Рецепт перцовки, от которой не болит голова: делюсь опытом

Много лет назад у моего друга на даче я впервые попробовал перцовку. Он привез ее откуда-то с юга России, угостить нас. Наутро голова у всех болела просто страшно. После этого случая я зарекся ее пить.

Но позже я побывал в гостях у дальних родственников жены и там меня угостили ей снова. Отказываться было неудобно, пришлось употребить. Все прошло хорошо, утром проснулся в отличном настроении.

Позже хозяин дома мне объяснил, что перцовку надо готовить правильно и поделился со мной рецептом. Я долгое время не решался его использовать, но когда сделал, то не пожалел.

Так начал свое письмо мой подписчик Александр С., рецепты которого я уже неоднократно публиковал. Саша, рассказывай о своих настойках и дальше!

Что такое перцовка

Перцовка — это, пожалуй, самый доступный для самостоятельного приготовления напиток. Ингредиенты для этой настойки достать нетрудно, а настаивается она очень быстро.

Однако, несмотря на то, что для изготовления можно использовать обычную водку, я решился на изготовление перцовки, только когда стал делать свой самогон.

Перцовкой называют настойку, приготовленную из крепкого алкоголя и жгучего перца. Остальные ингредиенты могут быть разными, в зависимости от рецепта и пожеланий потребителей.

Рюмка перцовки поможет согреться в сырую промозглую погоду, а если употребить ее перед трапезой, то настойка способна подчеркнуть вкус блюд.

Спирт очень быстро вытягивает из перца остроту, но при этом, благодаря смешиванию с другими ингредиентами, перцовка получается мягкой и вкусной.

Необходимые ингредиенты

жгучий красный перец;

черный перец в горошке;

гвоздику;

мед.

Существует классический рецепт перцовки и несколько альтернативных. Для классической перцовки применяют:

Для приготовления иных видов перцовки, в нее можно добавить некоторые специфические ингредиенты:

чеснок;

тмин;

ваниль;

бальзамический уксус;

укроп.

В качестве спиртного лучше использовать чистый алкоголь, не ароматизированный и не выдержанный в бочках или на щепе. Поэтому самогон для перцовки я делаю из сахарно-дрожжевой браги, стараясь получить максимальную крепость при выгонке.

Как я делаю перцовку

Самогон для перцовки я разбавляю водой до получения крепости 40% об. Сразу после разбавления использовать его не стоит. Лучше подождать сутки. В это время самогон должен быть в плотно закрытой посуде.

Я предпочитаю готовить перцовку по классическому рецепту. Для этого необходимо подготовить ингредиенты в следующем количестве:

самогон 40% об. — 1 литр;

перец красный острый — 2 стручка;

перец черный — 12 горошин;

гвоздика — 6 бутонов;

мед — 2 столовых ложки.

Стручки перца нужно тщательно вымыть и обтереть салфеткой. Чтобы ускорить реакцию спирта с перцем, я делаю острым ножом по четыре неглубоких надреза вдоль каждого стручка. После этого стручковый перец помещаю в подготовленную стеклянную банку.

Черный перец и гвоздику я слегка раздавливаю в ступке, чтобы эти компоненты лучше раскрыли свой аромат и вкус в самогоне. Затем отправляю их в банку к жгучему перчику.

Мед я сначала полностью растворяю в самогоне. Только после этого заливаю им остальные составляющие. Плотно закрыв банку, тщательно перемешиваю весь состав и помещаю в теплое (комнатной температуры) темное место.

В первые три дня я по два-три раза тщательно взбалтываю будущий напиток. В четвертый и пятый день он должен спокойно отстояться. Через пять дней я фильтрую напиток через марлю и сито, дно которого выложено ватой. Перцовка готова!

Как хранить настойку и как лучше ее употреблять

Хранить готовую перцовку нужно в темном месте при комнатной температуре. Свои вкусовые свойства настойка сохраняет в течение трех лет. По прошествии этого срока ничего страшного с ней не случится, только аромат перца и гвоздики может стать не таким выраженным. А вот если остатки такой перцовки перегнать еще раз, получится мягкий и ароматный самогон.

Употреблять перцовку можно в качестве аперитива или просто для получения приятных вкусовых ощущений. Несмотря на то, что в составе есть острый перец, мед очень хорошо смягчает напиток, придавая ему приятный вкус.

Пить перцовку нужно при комнатной температуре. Охлажденная, она потеряет свой специфический аромат. Закусывать ее можно мясом, рыбой, овощами и даже фруктами. А вот запивать перцовку гурманы не советуют. А я, вопреки рекомендациям, люблю запивать перцовку томатным соком. Это очень вкусно. Надеюсь, я не единственный приверженец такого способа.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А вы пробовали перцовку готовить дома? Поделитесь со мной своими хитростями, я ведь еще начинающий «винодел».