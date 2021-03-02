Делюсь дедовским рецептом кисло-сладкой Рябиновки на сахаре и изюме, куда подойдет даже замороженная рябина

Помню, я приехал в гости к деду на заимку. Он у меня увлекался народной медициной и домашним алкоголем. В общем, каждый раз уезжая от него, я вез домой какой-нибудь новый рецепт. Казалось бы, уже все перепробовали, но дед каждый раз находил, чем таким экзотическим меня удивить.

Историю прислал мой подписчик Сергей.

Как пришла идея

К сожалению, или счастью, но я попал к деду как раз в то время, когда заготовка трав, ягод и прочего шла полным ходом. Волей-неволей пришлось помогать. Мы целыми днями не вылезали из леса. За короткое время я узнал столько новых растений, что, казалось бы, мог теперь потягаться с именитыми ботаниками.

В тот день мы пошли за рябиной. Сколько деревьев мы обобрали я сказать не берусь, но в итоге ягод у нас набралось очень много. Домой вернулись лишь к вечеру. Дед возился с плодами, а я, посмотрев на их количество, задал простой вопрос: «А что ты собираешься делать со всем этим?»

Дед посмотрел на меня, как на умалишенного и спокойно ответил: «Да много чего можно сделать из рябины. Хочешь, вино завтра сделаем? К твоему следующему приезду оно как раз и настоится».

Обратите внимание! Для вина рекомендуется брать свежесобранную рябину, но замороженная тоже подойдет.

Ингредиенты

Идея мне понравилась. Может быть, причиной тому было то, что я уже просто устал целый день лазить по лесу и готов был согласиться на любую авантюру, главное, не сегодня. Ну и совсем немножко мною двигало профессиональное любопытство.Дед не стал откладывать исполнение идеи в долгий ящик и на следующее утро разбудил меня очень рано. Как я и предполагал, вино делалось не только из самой рябины. Понадобились дополнительные ингредиенты, за которыми пришлось ехать в город.

Как ездил дед на своем стареньком УАЗике - это отдельная история, однако, к магазину мы домчались быстрее, чем это, наверное, смогли бы сделать гонщики Формулы 1. Для приготовления вина нам понадобилось купить:

3 кг сахара по 45 руб. за кг. 150 гр. изюма - 120 руб. за пачку.

Ну, в принципе-то и все. Кроме этого, для вина нужно было 4 литра воды и 10 кг ягод рябины. Все это у нас уже имелось.

Много собрали.

Обратите внимание! Вместо изюма можно использовать раздавленный виноград.

Приготовление

Домой мы добрались еще засветло. Дед быстренько разложил покупки по шкафам и кладовым. Как вы правильно понимаете, мы не ограничились приобретением ингредиентов для домашнего алкоголя и накупили много всякой всячины.

Как только все продукты оказались на своих местах, мы перешли к приготовлению вина. Процесс оказался не таким сложным, как мне это вначале представлялось:

Еще предыдущим вечером рябина была очищена от всяких веточек, листочков и прочего мусора. Мы сложили ягоды в кастрюлю и залили их кипятком. Через 20 минут вода была слита. Процесс повторялся дважды. Долго давили рябину с помощью скалки. Из жижи, что получилась у нас в итоге, выжали по возможности весь сок. Мякоть поместили в кастрюлю и залили горячей водой. Перемешали и оставили остывать. Добавили в кастрюлю 1,5 кг сахара, две горсти изюма, а затем все это хорошенько перемешали. Накрыли тару марлей и оставили на 3 дня в кладовке. Раз в сутки дед помешивал сусло. По прошествии этого времени содержимое кастрюли было профильтровано в бродильную емкость. Туда же добавили оставшийся сахар. На горлышко был установлен гидрозатвор.

Обратите внимание! Бродильную емкость лучше заполнять лишь на 2/3 объема. Оставшаяся часть служит местом для образования пены и т. п.

Емкость оставили настаиваться на 3 недели все в той же кладовке. Как только дед сказал, что вино окончательно забродило, мы перелили жидкость в чистую тару, которая затем была плотно закрыта крышкой.

В процессе.

На этом приготовление рябинового вина для меня закончилось. Нужно было возвращаться домой. Провожая меня на автобус, дед сказал, чтобы я приезжал через 4 месяца. Дескать тогда и продегустирую творение рук своих.

Результат

И вот прошел отведенный срок. Дед вновь с бешеной скоростью мчит меня на своем УАЗике по лесным ухабам. Вот и знакомый дом. На столе нас уже дожидается бутылка рябинового вина и хорошая закуска.

Сразу обратил внимание на цвет алкоголя. Желтый, вернее, даже ближе к янтарному. На вкус вино оказалось кисло-сладким, с терпкими нотками. Запах был соответствующий.

В общем, не зря мы трудились столько времени. Рябиновое вино мне понравилось. Было в нем что-то такое, чего я не встречал в магазинном алкоголе. А какое самое необычное вино приходилось пробовать вам?

*Злоупотребление алкоголем вредно для вашего здоровья!