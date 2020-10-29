Ромовый Дневник

Сделал абрикосовую брагу на сухих дрожжах, а в интернете пишут, что ее нельзя бесконтрольно пить: решил разобраться

Студенческая жизнь вспоминается мне с легким налетом ностальгии. Беззаботное время молодости и экспериментов. Пришлось попробовать немало домашних напитков, приготовленных родителями соседей по комнате.

Однажды мой приятель привез абрикосовую брагу, залитую в большую стеклянную бутыль. Мутноватая жидкость оказалась ароматной и сладкой на вкус, но довольно коварной.

Второй раз я столкнулся с брагой на даче у родителей, когда небывалый урожай абрикос заставил вспомнить народный рецепт.

Историкей поделился мой подписчик Даниил.

Пить или не пить

Брагу люди начали употреблять задолго до того, как научились перегонять ее в самогон. Считалось, что напиток прекрасно утоляет жажду, бодрит, усмиряет боли в животе и, конечно, расслабляет после тяжелого трудового дня. Главное, знать меру.

Но современная наука выяснила, что в процессе брожения в жидкости образуются метиловый спирт, уксусный альдегид и прочие токсические вещества с умными названиями. Поэтому бесконтрольное употребление браги может привести к отравлению.

Внимание! Снизить содержание токсических веществ поможет фильтрация через несколько слоев марли, но лишь незначительно.
На мой взгляд, только строгий отбор сырья позволит избежать неприятностей. Мы с отцом, например, пустили в дело только целые абрикосы. Никакого гнилья! И, конечно, взяли для брожения стеклянную тару.

Разновидности браги для питья

Пока я искал во всемирной паутине рецепт абрикосовой браги, то выяснил занимательный факт: изобретательный народ научился готовить этот напиток из множества ингредиентов. Я сделал несколько закладок на будущее, вдруг пригодятся:

  1. Мед закрывает извечный спор про необходимость добавления сахара, но себестоимость продукта получается довольно высокой.
  2. Березовый сок содержит в составе 1,5% сахара. Вместо дрожжей в березовую брагу можно добавить горсть немытого изюма, чтобы сохранить натуральность состава.
  3. Фрукты, ягоды — наиболее популярные продукты среди домашних умельцев.
  4. Зерновые подходят любителям крепкого градуса.
  5. Ржаной хлеб придает готовому напитку вкус кваса и готовится достаточно быстро.

Рекомендация! Брага не будет иметь посторонних привкусов, если использовать винные дрожжи и очищенную фильтром воду.

Предварительные приготовления

Отец у меня человек обстоятельный, лишний раз отвлекаться от дела не любит. Поэтому, прежде чем приступить к приготовлению браги, мы собрали в кухне все необходимое. Вымыли стеклянную бутыль на 30 л с гидрозатвором, достали большую миску и толкушку для картошки (да, она тоже понадобится).

Ингредиенты для абрикосовой браги:

  • спелые плоды — 10 кг;
  • фильтрованная вода из колодца — 15 л;
  • сухие дрожжи — 20 г;
  • сахар-песок — 3 кг.

Мы решили подстраховаться и добавить сахар в брагу, чтобы брожение точно произошло. В местном магазине винных дрожжей не оказалось, что вполне предсказуемо, поэтому мы использовали сухие.

Рецепт абрикосовой браги на сухих дрожжах

Первым делом мы достали косточки из спелых плодов. Половинки выложили в большую миску и превратили в оранжевое пюре с помощью толкушки. Засыпали сахар в приготовленные абрикосы, размешали до растворения кристалликов.

Дальше пошагово опишу наши действия:

  1. Сладкое пюре аккуратно переложили в бутыль.
  2. Воду подогрели до 30 ºC и влили к абрикосам.
  3. Дрожжи, предварительно залитые теплой водой, добавили во фруктовую смесь.
  4. Жидкость тщательно перемешали.
  5. Закрыли горлышко чистой тканью, оставили бутыль в теплой кухне на сутки.
  6. На следующий день установили гидрозатвор, укутали емкость теплым одеялом и поставили в дальний угол.

Рекомендация! Если гидрозатвора в доме не оказалось, можно надеть на горлышко медицинскую перчатку с проколотым пальцем.
Брожение заняло у нас 20 дней. Брага за это время заметно посветлела, а на дне бутыли появился осадок. Жидкость я пропустил через несколько слоев марли, чтобы убрать оттуда мякоть и дрожжи. Вот напиток готов!

Пробовал я его очень осторожно, буквально пригубил. Домашняя брага поразила меня своим фруктовым вкусом и ароматом. Очень легко пьется, но мы не злоупотребляем. Все должно быть в меру, ведь при кажущейся безобидности брага имеет порядка 6-8% алкоголя.

Появился азарт пустить в дело другие фрукты с дачного участка. Хочется услышать советы от тех, кто уже имеет опыт приготовления. Поделитесь своими секретами с новичком.

Кофейная настойка: домашний рецепт с простыми ингредиентами

Техника приготовления самогонного аппарата из совсем подручных средств

Как приготовил абсент и разочаровался ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

Как сделать бренди в домашних условиях

Из обычный приправы - в алкогольный напиток: делюсь рецептом необычной настойки на фенхеле для тех кто любит эксперименты

Для тех, у кого на носу застолье, а времени в обрез: делюсь рецептом быстрой настойки на киви и водке, для которой хватит и недели настаивания

