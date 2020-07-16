Соблазнительный карамельно-кофейный ликер в домашних условиях, перед которым не устоит ни одна девушка: мой рецепт

Моя жена любит готовить и делает это так вкусно, что ни с каким рестораном не сравнится. Однако кое что просит делать меня сама, потом угощает подруг, а я еще неделю слушаю восторженные отзывы о своем кофейном шедевре.

Если вы любите сладенькое, то вам наверняка понравится! Уже который год этот ароматный напиток пользуется популярностью на тихих посиделках дома, а готовить его совсем не сложно.

Историей поделился мой читатель Ильдар.

Что понадобится для приготовления

Водку (500 мл) Воду (250 мл) Кофе (3 столовые ложки) Вареная сгущенка (около 250 гр)

Для приготовления я беру:

Важно: нужна погуще, в банках, какую делали раньше, слишком жидкую брать не рекомендую.

Процесс приготовления

Очень много зависит от того, какой кофе вы возьмете. Можно сварить его самостоятельно, я обычно использую либо готовый порошок, либо вручную перетираю натуральные зерна.Для начала я завариваю кофе, беру около 100-150 мл воды, обязательно горячей. Три столовые ложки это немало, поэтому получается насыщенная кофеином жидкость. Мешаю его до полного растворения в кипятке.

Вместе с этим в оставшихся 100 мл воды нужно растворить всю сгущенку. Придется долго мешать, но кофе как раз успевает полностью завариться.

Размешивать до полного растворения не нужно, достаточно перемешать основную массу, а затем поставить на огонь. Когда начнет кипеть, сгущенка полностью растворится и ее можно снимать с плиты.

Я обычно процеживаю заваренный кофе. Беру ситечко от чайника с заваркой, так мне удается собрать весь лишний порошок, особенно когда использую кофе быстрого приготовления.

Совет: если вы сами перемололи зерна, то подождите чуть дольше, иногда помешивая, иначе они не растворятся до конца и жидкость выйдет недостаточно крепкой.

Чистый кофе выливаю в растворенную сгущенку. Помешиваю, чтобы обе массы смешались друг с другом. После этого жидкость приобретет светло-коричневый цвет, уже тогда доливаю водку.

Смесь помещаю в банку, плотно закручиваю крышку и с силой болтаю. Помню, как в детстве бабушка просила так взбивать масло из домашнего молока, но тут прилагать столько же усердия не требуется, нужно трясти до появления легкой пенки.

Совет: подавать ликер можно с любым десертом, выйдет идеальное дополнение, особенно если хотите порадовать даму-сладкоежку.

Что получится в итоге

Приготовление напитка обычно занимает у меня около часа, иногда помогает жена, так что процесс готовки ускоряется и становится вдвойне приятнее.

Внешне напоминает какао с молоком, на вкус очень сладкий, так что алкоголь практически не чувствуется.

Важно! Будьте аккуратны, несмотря на то, что спирт во вкусе не ощущается, захмелеть с напитка довольно легко.

Что можно изменить в рецепте и цена напитка

Если я хочу как-то удивить себя и супругу, то обычно меняю сгущенку. Сейчас на прилавках много этой сладости с самыми разными вариациями добавок и вкусов. Можно даже купить кофейную, но я пробовал смешивать обычную с порошком самостоятельно.

Те, кто не любит кофе, могут попробовать добавить цикорий. Вкус получится более терпким, но зато совершенно новым, не бойтесь экспериментировать!

Напиток особенно ценю за то, что он выходит необычайно недорогим. На кофе трачу около 130 рублей, но это за полную банку, вода своя, сгущенка 80 рублей баночка, водка — 600 рублей (на алкоголе не хочу экономить).

Итого выходит 710 рублей. Весьма дешево, тот же объем напитка в магазине выйдет в несколько раз дороже, но не факт, что вкуснее.

А вы когда-нибудь готовили такие ликеры? Поделитесь рецептами и своими отзывами в комментариях!