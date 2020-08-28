Самый вкусный сидр получается из паданки: рассказываю как без дрожжей получить 10 литров из 20 кг яблок

Прошлым летом я отдыхал в селе под Рязанью. Здесь у родственников большой яблоневый сад, посаженый еще дедом после войны. Из этих яблок они даже мармелад делают. Там-то я и попробовал впервые настоящий, свой сидр.

Вообще-то, жители сельской местности яблочный квас (или сидр) любят и ценят. В городе же к нему относятся скептически. Оно и понятно - та продукция, что стоит на полках магазина, далека по вкусу и аромату от настоящего сидра, сделанного своими руками.

История моего подписчика Андрея.

Почему я решил сделать алкоголь сам

В прошлом году яблоньки в моем саду как с цепи сорвались — такого урожая я не видел с момента покупки дачного участка! Много падалицы, еще больше хороших яблок на ветках.

Раздав друзьям и близким, насушив, наделав повидла вдоволь и нагнав сока, я понял, нужны свежие идеи. Или я их, или они меня.

Полистав кулинарную книгу напитков, почитав отзывы в интернете, гениальная мысль посетила мою голову: а что, если сделать яблочное вино или попросту сидр.

Какие ингредиенты потребуются

Существует не один способ приготовления сидра. Я воспользовался самым простым и надежным.

Требуемые ингредиенты:

яблоки — 20 кг;

сахар — 3 кг.

Есть советчики, которые рекомендуют использовать для сырья жмых или очистки. Можно, конечно, сэкономить - делать сидр из отходов, а котлеты из хлеба. Но будьте уверенны, качество исходного сырья не замедлит сказаться на вкусе готового кваса.

Можно брать и падалицу, но тщательно обрабатывать, вычищая бочки, удаляя листики и хвостики. А вот огрызки с косточками можно оставить. Подгнившие, а не просто ударившиеся яблоки брать нельзя — испортят весь напиток.

Для сидра идеально подходят терпкие яблоки. Я брал что есть — Антоновку и Грушовку. Достаточно кислая Антоновка гармонично сочетается с кисло-сладкой Грушовкой.

Идеальный вкус придаст смесь из одной части кислых и двух частей сладких сортов яблок. При желании и наличии груш дозволяется смешивать яблочный и грушевый соки, а также готовить сидр только из груш.

Процесс приготовления

Яблоки я протер насухо тряпкой. Мыть их нельзя. Дело в том, что на поверхности яблока находятся полезные дрожжи, которые и заставят сок бродить. 2-3 дня яблоки просто лежали в теплом помещении.

Кухонным комбайном измельчил яблоки в пюре. На этом этапе постепенно примешиваем сахар. Сусло не должно быть приторным. Можно вообще не добавлять сахар — это дело вкуса. Для измельчения можно воспользоваться мясорубкой.

Я использовал трехлитровые банки из-под покупного сока, которые на 2/3 объема наполнил яблочной жижей. Свободное место нужно для процессов образования пены и выделения углекислого газа.

Важно! Банки нужно тщательно промыть, вытереть насухо полотенцем.

Банки прикрыл марлей и поставил на кухню в темное место — под стол. Каждый день перемешивал, осаживая верхний плотный слой. Запах брожения появился уже на первый день, спустя 10-12 часов. Жидкость запенилась, зашипела — значит, процесс пошел.

Через 3 дня с помощью марли отжал из мезги сок и перелил опять в чистые банки.

Важно! Марлей отжимать пенящуюся смесь очень тяжело. Мой совет — воспользуйтесь соковыжималкой или прессом.

Я надел медицинскую перчатку на горлышко, закрепил где резинками, где скотчем и поставил в темное теплое место.

Почему именно медицинская перчатка, а не хозяйственная? Все просто. Хозяйственные пахнут резиной, отчего и запах сидра может измениться не в лучшую сторону.

В конце четвертой недели очень аккуратно, не взбалтывая осадок, перелил почти готовый сидр в банки.

По перчатке очень просто понять, закончилось ли брожение. Она попросту упадет.

Надо протыкать перчатку для выхода лишнего газа или нет? В том случае, если сусла на 1-2 литра объема, а перчатка достаточно большого размера, необязательно ее прокалывать.

Когда же заготовлен большой объем сусла, маленькая перчатка может слететь, порваться, если слишком сильно надуется.

И тогда придется менять перчатку, а, возможно, и обои в комнате. Чтобы этого не произошло, я сделал шприцем небольшие отверстия в пальцах. Лишний газ выходит, а воздух внутрь не попадает.

Опять слил осадок через марлю, сложенную в 3-4 слоя. Теперь по рецепту напиток должен дозреть в течение 3 месяцев в прохладном месте, например, в холодильнике. Через несколько дней, как только жидкость станет прозрачной, сидр полностью готов.

Какой результат я получил

Дегустация в кругу друзей прошла активно. Мой яблочный квас удовлетворил даже гурманов.

Он получился приятным, ароматным, освежающим. По ощущениям, градусов 12, как легкое вино. На просвет — янтарный, практически прозрачный. Хранить советую в холоде, иначе сидр может перебродить в яблочный уксус.

В процессе приготовления я не раз задумывался — а не проще ли и дешевле купить уже готовый сидр? Подсчитал, и получилось у меня следующее:

Из 20 кг яблок вышло чуть меньше 10 литров сидра. Мои яблоки бесплатны, если же покупать по 60-70 рублей за килограмм, то готовить самому невыгодно абсолютно. Цена за 1 кг сахара разная, но в среднем около 50 рублей.

То есть сидр собственного производства обошелся мне в 7 рублей 50 копеек за 0,5 литра, тогда как в магазине такая бутылочка будет стоить около 70 рублей.

Есть ли у вас свои хитрости приготовления сидра? Какие рецепты вы используете? Что еще можно сделать с яблоками, помимо алкоголя, повидла, сока и пюре?