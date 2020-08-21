Если бы я знал, какие приключения меня ждут, я бы ни за что не «подписался» бы на это дело — приготовление домашнего вина. Но обстоятельства сложились так, что другого выхода, кроме как заделаться виноделом у меня просто не оставалось.

А было дело так…

История от моего подписчика Петра.

Почему я решил сделать алкоголь сам

О покупке собственной дачи я задумывался давно. И вот, наконец, выпал шанс приобрести небольшой участок с домиком у коллеги, срочно переезжавшего в другую страну.

Вместе с дачей мне досталась и роскошная беседка, стоявшая посередине участка. Благодаря тому, что вся она была увита виноградной лозой, там было приятно отдохнуть в летнюю жару.

«Урожай собрать уже не успеваю», - сказал на прощание бывший владелец участка. «Так что собирай виноград, делай вино!» Я тогда не очень серьезно отнесся к этим словам — стояла середина лета и я просто радовался возможности проводить жаркие дни в прохладной тени виноградника.

А уже к середине октября нежданно доставшийся мне виноградник был покрыт спелыми гроздьями темно-синих плодов. Вспомнилось, что прежний владелец дачи упоминал название сорта - «Изабелла».

Урожай и вправду радовал. Плодов оказалось много, и благодаря жаркому лету они были очень сладкими. Я где-то читал, что особенно вкусное вино получается именно из такого винограда. Ну что, значит, быть мне виноделом!

Какие ингредиенты потребуются

Прежде чем приступить к делу, мне пришлось позаботиться о приспособлениях и емкостях, которые нужны для приготовления вина. Несколько больших бутылей литров по 10-15 остались на даче от прежнего хозяина, а что-то пришлось докупить самому.

Нужно сказать, что всю посуду я тщательно вымыл кипяченой водой и насухо вытер. А затем приступил к подготовке ингредиентов.

Итак, мне понадобилось:

ягоды винограда — 10 кг;

сахар — 50-200 грамм на литр сока.

Если бы виноград был кислый, как это часто и бывает с сортом «Изабелла», то каждый литр сока пришлось бы разбавлять примерно половиной литра воды.

Но, как я уже и упоминал, виноград в тот год был очень сладким. Да и сахар значительно снижает кислоту ягод. Так что воду я не добавлял, дабы не ухудшать вкус будущего вина.

Процесс приготовления

Выбрав теплые солнечные деньки, я собрал и отсортировал виноград - для вина хороши лишь спелые, не перезревшие плоды.

Удалив веточки, листья и прочий мусор, я осторожно, стараясь не повредить косточки, передавил ягоды деревянной ступкой в большой эмалированной кастрюле, заполнив ее где-то на ¾.

Три дня накрытая чистой тканью кастрюля стояла в темной теплой кладовой. Брожение началось уже в первые сутки — на поверхности кастрюли возникла «шапка», которую я регулярно осаживал, перемешивая мезгу (так называют передавленный виноград) прямо руками.

На четвертый день стал ощущаться кисловатый запах и будущее вино начало потихоньку шипеть. Пришло время отжимать сок.

Всплывшую на поверхность кожуру я собрал в отдельный тазик, отжал руками и отфильтровал. Фильтрация производится через 1-2 слоя марли (в зависимости от плотности ткани) путем переливания сока из одной емкости в другую раза 2-3.

За это время я избавил будущее вино от мелких частиц оставшейся кожуры. Но самое главное, во время переливания вино обогащается кислородом, что дополнительно активизирует действие винных дрожжей.

Отфильтрованной жидкостью я заполнил несколько стеклянных бутылей примерно на 60% от их объема — вину необходимо мест для брожения. И вот на этом этапе меня ждал неприятный сюрприз.

Бутыли необходимо было оградить от контакта с кислородом, но при этом дать выход углекислому газу, который образуется при брожении. Обычно это делается с помощью специального затвора, состоящего из крышки и воткнутой в нее трубки, другой конец которой опускается в банку с водой.

Так сделал и я. И вскоре я уже не обращал внимания на характерное бульканье воды в банках, занимаясь своими делами. Как оказалось, расслабился я рано…

Взрыв на «винзаводе»

Как-то, войдя в дом, вместо привычного бульканья я услышал тишину. Решив, что брожение прекратилось и пора добавлять сахар, я вышел из теплой кладовки и отправился в комнату.

Через пару секунд позади меня раздался оглушительный хлопок. Краем сознания я уже понял, что произошло, но отказывался верить в произошедшее. «Не может быть, - прошептал я, - Нет, нет… Это не со мной!».

Замерев, я вернулся в кладовую, включил свет и замер! Все вокруг — стены, пол, потолок, мебель были забрызганы красным вином!

На самом деле все было банально: в трубку попали неотфильтровавшиеся частички, забили ее, в бутыли накопился не нашедший выхода углекислый газ, и как итог — взрыв.

Забегая вперед, скажу, что с тех пор в качестве затвора я использую исключительно резиновые перчатки. В случае чего перчатка просто слетит с бутыли, но взрыва не последует.

Ну а пока что, устранив беспорядок в кладовке, я продолжил нести свое винодельческое бремя.

Какой результат я получил

Наступил черед добавления сахара. Сахар я добавлял дробно, небольшими частями, пробуя сок на вкус. Как только он делался кисловатым, я снова добавлял сахар, примерно по 50 г на каждый литр сока.

Через две недели кисловатость сока заметно уменьшилась — вино вступило в стадию созревания и стояло в теплой кладовой еще около месяца.

В ноябре я разлил вино по бутылкам и убрал в погреб.

А Новый год мы праздновали уже со своим собственным красным вином, которое удалось на славу, хоть и был я на тот момент начинающим виноделом. Со смехом вспоминали «взрыв в винной кладовой». Ну что же, неудачи бывают в каждом деле, однако полученный результат оправдал все затраченные усилия!

Вино из дачного винограда я делаю теперь каждый год. В зависимости от того, каким был сезон, вкус у него бывает разным, но всем друзьям мое вино неизменно нравится.

А в этом году хочу расширить «производство». Созрел просто небывалый урожай малины. Не попробовать ли сделать малиновое вино? Кто какие рецепты знает?