Брага – это прародитель будущего вкусного напитка, от нее зависит, каким ароматом он будет обладать, какие свойства будет иметь и насколько глубоко раскроются его вкус. Я перепробовал массу вариантов приготовления по одной простой причине – любопытство.

Изучив все классические рецепты, я начал экспериментировать и придумывать свои. Иногда мне удавалось достичь неимоверно приятных результатов, но, бывало, брага просто отправлялась на помойку.

По своему опыту могу сказать, что бродить можно заставить все, лишь бы там был сахар или крахмал, а если его не будет – его всегда можно добавить.

Но какой из этого будет результат – зависит только от предприимчивости самогонщика и выбранного продукта. Для себя я выделил три самых популярных типа браги.

Историей поделился читатель блога Владислав.

Сахарная классика стара как мир

«Сахар, дрожжи и вода – наши лучшие друзья» - ну, кто не слышал такого мини стихотворения? Этим способом пользовались еще наши деды, деды наших дедов, их деды, и так можно перечислять очень долго. Дрожжи активно перерабатывают сахар в то, что нас так интересует – спирт.

У этого метода есть как сильные, так и слабые стороны. Достоинства могу выделить следующие:

Низкая стоимость. Скорость приготовления. Годятся любые дрожжи. На выходе – чистый спирт (относительно чистый, т. е. максимально чистый из того, что мы можем приготовить в домашних условиях).

И такие недостатки:

Запах спирта и никаких утонченных ароматов. Вкус спирта и никакого изысканного послевкусия. Легко испортить брагу, выбрав неправильный гидромодуль.

Сахарную брагу можно сделать за 4-5 дней без особых затрат и усилий. Я держу всегда в запасе литров 5 сахарного самогона, причем это не питьевой напиток 30-50°. Это ректификат 95°, который я использую исключительно как спирт: растирки, для автомобиля, для обезжиривания и т. д.

Фрукты или почему самогонщики любят дачный сезон

Сахар содержится практически во всех фруктах, ягодах и овощах, просто его количество будет разным. Взять те же неимоверно сладкие груши и кислые яблоки – и результат будет сильно отличаться.

И тут многие самогонщики допускают, на мой взгляд, фатальную ошибку – добавляют сахар во фруктовую брагу, чтобы сэкономить. Это уже не фруктовая брага, а значит, они просто испортили своей жадностью продукт.

Иногда фруктов требуется действительно большое количество, почему и говорят, что фруктовая брага – дело дачников, тех, у кого они свои и в избытке. Если покупать те же ягоды, то стоимость браги будет просто космическая.

Для примера, чтобы приготовить яблочную брагу, я использую 30 кг яблок на 20 литров воды. Что касается ягод, то тут еще сложнее. Порой требуется до 50 кг на 20 литров воды, а попробуйте посчитать, сколько стоит 50 кг малины…

Фишка многих ягодных и фруктовых браг – наличие естественных дрожжей, которые самостоятельно переваривают сахаросодержащие плоды. Это позволяет добиться чистого и полностью раскрытого букета ароматов!

Внимание! Не пробуйте делать брагу из бананов! Они будут бродить, но результат вас неприятно удивит!

Зерно, солод и крупы

Солодовая брага – самая сложная, она не прощает ошибок. Но именно такой вид браги можно назвать эталонным, именно из зерновой браги получают самые лучшие виски, ведь качественный солод способен передать напитку такой запах, которого вы не добьетесь никак и ничем.

Лучше всего использовать такие зерновые:

Рожь. Ячмень. Рис. Овес.

Можно использовать любую крупу, каждая из них даст разный результат. Но следует учитывать, что приготовление такого вида браг требует предварительной подготовки (помола) и особых процедур (осолаживание, правильное остывание и т. д.).

Что лучше

Это тот случай, когда нужно отвечать вопросом на вопрос: «А для чего?» Если стоит задача получить спирт как можно проще, быстрее, дешевле – лучше старой доброй сахарной браги еще никто и ничего не придумал.

Если же вы хотите получить водку или настойку с приятным фруктовым ароматом – то ответ также очевиден.

Тот, кто пробовал мою малиновку из малиновой браги без добавления искусственных дрожжей, больше никогда не скажет ни про одну покупную настойку или ягодную водку ничего хорошего.

Любителям виски придется тяжелее всего. Одно дело просто залить сахар или фрукты водой, другое – готовить брагу.

С зерном придется немало повозиться, но домашний виски – это напиток, который умеет по достоинству оценить старание своего создателя и отблагодарить результатом. А какие браги предпочитаете вы и почему?