Решил удивить друга сидром по рецепту тестя - вода, сахар и яблоки: что вышло в итоге за 300 рублей

Давно уже никуда не выбирались из душного города, а тут жена все заладила – давай съездим в деревню, навестим родителей. Предложение, конечно, заманчивое, да и тесть у моей благоверной известный по всей округе самогонщик, постоянно практикующий новые рецепты.

В общем в первые же выходные после этого разговора мы поехали за несколько сотен километров от города, как, впрочем, и от цивилизации в целом.

История от моего подписчика Ивана.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Деревня встретила нас свежим воздухом и ароматом скошенного сена. Впрочем, присутствовали и другие, более специфичные запахи. Но это все уже мелочи.

Радушное застолье по поводу долгожданной встречи развернулось под вечер. Из города я прихватил с собой несколько бутылок водки, на которые тесть даже смотреть не стал. Угощались мы в тот день различными изобретениями родственника.

Наутро, поняв, что мой желудок все еще на месте, а голова не вопиет о наличии похмельного синдрома, я стал выяснять, что же мы вчера употребляли.

Тесть отвечал на вопросы бодро и точно. Кажется, дай ему перо и бумагу и через несколько дней в свет вышла бы книга по основам провинциального самогоноварения.

Через пару дней пришлось возвращаться в город. А через несколько недель после поездки я уже бродил по залам одного алкогольного магазина.

Через месяц ожидался приезд моего друга, с которым судьба развела нас еще 15 лет назад, и я уже дня два ломал голову над тем, как удивить своего товарища, а это еще тот гуру в алкоголе.

Тут мне вспомнился тесть и обилие на его столе алкогольной. Поняв, что брендовым алкоголем удивить, возвращающегося на Родину из стран Латинской Америки, друга не удастся я решил зайти с другой стороны и попытать счастье с напитками собственного производства.

Какие ингредиенты потребуются

Вечером, после долгих раздумий, я остановил свой выбор на яблочном сидре. За окном была осень, поэтому достать яблоки в нужном количестве не составило особого труда. Долго искал тетрадный листок, на котором тесть записывал мне рецепты особо примечательных напитков.

Записи обнаружились под утро, вместе с документами на машину. Как они туда попали, для меня осталось загадкой, зато стали понятны причины лукавой ухмылки сотрудника ГИБДД, который остановил нас по пути домой из деревни.

Сидра я решил сделать с запасом, как и советовалось в записках родственника. В итоге для приготовления напитка мне понадобилось:

Одно 10-литровое ведро яблок, которые теща переслала нам в город оказией вместе со знакомыми. Полтора ведра воды. Сначала я хотел использовать обычную воду из-под крана, но немного подумав, решил не рисковать и приобрел в магазине питьевую воду в 5-литровых бутылках. За каждую из них пришлось отдать около 50 рублей. 2,5 кг сахара также были приобретены вместе с водой и вышибли из моего кармана чуть меньше ста рублей. Специальные винные дрожжи оказались самым дорогим товаром. Их цена колеблется от 150 до 2 200 рублей.

Процесс приготовления

Тесть написал, что яблоки нужно просто пропустить через мясорубку. Тут я поначалу потерпел полнейшее фиаско. То ли яблоки были слишком крупными, то ли отверстие у мясорубки слишком маленькое, но фрукты никак не хотели погружаться в непривычную для них среду. Пришлось нарезать их мелкими дольками и повторить попытку. На этот раз удача улыбнулась мне, и минут через двадцать в ведре была готова непонятная субстанция, по виду немного напоминавшее пюре. Ее потребовалось залить водой и оставить настаиваться на две недели. По прошествии этого времени я процедил все это дело и добавил сахар и дрожжи. Тщательно закупорив тару, я оставил ее в теплой кладовке на 10 дней. По совету тестя дрожжей я добавил грамм 70, что, по словам родственника, делало сидр очень крепким. По окончании этого срока мне оставалось лишь вновь процедить напиток и разлить его по стеклянным бутылкам.

На следующий день начался процесс приготовления сидра, который пришлось разбить на несколько этапов.

Тесть еще в деревне предупредил меня, что сидр нельзя долго хранить. Примерно через полгода он превращается в обычный уксус. Я, собственно, и не собирался.

Какой результат я получил

После трех недель процесса на моем столе красовался золотисто-медовый напиток. Я не удержался и провел дегустацию одной бутылки. Сидр получился очень приятным на вкус.

За нежным ароматом яблок слегка ощущались спиртовые нотки, что, однако, не портило общий нежный вкус напитка. Добавление дрожжей в большей, чем обычно концентрации позволило придать сидру крепость, сравнимую со средним вином.

Цель была достигнута. Друг очень удивился, попробовав сидр. Долго не мог поверить, что этот напиток я приготовил своими руками.

По-моему, алкогольные напитки, сделанные самостоятельно, из натуральных продуктов пьются намного легче, чем «казенка». А как считаете вы?