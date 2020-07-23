ТОП 3 мятных настойки, которые обойдутся всего в 300-600 рублей

Мяту я стал заготавливать давно, каждое лето рву ее, сушу, всю зиму завариваю чай и добавляю ее листочки к блюдам. Не знаю, что может сравниться с мятой по ее свойству необъяснимой свежести, которую она вносит в любой напиток.

Но из нее можно сделать нечто интереснее! Старые рецепты мятного алкоголя передаются от семьи к семье, я свои собирал не только в пределах соседей, но и выпрашивал в гостях и у друзей, когда видел на столе сверкающие бутылочки с золотистой жидкостью.

Эту историю прислал мой читатель Иван.

Вариации мятных ликеров и настоек

Мятных настоек существует множество, но найти достойный рецепт трудно. И тут и там путь один, везде требуется лошадиная доза сахара, а это придется по вкусу не каждому. Мой друг, к примеру, вообще не любит сладость в алкоголе, а в жару и вовсе удивляется тому, как люди пьют такую мешанину.

Существуют простенькие мятные настойки, в которые обычно не добавляют сахар или добавляют в малом количестве, мятные ликеры, ментоловые ликеры («Сrеmе de Menthe»). Последний особенно терпкий на вкус.

Но люди не останавливаются на достигнутом и добавляют к рецептам всевозможные листья смородины, малины, тмин, цедру лимонов и апельсинов. Вкус получается совершенно другой.

Совет: если вам вдруг не понравился результат одного из рецептов, то добавьте любимые вкусовые бонусы. Это может сделать напиток таким неузнаваемым, что вы вернетесь к нему еще раз!

Настойки без перегонки

Идеальный вариант, если у вас не имеется своего самогонного аппарата. Я иногда обращался к соседу, но невозможно же вечно ему докучать, поэтому пришлось раздобыть более простецких рецептов.

Прежде всего хочу рассказать о мятной ратафии. Вы наверняка не слышали это красивое слово, однако оно включает в себя целое семейство алкоголя, приготовленных в одном строгом порядке.

Для приготовления именно мятной понадобятся:

30-40 грамм сушеной мяты;

литр спирта;

200 мл воды;

200 гр сахара.

Мяту со спиртом настаивают около недели, но не менее трех дней, затем процеживают. В это же время готовят сладкий сироп, для него варят сахар с водой, и когда смесь закипит, пенка снимается, и в него аккуратно вливают настойку из мяты и спирта.

Вливать нужно медленно, постоянно мешая. Затем профильтровать и оставить в темноте и прохладе на пару недель.

Совет: храните ратафию в темных бутылках, чтобы цвет сохранился.

Теперь хочу рассказать о пряной мятной настойке. Вкус невероятно силен, почти агрессивен, приятный аромат и темный цвет.

Для приготовления беру:

пол литра водки;

10 г сушеной перечной мяты;

5 г семян укропа;

1.5 г молотого имбиря;

1 г корицы;

15 г сахара;

3 г ягод можжевельника.

Все ингредиенты заливаются водкой, затем банку со всем этим перечнем отправляют на две недели отстояться в темном месте.

Фильтрую два раза. Сначала через марлю, потом через ватку. Благодаря этому напиток получается кристально-чистым.

Мятные напитки с перегонкой

Рецепты сложнее, зато и напитки получаются богаче вкусом и могут поспорить за качество с импортными и любыми магазинными.

Для приготовления жидкости для перегонки использую:

500 мл спирта (96 градусов);

50 гр сушеной мяты;

150 мл воды;

10 гр либо тмина, либо цедры на ваш вкус.

Все ингредиенты заливаются водой, затем спиртом, настаиваются неделю. Затем настойку фильтруют, она приобретает темный насыщенный оттенок, 50 мл отливают для того, чтобы в дальнейшем подкрашивать ее натуральным зеленым цветом.

При выгонке настой разбавляется водой 1:1, затем отправляется на перегонку.

Совет: отбирайте хвосты, иначе получите прелый травяной запах.

Мятную водку, которая вышла в итоге, стоит разбавить 150 мл сиропа и 150-200 граммами чистой воды. Сироп делается из сахара и воды, как в предыдущих рецептах, но в соотношении 3:1.

Вы можете оставить ликеру блеклый цвет, получившийся после перегонки, а можете добавить слитые 50 мл и сделать его насыщенным зеленым.

Настаиваю его около трех недель, можно неделю, но чем больше, тем лучше.

Что еще можно добавить для вкуса

Я слышал, что некоторые добавляют в алкоголь специи. Никогда не пробовал делать так сам, честно говоря, затея кажется мне сомнительной, но попробовать смелым точно стоит.

Отличным выбором будет тмин или цедра апельсина. Лимонная придает больше кислинки, которая мне лично не особо нравится, а вот апельсиновая дарит великолепный сочный аромат.

Видел, как в настойку добавляют ягоды. Конечно, сок от пары ягод не особо сильно влияет на вкус, разве что добавляет сладости, но аромат значительно меняется.

Особенно это будет полезно для ментоловых настоек, где запах очень сильный, не сравнится с легким ароматом перечной мяты.

Во сколько денег нам обойдется это удовольствие

Напитки получаются не очень дорогими. Для ратафии покупаю спирт (600 рублей) и сахар (20 рублей), все остальное свое, выходит 620 рублей.

На вторую настойку трачу всего 340 рублей, но это благодаря тому, что у меня свой участок, на котором выращиваю большинство продуктов из списка.

Даже если вы будете покупать все в магазине, дозировка там совсем невысокая, так что выйдет рублей на 50-70 дороже.

Напиток с перегонкой выходит мне обычно в 340 рублей. Покупаю спирт и иногда апельсины для цедры, сахар, вода из колодца.

Вы любите мяту? Слышали о каком-нибудь из этих рецептов? Делитесь своими, мятные настойки весьма редкие!