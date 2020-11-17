Сделал алкогольную "Фанту" из остатков апельсинов: делюсь рецептом апельсиновой бражки, на литр которой ушло всего 19 рублей

Я из династии самогонщиков. В нашей семье всегда кто-нибудь что-нибудь гнал, начиная от деда и его фирменной самогоночки, и заканчивая мамиными ароматными фруктовыми настойками.

Посему любовь к различным напиткам, а главное – тяга к их самостоятельному приготовлению у меня прямо-таки в крови! И если у вас дома завалялось несколько килограмм апельсинов, я научу, как превратить в ароматную бражку!

Историю прислал подписчик блога Кирилл.

Ингредиенты и оборудование

апельсины – 3 кг;

дрожжи – 100 г;

сахар – 6 кг;

вода – 25 л.

Для того чтобы приготовить вкуснейшую сахарную брагу из апельсинов нам понадобятся:

Не стоит покупать самые дорогие апельсины, для браги сорт, форма и цена не имеют абсолютно никакого значения. Главное, чтобы фрукты не были гнилыми.

Дрожжи я использовал «Хмельной эксперт» (1 пачка – 100 г). Они дают хороший выхлоп при брожении, не добавляя в конечный продукт никаких посторонних запахов и привкуса.

Из оборудования нам понадобится только емкость 35-40 л с гидрозатвором. Если в дальнейшем вы хотите перегнать получившуюся брагу, то понадобится куб с ректификационной колонной.

Процесс приготовления

Тщательно моем апельсины. 25 л воды помещаем в ёмкость и нагреваем до 35 градусов (обратите внимание, что температура воды будет зависеть от марки дрожжей, предварительно ознакомьтесь с инструкцией). Добавляем в воду сахар и тщательно перемешиваем до полного его растворения. Далее добавляем 100 г дрожжей и также тщательно перемешиваем, до образования пенки. Вымытые апельсины ни очищать от цедры, ни резать не нужно. Целиком помещаем их в раствор из сахара и дрожжей и закрываем на гидрозатвор.

В приготовлении апельсиновой браги вообще нет ничего сложного:

Вот так выглядит брага из апельсинов на начальном этапе.

Наша апельсиновая брага будет готова через 5 дней. Если гидрозатвора нет, то ёмкость необходимо закрыть обычной крышкой и поместить в тёплое и сухое место. В этом случае ждать придётся 10-12 дней.

Результат

Через неделю (или 12 дней, если у вас нет гидрозатвора) апельсиновая брага будет готова.

Такая брага имеет ярко выраженный цитрусовый аромат, напоминающий «Фанту». Апельсины, напитанные влагой, опустятся на дно ёмкости, их можно не вылавливать, если собираетесь употреблять бражку без последующей перегонки.

Цвет у браги должен быть мутный, темно-оранжевый. Консистенция однородная. За счет того, что апельсины использовались целиком, бражку не нужно цедить, чтобы отделить волокна мякоти.

В результате я получил 23,5 литра браги. Если перегнать ее с помощью куба и ректификационной колонны, то на выходе будет около 4 л терпкой апельсиновой самогонки.

Во сколько мне обошлась бражка из апельсинов:

Пачка дрожжей «Хмельной эксперт» 100 г – 80 рублей. Сахар 6 кг – 192 рубля (32 рубля за 1 кг). Апельсины 3 кг – 177 рублей (59 рублей за 1 кг по акции).

Итого получилось 449 рублей. Производим несложный расчет (449÷23,5) и получается, что 1 литр бражки обходится мне в 19 рублей. А вот самогон из нее будет стоить порядка 112 рублей за литр. Выгода очевидна!

С чем употреблять

Эту бражку можно употреблять в чистом виде, без дальнейших процедур перегонки. Вкус у нее терпкий и в меру сладкий, не приторный, похожий на «Фанту».

Но если вы любите послаще, то можно увеличить количество сахара на начальном этапе приготовления.

Брага идет мягко, но я все же рекомендую закусывать. Особенно хорошо с апельсиновой самогонкой идут орехи, особенно грецкие или кешью.

Случайная дегустация в кругу друзей привела к выводу, что это удивительно вкусное сочетание! А вообще, такую бражку не стыдно поставить на любой стол!

Как вы думаете, получится ли что-то из мандаринов? Ведь скоро начнется сезон этих новогодних фруктов.