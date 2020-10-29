Сделал абрикосовую брагу на сухих дрожжах, а в интернете пишут, что ее нельзя бесконтрольно пить: решил разобраться

Студенческая жизнь вспоминается мне с легким налетом ностальгии. Беззаботное время молодости и экспериментов. Пришлось попробовать немало домашних напитков, приготовленных родителями соседей по комнате.
Однажды мой приятель привез абрикосовую брагу, залитую в большую стеклянную бутыль. Мутноватая жидкость оказалась ароматной и сладкой на вкус, но довольно коварной.
Второй раз я столкнулся с брагой на даче у родителей, когда небывалый урожай абрикос заставил вспомнить народный рецепт.
Историкей поделился мой подписчик Даниил.
Пить или не питьБрагу люди начали употреблять задолго до того, как научились перегонять ее в самогон. Считалось, что напиток прекрасно утоляет жажду, бодрит, усмиряет боли в животе и, конечно, расслабляет после тяжелого трудового дня. Главное, знать меру.
Но современная наука выяснила, что в процессе брожения в жидкости образуются метиловый спирт, уксусный альдегид и прочие токсические вещества с умными названиями. Поэтому бесконтрольное употребление браги может привести к отравлению.
Внимание! Снизить содержание токсических веществ поможет фильтрация через несколько слоев марли, но лишь незначительно.На мой взгляд, только строгий отбор сырья позволит избежать неприятностей. Мы с отцом, например, пустили в дело только целые абрикосы. Никакого гнилья! И, конечно, взяли для брожения стеклянную тару.
Разновидности браги для питьяПока я искал во всемирной паутине рецепт абрикосовой браги, то выяснил занимательный факт: изобретательный народ научился готовить этот напиток из множества ингредиентов. Я сделал несколько закладок на будущее, вдруг пригодятся:
- Мед закрывает извечный спор про необходимость добавления сахара, но себестоимость продукта получается довольно высокой.
- Березовый сок содержит в составе 1,5% сахара. Вместо дрожжей в березовую брагу можно добавить горсть немытого изюма, чтобы сохранить натуральность состава.
- Фрукты, ягоды — наиболее популярные продукты среди домашних умельцев.
- Зерновые подходят любителям крепкого градуса.
- Ржаной хлеб придает готовому напитку вкус кваса и готовится достаточно быстро.
Рекомендация! Брага не будет иметь посторонних привкусов, если использовать винные дрожжи и очищенную фильтром воду.
Предварительные приготовленияОтец у меня человек обстоятельный, лишний раз отвлекаться от дела не любит. Поэтому, прежде чем приступить к приготовлению браги, мы собрали в кухне все необходимое. Вымыли стеклянную бутыль на 30 л с гидрозатвором, достали большую миску и толкушку для картошки (да, она тоже понадобится).
Ингредиенты для абрикосовой браги:
- спелые плоды — 10 кг;
- фильтрованная вода из колодца — 15 л;
- сухие дрожжи — 20 г;
- сахар-песок — 3 кг.
Мы решили подстраховаться и добавить сахар в брагу, чтобы брожение точно произошло. В местном магазине винных дрожжей не оказалось, что вполне предсказуемо, поэтому мы использовали сухие.
Рецепт абрикосовой браги на сухих дрожжахПервым делом мы достали косточки из спелых плодов. Половинки выложили в большую миску и превратили в оранжевое пюре с помощью толкушки. Засыпали сахар в приготовленные абрикосы, размешали до растворения кристалликов.
Дальше пошагово опишу наши действия:
- Сладкое пюре аккуратно переложили в бутыль.
- Воду подогрели до 30 ºC и влили к абрикосам.
- Дрожжи, предварительно залитые теплой водой, добавили во фруктовую смесь.
- Жидкость тщательно перемешали.
- Закрыли горлышко чистой тканью, оставили бутыль в теплой кухне на сутки.
- На следующий день установили гидрозатвор, укутали емкость теплым одеялом и поставили в дальний угол.
Рекомендация! Если гидрозатвора в доме не оказалось, можно надеть на горлышко медицинскую перчатку с проколотым пальцем.Брожение заняло у нас 20 дней. Брага за это время заметно посветлела, а на дне бутыли появился осадок. Жидкость я пропустил через несколько слоев марли, чтобы убрать оттуда мякоть и дрожжи. Вот напиток готов!
Пробовал я его очень осторожно, буквально пригубил. Домашняя брага поразила меня своим фруктовым вкусом и ароматом. Очень легко пьется, но мы не злоупотребляем. Все должно быть в меру, ведь при кажущейся безобидности брага имеет порядка 6-8% алкоголя.
Появился азарт пустить в дело другие фрукты с дачного участка. Хочется услышать советы от тех, кто уже имеет опыт приготовления. Поделитесь своими секретами с новичком.