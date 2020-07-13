Лето я провожу в компании своей большой семьи. Так повелось еще с далеких 90-х годов. Вся мы на лето собираемся в загородном доме и из вылазок у нас - только в магазин за припасами.

Две трети нашей семьи обязательно приезжают сюда от начала и до конца лета, а все остальные наплывами. Большой дом на берегу моря, свой участок пляжа — все, что надо для летнего отдыха.

Благодаря такому досугу я с детства привык к коктейлям. Сначала к безалкогольным, а после 18 начал экспериментировать и со спиртным. Я особо не увлекался, рядом всегда была мама, которая может дать по шапке.

Выбирая профессию, я хотел реализовать себя и заняться тем, что нравиться, поэтому пошел учиться на бармена. Опыта в этом у меня было предостаточно. Ну так вот, сейчас хочу поделиться своей личной подборкой из коктейлей для летнего отдыха, которая подойдет всей семье.

Историю прислал мой читатель Кирилл.

Что нужно для приготовления простых коктейлей дома

Часто мои клиенты удивляются, как я успеваю так быстро все делать. Секрет прост: это благодаря моим инструментам.

Существует ряд специальной литературы по барменскому искусству, например, «Библия бармена», IMBIBE и «Текучий интеллект». В них подробно объясняется, какими инструментами и как следует пользоваться.

Мои приспособления из профессионального арсенала:

шейкер;

стакан для смешивания;

стрейнеры разных видов (специальные ситечки);

барная ложечка.

Но не переживайте, в моем топе я подобрал коктейли, для которых вам понадобится лишь стакан, лед, ложка, нож и ингредиенты.

До сих пор не известно откуда именно произошло слово «коктейль». На звание родителей слова претендуют: Франция, Англия и США.

Крепкие коктейли

Для самоотверженных и крепких орешков подойдут коктейли, на основе ингредиентов с крепким градусом.

Для приготовления напитка вам понадобиться всего 3 ингредиента: вермут красный (от 400 рублей), кампари (520 рублей) и джин (от 390 рублей).

Беру все в одинаковых пропорциях, ориентируясь на то количество, которое должно получиться в итоге. Обычно это по 30 мл, но для большой компании можно и по 300 мл взять.

Наливать стоит в охлажденную емкость, а украшать цедрой апельсина. Несколько кубиков льда, и все готово!

Коктейль Черный русский широко известен хотя и состоит из двух ингредиентов: кофейного ликера (от 230 рублей) и водки (от 325 рублей), которые берутся 1:2 соответственно. Просто смешиваю в стакане ложечкой и добавляю лед.

Поверьте, вкус одноименного напитка в жестяной банке и рядом не стоял.

Интригующее название полностью себя оправдывает. Состоит из абсента (685 рублей) и шампанского (от 160 рублей), в пропорции 1:4. Заливаю сначала абсент, затем шампанское, но будьте аккуратны — эффект сногсшибательный.

Эрнест Хемингуэй – страстный любитель абсента - является автором более 20 современных коктейлей. Его творческая личность реализовалась во многих сферах.

Слабоалкогольные коктейли

Для более слабого, в алкогольном смысле, контингента подойдут следующие коктейли.

Наливаю в стакан, наполненный льдом, водку и клюквенный сок, в пропорции 1:4 и перемешиваю ложечкой. Легкий и вкусный коктейль для летнего вечера готов. Проще не бывает.

Куба Либре несложный и очень популярный коктейль:

светлый ром - 50 мл (от 540 рублей);

кола - 120 мл;

лайм - треть.

В большой стакан со льдом наливаю ром и колу и добавляю 10 мл сока лайма.

Сочетание передает вкус свободной Кубы, как в принципе и переводится название.

Интенсивный голубой цвет коктейлю придает ликер Blue Curacao (Блю Кюрасао, 340 рублей), который берется в одинаковой пропорции с водкой по 25 мл.

В большой стакан со льдом добавляю эти два ингредиента, а после вливаю лимонад (100 мл). Аккуратно перемешиваю ложкой и украшаю кусочком лайма.

Рецептура его такова:

кубинский ром (40 мл);

сок лайма (30 мл);

листья мяты (6 шт.);

тростниковый сахар (2 ч л);

содовая или газировка.

В бокал с сахаром и соком лайма добавляю размятые листья мяты. Наливаю ром, а затем содовую и колотый лед. Перемешиваю таким образом, чтобы поднять мяту кверху бокала. Досыпаю колотого льда, если необходимо. Украшаю мятой и долькой лайма.

Есть версия, что Мохито существует уже более 500 лет, и к его созданию причастны пираты. Тем не менее вариаций его приготовления существует более 80.

Горящие коктейли

Для самых экстремальных и зажигательных вечеринок советую горящие коктейли. Завораживающее зрелище и бурные эмоции гарантированы.

Для приготовления мне понадобятся: кофейный, сливочный (от 500 рублей) и апельсиновый ликеры (от 460 рублей) в пропорции 20 мл каждый. Сначала вливаю кофейный, затем по лезвию ножа сливочный и апельсиновый ликер.

Требуется немного аккуратности, чтобы слои не смешались. Поджигаю и можно пить одним глотком через длинную трубочку.

Коктейль также готовится слоями. Для него потребуются:

черный ром (35 мл);

сливки высокой жирности (25 мл);

банановый сироп (15 мл).

Заливаю сироп, сливки, ром. Поджигаю и можно пить через длинную соломинку.

Самбука (560 рублей) и водка берутся в одинаковой пропорции по 25 мл, вливаются по очереди соответственно и аккуратно, дабы не смешать слои.

Поджигается, тушится и быстро выпивается. Шот несложен в приготовлении, главное, делать все правильно.

Я привел топ 10 коктейлей, которые можно приготовить дома, чтобы побаловать себя и своих близких. Какой из них вам нравится больше остальных?