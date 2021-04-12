Недавно с коллегами после работы зашли в минимаркет. Я накидал в корзину кучу пакетиков с разноцветными леденцами, чем вызвал у ребят взрыв смеха. Меня начали называть ребенком, любящим сладости. Я же сказал, что эта «детская радость» вполне способна порадовать и нас, взрослых мужиков.

Историей поделился подписчик блога Руслан.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

Необычный рецепт самогонки на леденцах я узнал недавно от своего дедушки. Готовится она за несколько часов, никаких сложных манипуляций не требует. Под рукой нужно иметь только стеклянную банку, основные ингредиенты и вспомогательные аксессуары ­– молоток, марлю или бинт для фильтрации, красивую тару для того, чтобы перелить туда готовый продукт.

Компонентов для самогонки всего два:

леденцы – 100 гр. (чтобы для вас рассказать этот рецепт, купил обычные барбариски за 20 рублей);

самогон – 0,5 л (себестоимость домашнего самогона – в пределах 50 рублей).

Под такую необычную самогонку можно подобрать любые не шоколадные конфеты. Главное, чтобы они были в текстуре леденцов и желательно с фруктовым вкусом.

Нашел новое предназначение для любимых конфет из детства.

В любом супермаркете можно приобрести пакет из ассорти ярких леденцов. Их следует рассортировать по цветам и сделать сразу несколько видов спиртовки. Цена на пакетики с леденцами в среднем от 70 до 110 рублей, поэтому расходы на несколько бутылок настойки выйдут минимальными.

Процесс приготовления

Пробовал делать настойку на целых леденцах – мне не очень понравилось. Если их расколоть, самогон лучше и быстрее вступает в реакцию с конфетами и насыщается их ароматом, цветом.

Разворачиваю все леденцы из оберток. Поскольку я выбрал самый простой вариант – приготовление спиртовки на барбарисках, мне не приходится тратить время на то, чтобы распределить леденцы по цветам. Молотком слегка стучу по конфетам, чтобы расколоть их.Засыпаю осколки леденцов в банку, заливаю их самогоном, размешиваю. Плотно закрываю тару, убираю в теплое неосвещенное место. Жду, пока леденцы максимально растворятся в спирте. На это уходит примерно 6-8 часов.Я вам подсказал пропорции ингредиентов для одной порции самогонки. Я же всегда готовлю сразу целую коллекцию барбарисового удовольствия. Поэтому никогда не выбрасываю бутылки, оставшиеся от сока или спиртного. Они мне служат тарой для настаивания.

Накладываю марлю на горлышко бутылки и переливаю в нее настойку. Закрываю, убираю в холодильник и даю настояться еще хотя бы пару часов.

Что получится в итоге

Очень люблю делать самогонку на леденцах, поскольку на разных конфетах получаются совершенно непохожие друг на друга настойки. Поэтому перед тем, как купить леденцы, подумайте – какой результат вы хотите получить.

Например, по моему рецепту вы получите прекрасный барбарисовый напиток. Практически как в детстве, но только на спирту. Цвет светло-красный, прозрачный. Аромат как у лимонада из барбариса, при этом сам самогон не чувствуется вообще. На мое удивление – не ощутил характерного сивушного послевкусия, которое прям ожидал найти в настойке из самогона. По вкусу впечатление, что ешь фруктовые конфеты и запиваешь их крепким ликером.

Барбарис в леденцах отлично вступает в реакцию с самогоном и на выходе получается прозрачная красная настойка с изумительным вкусом.

В результате несложных и недолгих манипуляций получил вкусную настойку. По себестоимости вышла в копейки. На 0,5 литра барбарисовой самогонки потратил всего 70 рублей без учета стоимости электричества, воды и амортизации самогонного аппарата.

Как подавать и с чем употреблять

Подавать строго в охлажденном виде. Кстати, рекомендую хранить самогонку постоянно в холодильнике, потому что в тепле начинает появляться характерный спиртовой привкус. Если же неожиданно пришел гость и перед ним захотелось похвастаться своим творение – обязательно киньте в бокал кусочек льда.

Не всегда самогонка на леденцах получается со сладким послевкусием. Например, моя на барбарисках имеет типичный для этих конфет кисловатый привкус. Поэтому хорошо идет под разные закуски. Если планируется легкая десертная встреча, то под настойку можно подать молочный шоколад, небольшие кондитерские изделия (круассаны, эклеры), свежие ягоды или дольки фруктов.

Моя подача самогонки на леденцах для жены. Никаких изысков, просто стопка с барбарисовой настойкой и свежие ягоды. Но впечатление она произвела.

Барбарис интересно сочетается с мясом. Пробовал и под мясное рагу, и под жареную свинину, и под копченные окорочка. Если хотите быстро перекусить и запить самогонкой, можете взять ломтик хлеба, колбасу и сыр. Просто, но изысканно.

Расскажите в комментариях – пробовали ли вы делать настойки на леденцах и на каких сортах конфет вам больше понравился вкус? А если знаете секретные рецепты самогонки на аналогичных нестандартных продуктах, обязательно расскажите мне. Хочется пополнить свою коллекцию.

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!