Вообще эта идея впервые посетила меня, когда я еще заканчивал школу (18 лет мне уже на тот момент исполнилось).

Зная, что впереди студенческая жизнь, я прекрасно понимал, что денег будет очень мало, если и куплю самогонный аппарат (сами понимаете зачем), то за него все равно придется отдать большую сумму денег (для меня и 3 000 тогда было много).

Всем здравствуйте и давайте обсудим идею создания средства для самогоноварения из совсем подручных предметов. Я искал и в интернете, и спрашивал у знакомых, даже выведал тюремный способ из чайника и пакета. Такой вариант меня не совсем устроил, а сэкономить на покупке алкоголя все равно хочется!

Историей поделился мой подписчик Артём.

Структура прибора

Что касается изготовления, что – покупки, все равно следует знать, из чего же состоит этот аппарат. Не помешает. Давайте так: я буду рассматривать каждый элемент прибора и сразу пояснять, что попадало похожего в поле моего зрения:

Емкость для наливания бражки, которая называется перегонным кубом – это банка, бачок, кастрюлька, даже из бидонов делают. Я тут же вспомнил, что видел на полатях бабушкину скороварку, которой никто не пользуется. Система Панченкова – это устройство, которое очищает продукт ото всякой дряни вроде сивухи и других примесей, она же царга. Увидел старую треногу от напольного вентилятора. Вспомогательный очиститель делает то же самое, что и система Панченкова, только иначе. Сей элемент называется дефлегматорной ловушкой или отстойником. Хотел взять банку, продырявить крышку. Холодильник. Там я сразу понял, что этот элемент нужен для охлаждения спиртового пара, чтобы тот превратился в капельки и стекал. Обычно делается в виде змеевика или бочки с внутренней трубкой. Вспомнил, что видел подобное на уроке химии…

Иногда ставят барботеры – это еще один «фильтр», работающий абсолютно по тому же принципу, что и кальян:

Вот, как раз, с холодильником у меня и начали проблемы, змеевика нет. Бочки – тоже. Начал думать, как еще можно заменить классические типы этого элемента.

Почему я подумал о треноге от вентилятора – если ему открутить ноги, то на конце трубы будет такой квадрат с четырьмя дырками. К крышке через резиновую прокладку можно прикрутить.

Варианты емкости и устройства для подогрева - из того, что есть в каждом доме

Думаю, это – самый простой этап поиска предметов для самодельного агрегата, хотя, кому как. Можно взять кастрюлю, но беда начнется с герметизацией, придется либо большое кольцо подыскивать, чтобы крышка плотно легла, либо – вообще ее приварить к кастрюле, а на крышке сделать лючок, как на баке у мотоцикла.

Резинка понадобится уже небольшая, а брагу можно налить через воронку, только сливать и мыть будет проблемно.

Да, скороварка – лучший вариант куба для самодельного аппарата, ее всегда советуют прежде всего.

Видел вариант из стеклянной банки, где встраивают кипятильник – мне тогда очень полюбилась такая идея: не надо на газ ставить, но там придется та-а-а-к крышку оборудовать, чтобы и герметично ложилась, и трубу (шланг) туда вставить, и небольшой кипятильник.

Все это герметизировать – ой, геморрой.

Можно и молочный бидон взять – больше продукта получится за раз!

Небольшой бидон – если не ошибаюсь, то бидоны с откидными крышками уже имеют герметизирующее кольцо. На них еще зажим есть. Такой емкости у меня не было.

Поэтому нашел нечто похожее – это советская скороварка и с поворотной крышкой под зажим и с готовым отверстием под ручку – снять ее, рассверлить отверстие.

И чего сделать трубу для конденсации пара

Так вот, у меня было два варианта, первый – рассверлить чуть-чуть, герметично закрепить охотничью гильзу. У нее же есть задняя часть («попка»), рассверлить ее, всадить снизу в крышку, загерметизировать резинками, а там – ставить трубку или шланг.

Вот она, труба эта! У меня такие вентиляторы каждый год «горят».

Второй – каким-то Макаром прикрутить ту самую трубу от вентилятора на четыре болта через большое унитазное кольцо. Там этот «квадрат» чуть подогнуть под выпуклый рельеф крышки скороварки, и все.

Конец этой трубы ставить на крышку скороварки на 4 болта через большое кольцо водопроводное. Задумка интересная, но делать ее я что-то передумал.

А вот так вот! В ход идут и мультиварки – газа не надо, но электричество «кушает», правда, тоже ничего! Тут, гляжу, не заморачиваются – берут обычные водопроводные шланги (я про гибкий серый отрезок).

У меня случилась еще одна проблема – материалы. Гильзу из стали не возьмешь (хотя у меня были омедненные), будет ржаветь, но можно из латуни.

Труба от вентилятора тоже стальная, хоть и окрашена (внутри краски меньше) – будет и ржаветь, и краска своими «благородными» веществами поделится в ходе кипячения браги.

Можно как-то алюминиевую трубу туда вварить, хотел посадить на холодную сварку, а она тоже может поделиться веществами (эта вещь вообще ядовита).

Вот, даже без сухопарников – напрямую, но я бы так не делал…

Холодильник – проще пареной репы, можно просто силиконовый шланг взять, сложить его кольцами в кастрюлю или ведро с отверстием снизу.

Можно сделать по принципу «бочки», взять пластиковую бутылку, через пробку к донышку «змеей» пропустить шланг, а по бокам – еще отверстия на вход и выход проточной воды. В раковину ее кинуть, и все.

Какие нюансы нужно учитывать и на что обратить внимание

Вот и я говорю тем, кто хочет сделать самогонный аппарат : «Там уйма нюансов, чаще всего понадобится сварка, подбери материалы, проведи шланги от одного к другому (найди их еще!), герметичность и так, чтобы без ядов. Сейчас проще его купить!».

Даже новичку предлагается ряд маленьких аппаратов на «попробовать», там уже все заводское, готовое и из нормальных материалов.

Во, какой красивый – без непонятных материалов, называется «Конструктор», стоит где-то в районе 15 000.

Я к чему говорю про яды от красок, холодную сварку и материалы вообще: у нас гнать на продажу запрещено, но люди все равно гонят – клиент возьмет и отравится не сивухой, так другой какой-нибудь дрянью, а это тюрьма. От 4 до 10 лет, на минутку.

Для себя-то ладно – под свою ответственность, но, все же. Спирт еще и очистить надо, некоторые, конечно, без сухопарника делают, но лучше и его смастерить.

Вопрос к вам, дорогие друзья, кто из чего смастерил (или хочет) самогонный аппарат так, чтобы учлись все эти нюансы, не было никаких непонятных привкусов? И кто согласен с тем, что лучше купить готовый самогонный аппарат?