатлениями! А вам как кажется, в СССР была хорошая водка?