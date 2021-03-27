Попробовал в деревне сделать настойку на чае из самогонки - вышла горькая бражка: рассказываю как исправил ситуацию и делюсь рецептом

Недавно поехал к друзьям в деревню, а там, как известно, традиционное местное хобби – приготовление и распитие самогона. Провел в деревне несколько дней и обратил внимание, что местные жители пьют только чистый самогон.

Я стал расспрашивать – почему именно так? Ведь есть множество отличных настоек. За эти слова меня стали высмеивать, поскольку якобы настоящий самогон – это только чистый, без всяких вспомогательных компонентов.

Мы стали спорить, ну и по итогу я пригласил своих деревенских друзей на мою чайную самогоночку.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

Я решил приготовить самогон на чайных листьях по самому простому рецепту. В данном случае не требуется самогонного аппарата, достаточно иметь под рукой большую стеклянную банку. Мне удалось запечатлеть местную деревенскую достопримечательность.

Ингредиенты тоже максимально простые и не затратные:

самогон – 0,5 литров (если у вас самогона нет, можно купить водку «Зеленая марка» за 350 рублей);

черный рассыпной чай Greenfield – 2 столовые ложки (пачку взял за 82 рубля).

Для приготовления качественной настойки нужно выбирать отборный крупнолистовой чай. Рекомендую использовать именно Greenfield. В этом случае экономить не стоит, поскольку дешевые сорта не обладают необходимой насыщенностью.

Недорогой, но очень качественный и насыщенный листовой чай.

Буду делать самогон на чайных листьях минимального объема, на пробу. Если же вы хотите партию побольше, просто умножайте указанное мною количество ингредиентов (например, на литр спирта – 4 столовые ложки крупнолистового чая).

Процесс приготовления

Выбрал для эксперимента именно этот рецепт, поскольку приготовление по нему займет минимум времени. Примерно 4 часа – и можно начинать дегустацию.

В стеклянную банку насыпаю чайные листья, заливаю водкой (если у вас есть чистый самогон – используйте его). Банку плотно закрываю, хорошенько встряхиваю. Ставлю в холодильник на 4 часа.

После этого пропускаю настойку через фильтр. Использую обычную медицинскую марлю, сложенную в несколько слоев. В результате получаю чистый домашний самогончик.

Мой самогон на чайных листьях настаивается всего несколько часов, а уже приобрел такой насыщенный цвет.

Что получится в итоге

Получился весьма нестандартный напиток. По цвету напоминает обычный заваренный в чашке черный чай. Цвет достаточно темный, насыщенный. Чего и ожидал от Greenfield.

Запах, конечно, резковат. Но это нормально, ведь готовил не ароматный коктейль. Во вкусе немного разочарован – горечь водки в дуэте с черным чаем чувствуется слишком остро.

Считаю свой эксперимент не очень удачным. Но рад, что по себестоимости вышло немного, всего 442 рубля за 0,5 л моего напитка. К тому же чая использовал совсем мало, так что практически полная упаковка в запасе.

Вот такой напиток у меня в итоге получился. Если налить его в чайную чашку – по цвету не отличишь от обычного черного чая. Отличная маскировка!

Что можно добавить/заменить в рецепте

Поскольку вкусом не очень доволен, начал искать способы спасти мое творение. Добавил немного липового меда – получил более мягкий самогон. Понравился он мне еще больше после того, как настоял его несколько часов с лимонной цедрой. Появилась интересная цитрусовая нотка.

Друг мне дал еще несколько полезных советов. Например, в исходный рецепт добавить ванилин (немного, на кончике ножа). Его аромат обожаю с детства, поэтому не удержался и сразу принялся за эксперимент. Напиток смягчился и приобрел очень манящий ванильный запах.

Еще рекомендация – заменить обычные черные чайные листья на каркаде, кипрею или иван-чай. Не таким насыщенным самогон на чайных листьях сделает добавление в настойку мяты или сушёных фруктов.

По аналогичному рецепту, который описал выше, сделал еще одну самогонку. Но вместо листьев черного чая добавил каркаде. Изумительный цвет и необычный вкус!

Как я и говорил изначально моим деревенским товарищам, рецептов самогонки очень много. Чем больше и разнообразней ингредиенты, тем интересней и приятней получится результат.

Как подавать и с чем употреблять

Пришли друзья в гости на пробу моего домашнего напитка. С подачей заморачиваться не пришлось, пили из обычных стопок. Но при желании можно разлить в бокалы для коньяка. Будет смотреться изысканно! Простой домашний чайный самогон смотрится как дорогой алкоголь. Достаточно просто налить его в нужный бокал!

Поскольку вкус чайной настойки горьковатый, употреблять ее с острыми и кислыми закусками не советую. Мы совмещали с колбасно-мясными нарезками, ломтиками сыра и огурцов.

Если чайный самогон подается не за ужин, а принимается просто стопочка-другая, лучше закусывать его чем-то более сладким. Я, например, нарезал свежее яблоко дольками, сверху на них нанес немного меда. Сочетание получилось отличное!

Чистый же самогон на чайных листьях стал для меня разочарованием. Слишком горько-приторно и практически безвкусно. И только дополнительные ингредиенты помогают спасти мой неудачный шедевр.

Прошу поделиться советами, как его лучше делать, чтоб можно было пить и не расстраиваться от неприятного послевкусия.

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!