Смородиновая наливка по-домашнему на самогоне: мой рецепт

Собрались мы пару лет назад чисто мужской компанией у Димона, друга моего. Решили посидеть, поболтать, в баньку сходить. После парилки Дима с видом заговорщика достает из-под стола бутылку. “Мужики, смотрите что я для вас приготовил! Моя фирменная смородиновая наливка.”

Мы переглянулись с парнями: настойки - это же женский напиток. Но не обижать же хозяина. Попробовали. А потом весь вечер уговаривали хозяина дома поделиться с нами рецептом. И вот уже два года я сам делаю такую наливку, правда, немного изменил рецепт «под себя».

Такое сообщение пришло мне от подписчика Романа Б. Сегодня представлю на ваш суд его историю приготовления домашнего алкоголя.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Качество продукции, которую предлагают большие и малые торговые точки, слишком далеко от идеала. Это касается не только спиртных напитков, но и продуктов питания.

Являясь здравомыслящим человеком и ценителем собственного здоровья, я принял решение употреблять исключительно натуральную пищу.

Это исключит попадание в организм нитратов, нитритов, ГМО, метанола и много других добавок, которые содержатся в продукции отечественных производителей.

Понятно, что праздничные застолья или дружеские посиделки не обходятся без употребления спиртного. Поэтому, было принято решение, немного поэкспериментировав, создать уникальные напитки из натуральных ингредиентов.

В основе смородиновой наливки - очищенный самогон, не имеющий неприятного запаха.

Какие ингредиенты потребуются

Приготовление смородиновой наливки много времени не займет. Главное, правильно подобрать составляющие. Для дальнейшего использования самогона, проводится его глубокая очистка и доработка.

Сначала в него добавляется примерно 10 кристаллов марганцовки на 3 литра (до получения насыщенного розового цвета). Через неделю жидкость фильтруется через ватные диски. Для этого застилаю ими дно ситечка и переливаю жидкость.

Затем в 3-литровую банку спирта, очищенного марганцовкой, всыпаю 3 столовые ложки измельченного древесного угля. Снова выдерживаю неделю и фильтрую через ватные диски.

Последний этап - добавление 1 ст.л. сахара, 1 пакетика ванильного сахара и 1 ч.л. питьевой соды. Размешать до растворения компонентов, и можно использовать для приготовления наливки или других алкогольных продуктов.

Для создания ароматного напитка нам понадобится:

смородина черная – 2 стакана;

сахар – 1 стакан;

очищенный пшеничный самогон – 0.5 л;

питьевая не хлорированная вода – 1 стакан.

Для улучшения вкусовых качеств и придания более насыщенного аромата, можно добавить несколько зеленых листочков смородины и вишни.

Процесс приготовления

Созревшие ягоды смородины перебрать, очистить от хвостиков и промыть. Теперь их нужно размять толкушкой или измельчить при помощи мясорубки. Получившееся пюре выложить в банку, лучше 3-литровую, и залить самогоном. Закрыв крышкой, тару ставят подальше от света и солнечных лучей.

Спустя полтора-два месяца спиртовую настойку следует процедить через хлопчатобумажную ткань (старую наволочку) или двойной слой марли. Отфильтрованные ягоды хорошо отжать в отдельную посуду, полученный сок процедить еще раз.

Залив сахар водой, варю сироп до полного растворения кристалликов. После остывания сладкий раствор добавляю к смородине и самогону, всыпаю ¼ чайной ложки молотой корицы.

Наливку разливаю в бутылки и убираю в погреб или холодильник на 1-2 недели. По истечению этого срока можно начинать дегустацию.

Какой результат я получил

Результатом моих стараний стал изумительный напиток с удивительным вкусом и бесподобным ароматом.

Благодаря невысокой крепости (не больше 20 градусов), употребление наливки доставляло истинное наслаждение. Насыщенный аромат смородины дополняется легкими вишневыми нотками и сладкой пьянящей корицей.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Я считаю, что такой напиток, изготовленный из полностью натуральных компонентов, сумеет стать украшением самого изысканного застолья. А вы как думаете?