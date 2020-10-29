Сделал абрикосовую брагу на сухих дрожжах, а в интернете пишут, что ее нельзя бесконтрольно пить: решил разобраться

Студенческая жизнь вспоминается мне с легким налетом ностальгии. Беззаботное время молодости и экспериментов. Пришлось попробовать немало домашних напитков, приготовленных родителями соседей по комнате.

Однажды мой приятель привез абрикосовую брагу, залитую в большую стеклянную бутыль. Мутноватая жидкость оказалась ароматной и сладкой на вкус, но довольно коварной.

Второй раз я столкнулся с брагой на даче у родителей, когда небывалый урожай абрикос заставил вспомнить народный рецепт.

Историкей поделился мой подписчик Даниил.

Пить или не пить

Брагу люди начали употреблять задолго до того, как научились перегонять ее в самогон. Считалось, что напиток прекрасно утоляет жажду, бодрит, усмиряет боли в животе и, конечно, расслабляет после тяжелого трудового дня. Главное, знать меру.

Но современная наука выяснила, что в процессе брожения в жидкости образуются метиловый спирт, уксусный альдегид и прочие токсические вещества с умными названиями. Поэтому бесконтрольное употребление браги может привести к отравлению.

Внимание! Снизить содержание токсических веществ поможет фильтрация через несколько слоев марли, но лишь незначительно.

Разновидности браги для питья

Мед закрывает извечный спор про необходимость добавления сахара, но себестоимость продукта получается довольно высокой. Березовый сок содержит в составе 1,5% сахара. Вместо дрожжей в березовую брагу можно добавить горсть немытого изюма, чтобы сохранить натуральность состава. Фрукты, ягоды — наиболее популярные продукты среди домашних умельцев. Зерновые подходят любителям крепкого градуса. Ржаной хлеб придает готовому напитку вкус кваса и готовится достаточно быстро.

На мой взгляд, только строгий отбор сырья позволит избежать неприятностей. Мы с отцом, например, пустили в дело только целые абрикосы. Никакого гнилья! И, конечно, взяли для брожения стеклянную тару.Пока я искал во всемирной паутине рецепт абрикосовой браги, то выяснил занимательный факт: изобретательный народ научился готовить этот напиток из множества ингредиентов. Я сделал несколько закладок на будущее, вдруг пригодятся:

Рекомендация! Брага не будет иметь посторонних привкусов, если использовать винные дрожжи и очищенную фильтром воду.

Предварительные приготовления

Отец у меня человек обстоятельный, лишний раз отвлекаться от дела не любит. Поэтому, прежде чем приступить к приготовлению браги, мы собрали в кухне все необходимое. Вымыли стеклянную бутыль на 30 л с гидрозатвором, достали большую миску и толкушку для картошки (да, она тоже понадобится).

Ингредиенты для абрикосовой браги:

спелые плоды — 10 кг;

фильтрованная вода из колодца — 15 л;

сухие дрожжи — 20 г;

сахар-песок — 3 кг.

Мы решили подстраховаться и добавить сахар в брагу, чтобы брожение точно произошло. В местном магазине винных дрожжей не оказалось, что вполне предсказуемо, поэтому мы использовали сухие.

Рецепт абрикосовой браги на сухих дрожжах

Первым делом мы достали косточки из спелых плодов. Половинки выложили в большую миску и превратили в оранжевое пюре с помощью толкушки. Засыпали сахар в приготовленные абрикосы, размешали до растворения кристалликов.

Дальше пошагово опишу наши действия:

Сладкое пюре аккуратно переложили в бутыль. Воду подогрели до 30 ºC и влили к абрикосам. Дрожжи, предварительно залитые теплой водой, добавили во фруктовую смесь. Жидкость тщательно перемешали. Закрыли горлышко чистой тканью, оставили бутыль в теплой кухне на сутки. На следующий день установили гидрозатвор, укутали емкость теплым одеялом и поставили в дальний угол.

Рекомендация! Если гидрозатвора в доме не оказалось, можно надеть на горлышко медицинскую перчатку с проколотым пальцем.

Брожение заняло у нас 20 дней. Брага за это время заметно посветлела, а на дне бутыли появился осадок. Жидкость я пропустил через несколько слоев марли, чтобы убрать оттуда мякоть и дрожжи. Вот напиток готов!

Пробовал я его очень осторожно, буквально пригубил. Домашняя брага поразила меня своим фруктовым вкусом и ароматом. Очень легко пьется, но мы не злоупотребляем. Все должно быть в меру, ведь при кажущейся безобидности брага имеет порядка 6-8% алкоголя.

Появился азарт пустить в дело другие фрукты с дачного участка. Хочется услышать советы от тех, кто уже имеет опыт приготовления. Поделитесь своими секретами с новичком.