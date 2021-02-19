Мой друг и коллега по работе пригласил как-то меня на свои именины. Ему тогда исполнялось 50 лет. Так как это был юбилей, он решил не экономить деньги на гулянье. Это и стало причиной того, что он купил для праздничного стола ящик водки Finlandia.

Были как классические её варианты, так и с разными вкусами. Особенно я был поражен Finlandia Grapefruit (со вкусом грейпфрута). Как только я её попробовал, то сразу решил, что дома приготовлю нечто подобное. Тем более что у меня стоял приготовленный самогон.

Историей поделился подписчик блога Борис.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

Для того чтобы приготовить настойку из самогона на грейпфруте, естественно, понадобится два основных ингредиента, это сама самогонка и грейпфрут. Что касается нужного спиртного, то я его нагнал заранее. Получился он чистым и качественным, впрочем, как всегда после двух перегонок.

Грейпфруты я купил в магазине. Тут главное, не перепутать с апельсином. Шучу, конечно. Сам плод желательно брать большого размера и потяжелее, это явный признак того, что он спелый. Он может быть оранжевого, желтоватого или красного оттенка. На нем не должно быть гнилых пятен коричневого цвета.

Вот в принципе и все. Единственное, что еще нужно учитывать, это стеклянная посуда. То есть, настаиваться самогонка должна в стекле. Я беру либо простые банки, либо иногда сразу использую бутылки из-под настоящей водки.

Важно! При покупке грейпфрута рассчитывайте, что на 0,5-1 л самогона понадобится 1 большой плод.

Процесс приготовления

Я готовил разные виды настоек на грейпфруте, но правильнее всего будет рассказать о классическом варианте. Для этого я брал плод и в первую очередь снимал с него цедру. Это его оранжевая (красная или желтая) корочка. Делать это можно с помощью маленькой терки. Главное, не задевать белый слой под ней. Жена сняла тонкий слой цедры.

Затем я разрезал плод и отделил дольки от внутреннего белого слоя кожуры - альбедо. Если этого не сделать, то она даст горечь будущей настойке. Дольки я предпочитаю подавить, чтобы они дали сок. Затем полученную смесь и цедру закинул в стеклянную емкость.

Ломтики грейпфрута и ничего лишнего.

Остается только залить все нужным количеством самогона, крепко закрыть емкость и поставить её в темное прохладное место как минимум на 2 недели. Я подождал три, чтобы наверняка. В процессе не забывайте встряхивать настойку. Некоторые это делают вообще каждый день. Я считаю это лишним, поэтому встряхивал раз в 3 дня.

Важно! За счет встряхивания аромат и вкус будет лучше переходить из фрукта в самогон.

Что получится в итоге

Забегая вперед, хочу сказать, что я был очень доволен результатом. У меня получилось даже лучше, чем водка Finlandia Grapefruit, которую я попробовал на дне рождения друга. Это не удивительно, ведь я-то использовал натуральные продукты.

Цвет получился ближе к оранжевому. Сам грейпфрут внутри красный, но ведь этот сок разбавляется прозрачным самогоном, что в итоге дает оранжевый или иногда даже желтоватый оттенок.

Запах у моей Финляндии очень резкий и яркий. Аромат цитрусовых в принципе сильный, поэтому он забивает даже запах спиртов и оставляет приятное впечатление.

Вот что у меня получилось.

Вкус также на высоте. Как вы могли видеть, я не добавлял сахар. Предпочитаю делать настойку в таком варианте. Понятное дело, что в самогоне будет чувствоваться грейпфрут.

Но тут особенность совсем в другом, а именно в бодрящем и освежающем привкусе этого цитруса. Особенно если пить его охлажденным.

Что можно добавить/заменить в рецепте

Как я уже говорил, помимо классического варианта настойки на грейпфруте, есть и масса других. Для придания оригинальности используются самые разные ингредиенты, например, имбирь, гвоздика, корица, добавляются другие фрукты.

Настаивать можно и не на самогоне, а на белом вине или коньяке. Эти алкогольные напитки также имеют фруктовые нотки во вкусе и аромате, так почему бы не добавить еще и грейпфрута? Кто любит настойку послаще, тот может экспериментировать с медом или сахаром.

Я пробовал еще такой вариант. Взял (на 1 л самогона) сок одного грейпфрута, добавил туда гвоздики и корицы на кончике чайной ложечки, затем насыпал сахара 250 гр. Дождался, когда сахар растает и полученная жидкость закипит.

Дал ей покипеть 3 мин., чтобы специи лучше отдали свой вкус, а затем остудил. Полученный сироп залил в банку с цедрой и самогоном. Получился классный сладковатый вкус.

Важно! Учитывайте, что при добавлении сахара самогонка потеряет немного в градусах.

Как подавать и с чем употреблять

Еще отличным вариантом в плане закуски можно считать фрукты. Такая настойка отлично сочетается с яблоками, грушами, бананами. Можно еще взять дольку апельсина, и таким образом воссоединить вкусы двух разных цитрусовых плодов.

Я предпочитаю настойку на грейпфруте в классическом её варианте. Она несладкая, поэтому и пить её надо как обычный самогон или водку. Имеется в виду маленькими стопками с обычной закуской. Это могут быть самые простые домашние блюда.Сладкую настойку (которая порой теряет в градусах вплоть до показателя в 20-25 %) можно выпить с шоколадом или конфетами с начинкой. Пить её тоже лучше стопками, но идет она намного легче.

Настойки сами по себе предпочтительнее самогона, ведь он в чистом виде не самое приятное, что есть на свете. Хотя, вспоминаю, как на заре своего увлечения самогоновареньем я настаивал его на грейпфрутовом жмыхе, который остался после сока.

Гадость получилась редкостная! Хотите, расскажу в следующий раз, как делать не надо?

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!