Скоро расцветут одуванчики, самое время приготовить из них вино: мой опыт

Одна из моих любимых книг – «Вино из одуванчиков» Рэя Бредбери. Для меня она ассоциируется с летом, детством, яркими веселыми и грустными воспоминаниями…

Мне всегда казалось, что приготовить такое вино невозможно, что это просто художественный вымысел автора. Но всегда лелеяла эту мечту и однажды она сбылась.

Так начала свое письмо одна из моих новых подписчиц Марина Б. Для меня ее рецепт тоже стал открытием, надеюсь и вам он понравится.

Как пришла идея сделать вино из одуванчиков

Несколько лет назад мы переехали жить загород и в первые теплые месяцы, я была удивлена дикому количеству одуванчиков, произрастающих на нашем участке. Их было просто море!

Косить такую красоту, рука не поднималась, но приходило осознание, если они дадут семена, то в следующем году их будет еще больше, а я же все-таки занимаюсь окультуриванием территории. Надо что-то делать.

Мы любовались этим желтым одеялом, укрывающим весь участок, дети плели венки. А я решила найти полезное применение цветам. Вначале нашла рецепт варенья, а позже в старой кулинарной книге наткнулась на рецепт вина из одуванчиков.

Вот так неожиданно моя мечта приготовить знаменитое бредберивское вино стала сбываться. Дала своим деткам корзиночки и отправила их собирать желтые цветочки.

Ингредиенты для вина и нюансы сбора одуванчиков

Цветы одуванчика – 1 л.

Лимон – 1 шт.

Апельсин – 2 шт.

Сахар – 1,5 кг.

Изюм – 200 г.

Вода – 3 л.

Прочитав рецепт в книге, я поняла, что смогу найти все необходимые ингредиенты, они просты и доступны каждому:

Так как я раньше готовила вина на «диких» дрожжах, то и в данном рецепте использовать иные закваски не хотелось. Поэтому важно правильно собрать одуванчики.

Во-первых, сбор проводим в сухую погоду, за пару дней до этого также не должно быть осадков.

Во-вторых, нам нужны только желтые раскрытые цветочки, без насекомых, тщательно выбираем, перебираем.

В-третьих, ничего не моем, иначе мы убьем все дрожжи.

После сбора цветы нужно еще раз перебрать, удалить всех насекомых, плохие лепестки, размятые соцветия.

Инструкция по приготовлению

Одуванчики складываем в банку, пересыпая слои сахаром. Банку с сахаром и одуванчиками, накрываем марлей и помещаем в теплое место на 2-3 дня, чтобы цветочки дали сок. На этом этапе можно добавить веточку мяты, но это на любителя. Через 3 дня добавляем стакан воды и оставляем еще на неделю. Настой из одуванчиков процеживаем через марлю. В отдельную посуду выдавливаем сок из лимона и апельсинов, добавляем не мытый изюм (он также будет служить в качестве источника дрожжей. Объединяем с соком цитрусов и изюмом в трех литровой банке процеженный настой одуванчиков. На банку помещаем перчатку и ждем, пока вино будет бродить (примерно 2 месяца). Через пару дней, перчатка надуется и гордым флагом станет развиваться над бутылью. Примерно через 2 месяца, когда сдуется перчатка – процесс брожения прекратится. Процеживаем через марлю, разливаем по банкам-бутылкам, плотно закрываем и оставляем на полгода в прохладном месте.

Приступать к приготовлению вина необходимо сразу после сбора цветов. Если они немного подсохнут, то вкус, к сожалению, уже будет не тот. Итак:

Что получилось в итоге

Первый раз пробовать столь экзотическое вино было немного страшновато. Но вкус поразил совей свежестью, уникальностью и благородством.

Сладкий цветочный аромат, легкая кислинка лимона и свежесть от апельсинов. Позже я пробовала добавлять в этот рецепт еще и мяту, но она, на мой взгляд, перебивает весь вкус.

Готовлю этого вина я не очень много - банки две, так, на особые случаи. Потому что приготовление достаточно длительное. Пока пройдет процесс настоя, брожения, выдержки, наступает Рождество. И подача данного напитка к утке по-пекински стало нашей доброй традиций на этот праздник.

Гости всегда поражаются желто-солнечному цвету вина. Мне очень нравится наблюдать за теми, кто пробует вино в первый раз. Всегда предлагаю разгадать состав. Еще никто не угадал.

Апельсины признают все, а цветочные нотки одуванчиков, с чем только не сравнивали: и с медом, и с ромашкой, и с «какой-то» ягодой. Секрет не раскрываю, жду, когда кто-нибудь все же догадается.

Чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Вообще приготовление вин из «нестандартных» материалов, на мой взгляд, очень увлекательный процесс. А как вы думаете? Мы же варим суп из крапивы, щавеля, пироги из артишоков, много трав используется в качестве приправ. Почему бы и одуванчикам не дать новую жизнь?