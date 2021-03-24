Организовал у себя на кухне небольшое спиртовое производство, главный герой которого – самогонный аппарат. Периодически готовлю разнообразные напитки на основе самогона. И вот на днях стал выслушивать упреки от моей женщины. Якобы я делаю их только для себя.

После тогот о как мне пригрозили свернуть мое домашнее производство, решил почаще радовать и свою женщину. Я не подкаблучник, конечно, но чего не сделаешь ради прекрасной дамы сердца. Начал экспериментировать и наткнулся на рецепт настаивания самогона на необычном ингредиенте.

Историей поделился подписчик блога Никита.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

Моя жена очень неравнодушна к текиле и постоянно заказывает ее в барах. Отчего наш семейный бюджет изрядно страдает – напиток то совсем не из дешевых! Поэтому решил приготовить текилу самостоятельно. Рецепт элементарный, затрат минимум и непыльный метод приготовления.

Из ингредиентов потребуются:

домашний самогон – 3 литра (производство по классической технологии мне обошлось в 75 рублей за литр, за 3 л – 225 рублей);

алоэ – 150 грамм листьев (растет дома на подоконнике, поэтому компонент для текилы бесплатный!);

сахарный песок – 3 чайные ложечки (купил килограмм сахара за 45 рублей, на приготовление напитка потратил рублей 5).

Алоэ – одно из самых распространённых комнатных растений, которое украшает наши подоконники. Кто любит текилу, советую приобрести этого зеленого друга! Для изготовления самогона с алоэ нужно выбирать только здоровые, крупные листья.

Сфотографировал своего зеленого друга перед приготовлением текилы. Позаимствовал у него самые крупные, верхние листья. Именно такие и рекомендую выбирать, если вы решите сделать самогон

Наверное, многие мои читатели удивятся, но никакого специального оборудования для создания эксклюзивной текилы не требуется.

Достаточно иметь под рукой стеклянный баллон или кастрюлю. Также понадобится марля и несколько бутылок (можно подготовить обычные 1,5-литровые из-под минеральной воды).

Процесс приготовления

Сразу предупреждаю – сам процесс приготовления легкий, но долгий. Пока самогон из алоэ настоится, пройдет больше 2 недель. Но результат того стоит!

Сначала я нарезаю листья алоэ кубиками среднего размера, пересыпаю их в банку и заливаю самогоном. Добавляю сахар, размешиваю и плотно закрываю банку. Встряхиваю и убираю на 2 недели на прохладный балкон.

Нарезать листья алоэ нужно не слишком мелко. Лучше на дольки среднего размера, как делаю я.

Важно! Цвет настойки будет постепенно меняться. Сначала она приобретет зеленоватый оттенок, потом золотистый. Так и должно быть!

Можно использовать и самогонный аппарат. Для этого полученную настойку нужно разбавить равным количеством воды и прогнать ее через дистиллятор. Но говорят, что вкус получается менее насыщенным, хотя это будет ближе к настоящей текиле.

Что получится в итоге

Процедить через марлю, разлить по бутылкам и настаивать еще несколько дней. Цвет текилы останется золотистым (возможно, с легким оттенком зеленого). Если вам захочется прозрачности, оставьте профильтрованную настойку в более теплое и хорошо освещенное место на 20 дней.Конечно же, классическая текила отличается от того, что я получил в итоге. В первую очередь, способом приготовления. Однако хочу отметить – когда я дал попробовать своей супруге, гуру по текиле, она не нашла весомых отличий.

Цвет зеленовато-золотистый, как я и ожидал. Чувствуется приятная свежесть – алоэ отлично нейтрализует вкус водки. Аромат немного резковат из-за большого количества спирта, но не вызывает отвращения.

Вот такая прекрасная текила у меня получилась. По цвету практически идентична классической.

Моя «эспоза» осталась очень довольна. Теперь она может в любой момент вознаградить себя шотом текилы за тяжелую жизнь со мной, без заоблачных расходов в барах. По себестоимости траты минимальные – на 3 литра я потратил всего 230 рублей.

Что можно добавить/ заменить в рецепте

Я описал рецепт, по которому готовил сам лично. Но от опытных людей слышал, что некоторые ингредиенты можно заменять. А также вносить некоторое разнообразие.

Например, если вместо сахара добавить 3 столовые ложки растопленного меда, текила приобретет более сладкий вкус. А еще алоэ можно заменить на листики сушеной агавы. Более экзотическое растение, но, по слухам – текила из него получается невероятно вкусной.

Специально ради вас проехался по специализированным магазинам и нашел агаву. В итоге купил ее и думаю в следующий раз приготовить текилу на ней.

Если хочется придать текиле экзотичности, рекомендую добавить в настойку тертый корень цикория. Вкус станет более терпким и насыщенным. А в аромате появятся необычные, но приятные нотки.

Как подавать и с чем употреблять

Подавать советую в красивом бокале для коктейлей. Девушке обязательно украсить его трубочкой с зонтиком. Я для своей леди подал текилу с оливками. Мой экспромт для любимой.

Категорически не рекомендую пить текилу без закуски! Если планируется выпить 1-2 бокала, фруктов вполне хватит. Гармонично по вкусовым ощущениям сочетается с ананасом, апельсином и грейпфрутом.

Если самогон на алоэ подается к застолью, его нужно закусывал мясными нарезками. Хорошо под текилу идет сыр твердых сортов и овощи. А вот рыбу не стоит совмещать с текилой, во рту ощущается дисбаланс.

Я доволен результатом, но думаю поэкспериментировать с ингредиентами и использовать все-таки самогонный аппарат. Хотя меня и предупреждали, что это убьет насыщенность. Прошу поделиться отзывами – стоит ли рискнуть, какие компоненты лучше добавить?

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!