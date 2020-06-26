Решил сделать вино не используя ни грозди винограда: закупил 20 кг яблок за 1400 рублей - что получилось на выходе

Я не люблю сухое вино, да и вообще вино в классическом понимании этого слова. Виноград считается основой большинства алкогольных напитков, но, как по мне, это не более чем стереотип. Я решил попробовать сделать вино, не используя ни грозди винограда.

По сути, вино можно сделать из любого фрукта или ягоды, лишь бы они выделяли достаточное количество сока и содержали в себе хоть немного сахара.

Я решил использовать для этого обычные яблоки, так как это не влечет за собой больших затрат, да и рецепт приготовления прост до безобразия.

Этап I - собираем яблоки и выжимаем сок

Я считаю, что нужно определиться сразу с типом вина, понять, что именно вы хотите получить на выходе. Если это сухое вино со строгим яблочным вкусом – то это должны быть не сладкие сорта яблок, например, Симиренко.

Если же вы любите, как и я, десертные вина – то стоит отдавать предпочтение сладким сортам яблок. Я для этого использовал яблоки Чемпион.

Я не огородник и своего участка у меня нет, поэтому пришлось наведаться в ближайший супермаркет и приобрести 20 кг «чемпионов» по 70 рублей. Итого – 1400 рублей.

По моим подсчетам на выходе я должен получить более 10 литров вина, поэтому затраты адекватные. Также сразу прикупил 5 кг сахара, который буду использовать в качестве подсластителя.

Дома, пропустив яблоки через соковыжималку, я получил из 20 кг – 14 литров сока. Все, что требуется на данном этапе – залить сок в кастрюлю и затянуть марлей, чтобы защитить его от насекомых.

Важно! Ни в коем случае нельзя мыть яблоки! На кожуре находятся дрожжи естественного происхождения!

Этап II - мезга и брожение

Спустя три дня на поверхности нашего сока стала образовываться пена и своеобразный плавающий осадок. Это остатки кожуры, мякоти и непосредственно главный источник дрожжей - мезга.

Я тщательно перемешивал содержимое кастрюли в течение этих трех дней, затем просто убрал шумовкой всю пену.

На этом же этапе я добавил в сок около 1,5 кг сахара, тщательно все перемешал и оставил еще на два дня. Главное, не переборщить с сахаром, чтобы не остановить процесс брожения. Если же вы хотите получить сухое вино, то на данном этапе вносить сахар не нужно.

По истечении пяти суток с момента начала производства сока, необходимо еще раз убрать мезгу, и перелить всю полученную жидкость (это уже больше сусло, нежели сок) в бутыль для брожения.

Я использую для этого обычную канистру, в которой у меня играет брага для самогона. В верхнюю часть вставляю гидрозатвор.

Этап III - непосредственно брожение

На данном этапе самое важное – не допустить контакта продукта с воздухом, в противном случае мы рискуем получить яблочный уксус. В моем случае все решается просто – классический гидрозатвор для самогонной браги, но многие изловчаются и мастерят различные самодельные конструкции.

Я рекомендую купить затвор, он стоит порядка 200-300 рублей, но вы гарантированно перестанете переживать, что в вино попадет воздух.

Далее продолжаем добавлять сахар, главное делать это не за один раз, а за два или три раза, и быстро, не допуская длительного контакта с воздухом. Я вносил по следующей схеме:

+1500 грамм сахара на 3 день после перелива в бражную емкость;

+1000 г на 7 день;

+500 г на 12 день;

Как видно, я вносил сахара все меньше и меньше. Дрожжи ослабевают, и переработать резко большой объем сахара им будет сложно. Спустя 21 день брожения, я фильтрую полученное вино через марлю, и ставлю в погреб «взрослеть».

Результат

Дегустировать вино можно, конечно, и сразу, но я даю ему выстояться около месяца, тогда оно максимально раскрывает свой вкус и аромат. На выходе у меня получается вино крепостью 16⁰, сладковатое, но не приторное, даже несмотря на такое количество используемого сахара.

В дальнейшем я хочу попробовать изготовить вина из всего, что найду в магазине: апельсины, киви, груши, клубника, вишня, манго и т. д. Цель одна – здоровое любопытство.

А из каких ингредиентов вы готовили самое «странное» и необычное вино в своей жизни?