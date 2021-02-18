Сколько себя помню, мой дед всегда сам делал самогон, так как не особо доверял магазинной водке. Насколько это оправдано, сложно сказать, но я в точности перенял его навыки и предпочтения. Теперь и я занимаюсь самогоноварением почти профессионально (если можно так сказать), при этом часто экспериментируя.

В какой-то момент мне пришла идея сделать из самогона нечто поинтереснее. Самый простой вариант, это настоять его на чем-то. Мандариновые корки, грецкие орехи и щепа стали уже настолько банальны, что я решил попробовать использовать один из своих любимых фруктов, а именно гранат.

История от подписчика блога Дмитрия.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

Для приготовления настойки из граната не потребуется особых денежных затрат и наличия какого-то экзотического оборудования. В первую очередь что нам нужно, так это сам самогон, чтобы он был градусов 40-45. Вы можете сделать его сами или где-то купить. У меня, конечно, был свой продукт.

Далее, второй по важности ингредиент, это гранат. Выбирайте самый спелый. Многие ошибочно думают, что чем его корка краснее, тем он и спелее. Они ошибаются. Советую вам брать такой плод, корка которого уже начала местами сохнуть.

Он может быть светло-бурого или даже желтоватого цвета. Я покупал гранат в середине осени, как раз был сезон.

Еще потребуется посуда, в которой самогон будет настаиваться. Берите что-то стеклянное, например, обычные банки. Нелишним будет наличие деревянной или пластиковой толкушки, которой давят картошку для приготовления пюре. С ней процесс будет намного удобнее.

Важно! Это минимальный набор для классического варианта. Можно использовать и дополнительные ингредиенты, но об этом пойдет разговор ниже.

Процесс приготовления

Первым делом, что нужно сделать во время приготовления, это отделить зерна граната от кожуры. Я использовал простой способ. Разрезал гранат пополам, взял ложку и стал постукивать по нему, направив его серединку в чашку, чтобы вылетающие зерна сразу попадали в неё.

Старайтесь, чтобы белая корка не попадала в настойку, она даст горчинку. На 1 л самогона я использую 2 граната, но можно и больше.

Выбиваю зерна из граната.

Полученные зерна аккуратно давлю толкушкой. Не стоит давить сильно, нужно чтобы только лопнула оболочка с соком, сами зерна должны остаться целыми. Полученную смесь из зерен и сока вылил в банку с самогоном. Затем плотно закрыл её крышкой и отставил в сторону.

Давлю зерна граната.

Храниться емкость с настойкой должна в прохладном месте, максимум при комнатной температуре. Я бы советовал подождать около месяца, хотя по идее хватит и нескольких недель.

Все это время содержимое надо периодически помешивать, хотя бы раз в 3-4 дня. Я просто встряхивал банку, и этого было достаточно. Спустя месяц моя настойка на гранате была готова.

Баночка с будущей настойкой.

Важно! Желательно, чтобы содержимое стояло в темном месте.

Что получится в итоге

Когда я открыл банку впервые, то сразу понял, что получилось что-то стоящее. Аромат сразу ударил мне в нос, как только была снята крышка. Возможно, этот запах вызвал у меня такие яркие чувства потому, что я в принципе люблю гранат.Настойка, уже перелитая по бутылкам.

Жидкость хоть и осталась прозрачной, цвет её все равно был насыщенный, больше напоминал алый, а не красный или бордовый. Перед тем как пить настойку, не забудьте процедить её. Я взял обычную воронку-лейку и сверху в неё положил марлю. Этого вполне достаточно.

Что же касается вкуса, то он очень необычный. Многое будет зависеть, конечно, от самогонки. Я использовал свой, чистый продукт без неприятного запаха. Поэтому и настойка у меня получилась с ярко выраженным вкусом и запахом граната. Его ничто не перебивает. В магазине точно такого не купишь.

Важно! В крайнем случае вместо самогона можно использовать магазинную водку.

Что можно добавить/заменить в рецепте

Так как это классический рецепт, то убрать отсюда ничего нельзя. Я только могу посоветовать добавить в настойку еще дополнительные ингредиенты, чтобы добиться более яркого результата.

Самый простой способ - это вместе с гранатом закинуть немного цедры лимона. Но надо отметить, что тогда запах цитруса может перебивать гранатовый аромат.

Многие и я в том числе предпочитают делать настойку послаще. В данном случае можно добавить либо меда, либо сахарного сиропа. Кто-то делает это в самом начале, кто-то в конце. Я выбираю второй вариант.

Беру 300 гр. сахара на 1 л самогона и готовлю из него сахарный сироп. После того как самогон настоится 1 месяц, я добавляю сироп в банку.

Есть и более извращенные варианты, как, например, использование палочки корицы или вина. Честно признаюсь, такого я не пробовал, но знаю, что люди делают. Есть вариант использования гранатовых корок вместо гранатовых зерен. В таком случае вкус будет более терпкий.

Как подавать и с чем употреблять

Что касается подачи, тот тут и гадать нечего. Пить настойку нужно маленькими стопками, так как она все-таки крепкий алкогольный напиток. То есть, пьется она, как и обычная водка. Я не считаю, что такую настойку можно считать long drink, как коньяк или виски, которые, несмотря на то, что они крепкие, пьются маленькими глотками.

С чем её пить - выбор огромен. Многое зависит от того, каким образом была приготовлена настойка. Например, если её сделать сладкой, добавить корицу и цитрус, то, вполне возможно, в качестве закусок использовать фрукты, шоколад и т. д. Да и просто для аппетита она вполне подойдет.

Этот эксперимент с настойкой, а точнее, его результат, мне понравился. Появилось желание двигаться дальше и пробовать другие рецепты. Я вспомнил, что из граната еще можно сделать наливку, но не совсем знаком с рецептурой.

Насколько я помню, в неё даже дрожжи добавляют. Если у кого есть опыт приготовления наливки из граната, прошу вас поделиться рецептом. Мне очень интересно приготовить её. Возможно, она получится даже лучше настойки.

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!