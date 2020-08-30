Сделал белое вино из мускатного винограда с плантации - вышло не хуже, чем в Италии: делюсь рецептом

У меня на плантации есть два виноградника. Однажды, сидя в своем плетеном кресле в беседке на даче и потягивая знаменитый итальянский Asti (Асти), я задумался: а почему бы не приготовить белое вино самому?

Чем я хуже итальянцев? Эксперименты я люблю, а все, что сделано своими руками, всегда вкуснее, и для души приятнее.

Я решил подойти к этому вопросу всерьез и досконально изучил всю имеющуюся литературу. А вдруг игра не стоит свеч? Узнал много новых фактов, которые раньше и не предполагал. Ну и все, меня уже невозможно было остановить, я вошел в азарт.

История моего подписчика Михаила.

Как пришла идея делать белое вино

Оказывается, мускат белый, или, как называют его французы, Muscat Blanc a Petits Grains, - один из старейших и благороднейших сортов винограда. Ягоды мелкие, круглые, светлые. Особенно хорошо растет в странах Средиземноморья.

Его ценят и любят французы, итальянцы, испанцы за специфический терпкий, мускатный аромат. Историю происхождения этого вина проследить сложно, но ясно одно – этим божественным напитком наслаждались еще в Древней Греции и Риме.

Интерес к тому, чтобы приготовить вино самому, становился все больше, и я решил не откладывать все в долгий ящик. Честно говоря, на все приготовления у меня ушло около недели. За это время я нашел и подготовил все, что мне было нужно.

Жаль, конечно, что я не житель средиземноморской полосы, но и в нашей стране есть теплые, райские места, где зреют эти чудо-ягоды!

Как сказал Плиний Старший: In vino veritas, in aqua sanitas, что означает «Истина в вине, а здоровье в воде».

Итак, приступаем к великому таинству виноделия.

Какие ингредиенты нам потребуются

Повезло, конечно, тому, у кого этот сорт винограда может расти на своем участке. А всем остальным – интернет в помощь. И местные рынки, где тоже можно найти мускат белый. Только перед покупкой внимательно ознакомьтесь с тем, как выглядит этот сорт.

Ягоды круглые, а вот цвет может быть разный – и светло-зеленый, и желтый, и кремовый. Отличает этот сорт от остальных его вкус и аромат – насыщенный цветочный, с привкусом липы, акации и меда. Попробовав раз, ошибиться будет сложно.

Итак, после сбора или покупки винограда обязательно переберите ягоды, не должно быть сухих или порченных, это влияет на вкусовые свойства будущего вина. Нужно убрать все листья и веточки, чтобы вино не горчило.

Еще один важный момент – из недозрелых ягод получится столовое вино, из переспелых – крепленое.

Мыть ягоды нельзя ни в коем случае! Не брезгуйте белесым налетом на ягодах – это и есть те самые винные дрожжи. А вот емкости, в которых будет бродить напиток, вымыть следует тщательно.

Готовим емкости из расчета, что из 1 кг винограда можно получить примерно 700 грамм сока. У меня был пробный вариант вина, поэтому я взял 10 кг ягод, из которых отжал примерно 7 литров сока.

Нам понадобится:

стеклянная или керамическая посуда для вина;

деревянная емкость для отжима сока;

виноград белый мускат;

сахар.

Еще очень важный момент в изготовлении этого вина - не добавляете дрожжей никаких и ни в каком количестве. Не нужно портить вкус вина!

Процесс приготовления

Сначала из винограда нужно получить сусло, а простыми словами отжать сок. Делать это надо аккуратно, не повредив косточек внутри, а то вино будет горьким. Лучше размять руками, так процесс происходит надежнее.

Сок готов? Отставляем его в сторону на 12 часов, пусть осядут шкурки и косточки. Затем аккуратно переливаем отстоявшуюся прозрачную жидкость в емкость для брожения, заполняя ее примерно наполовину.

Оставляем заготовку на 4-5 дней в темном месте. На емкость желательно надеть марлю, чтобы внутрь не попала пыль.

Теперь самое интересное – сок начнет бродить, распространяя по дому специфический запах и пенясь в емкости. Пугаться не стоит, так и должно быть. На 4-5 день процеживаем нашу жидкость через марлю и добавляем сахар в расчете 50 грамм на 1 литр.

Снова разливаем нашу заготовку по емкостям, не доливая доверху примерно на 1/3. Оставляем вино бродить на 2-3 недели, накрыв сверху резиновой перчаткой, в которой проделаны дырочки. Да, выглядит это странно, но нужно, чтобы выходил углекислый газ.

Через 2-3 недели избавляемся от осадка: повторяем все манипуляции с переливанием и добавлением сахара. И так на протяжении 4 месяцев, чтобы вкус получился насыщенным

Что получилось в итоге

На самом деле, от процесса приготовления вина я получил удовольствие. Это не так муторно, как кажется на первый взгляд. Зато результат – превосходный!

Вот что у меня осталось с прошлого сезона, а теперь я с нетерпением жду новый урожай. Наслаждаюсь «Белым Мускатом» собственного приготовления и чувствую себя истинным виноделом.

Надеюсь, вам пригодится мой опыт. Главное – не бояться начать. Ну как, появилось желание испробовать вино, приготовленное своими руками?