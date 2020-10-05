Сделал ароматный домашний абсент за 500 рублей из старого самогонного аппарата, который нашел в чулане: делюсь рецептом

Дома в чулане с незапамятных времен валялся самогонный аппарат (по-научному, дистиллятор). Достался он мне еще от бабушки. Хорошая вещь!

Десять килограммов пищевой нержавеющей стали. Я давно хотел найти ему применение, но делать просто самогон желания не было. Хотелось чего-то более изысканного. Хотелось экспериментировать.

Я знал, что в одно время во Франции был очень популярен абсент. Весьма специфический напиток на основе полыни. Мне захотелось отведать того самого абсента, который пила французская богема и испытать на себе оригинальные ощущения от его дегустации.

Этот рецепт прислал мой подписчик Николай.

Почему я решил сделать абсент сам

В наших маркетах сложно найти настоящий абсент, сделанный на полыни. То, что я видел на полках магазинов – абсент только по названию. По содержанию - стандартный алкогольный напиток, ароматизированный и закрашенный в зеленый цвет.

Все дело в том, что в полыни, на основе которой делается настоящий абсент, содержится туйон, вещество, к которому с опаской относятся в некоторых странах.

Я подумал, что абсент без туйона - это как кофе без кофеина или пиво без алкоголя. Может и безвредно, но неинтересно. Поэтому и решил сделать его самостоятельно.

Что мне понадобилось

Основа напитка - спирт. Можно его купить, а можно сделать. Я выгнал сам.

Дальше - по списку:

полынь - 50 г;

фенхель – 100 г;

бадьян или анис – 100 г;

мята – 20 г.

Пропорции указываю на два литра спирта.

Все эти ингредиенты продаются в аптеке в сушеном виде. Свежую полынь и мяту можно сорвать даже во дворе. Если в аптеке нет фенхеля и бадьяна, ищите их или на рынке, или в магазине в отделе «Специи».

По деньгам: на все про все было потрачено не более 500 рублей, не считая спирта. Затраты на спирт – 50 г свежих дрожжей и 3 кг сахара (около 200 рублей). Да, и еще, необходим самогонный аппарат и спиртометр.

Процесс изготовления

Чтобы получить спирт, я вторично перегнал 3 литра самогонного дистиллята. На выходе получилось около 2 литров жидкости, крепостью восемьдесят градусов. Производство самогона описывать не буду.

Добавляем в спирт фенхель, полынь, бадьян и оставляем настаиваться на неделю. Получаем противную жидкость цвета болотной жижи. Пробовать не рекомендую. Я попробовал – потом плевался и рот полоскал. Очень горькая!

Теперь переходим к алхимии, т. е. к перегонке настойки. Заливаем ее в аппарат и ставим на огонь.

Важно! Спиртовую настойку перед перегонкой нужно разбавить водой, понизив ее градус до двадцати-двадцати пяти. Если этого не сделать, можно сразу вызывать пожарных. Спирт - очень горючее вещество.

В результате перегонки я получил высокоспиртуозную прозрачную жидкость с волшебным ароматом, которую я затем разбавил водой до шестидесяти градусов. Тоже важно! При разбавлении надо лить в воду спирт, а не наоборот. Иначе жидкость помутнеет, вкус и вид будет совсем не тот.

Добавляю в прозрачный напиток мяту и даю ей настояться. Мой домашний абсент через несколько дней приобретает красивый изумрудный цвет.

Через две недели представился повод его продегустировать. Цвет абсента немного потемнел и стал не таким ярким.

Результат

И вот напиток на столе. Кстати, именно абсенту мы обязаны выражением «зеленый змий». Так аллегорически называли его французы из-за цвета и некоторых других свойств.

Абсент получился достаточно крепким (шестьдесят градусов) и очень ароматным. Аромат обусловлен эфирными маслами из первичной настойки. Чтобы вкус абсента был не таким резким, я разбавил его яблочным соком. Неразбавленным его пить не советую. Вкус не почувствуете. Только обожжетесь.

А вкус, надо сказать, очень специфический. Чувствуется мята, легкая горчинка и много других оттенков. Словами их описать сложно. Ради этого стоило потрудиться.

А вы пробовали настоящий абсент? Чем его разбавляли? Поделитесь впечатлениями.