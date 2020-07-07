ТОП 4 домашних настойки, которые под силу каждому и дешевле, чем магазинная "химия"

Я постоянно ищу и придумываю новые рецепты алкогольных напитков. Люблю экспериментировать с ингредиентами, создавая новые вкусы. К этому привели высокие цены в магазинах на спиртное, а также отвратительное качество продукта.

Тратить деньги на то, что производители гордо называют коньяк или вино, желания нет. Поэтому приходится импровизировать. Сегодня представлю на суд читателей несколько домашних настоек, которые готовлю уже не первый год.

Эту историю прислал мой читатель Алексей.

Настойка на облепихе

ягоды облепихи – около 1 кг;

самогон – 2 л.

Это простейший рецепт, для реализации которого потребуются только ягоды облепихи и водка. В моем случае это чистейший 40-градусный самогон. Вода и сахарный песок добавляются по необходимости. Я беру:

Очищенные и вымытые ягоды насыпаю в банку соответствующего размера, чтобы заполнить не более 2/3 объема. Туда же заливается водка и оставляется на пару месяцев в темноте. Через 2-3 месяца настойку нужно слить, а ягоды слегка отжать.

Жидкость пару дней выдерживаю в холодильнике, чтобы всплыла маслянистая фракция. При помощи ложки или шприца собираю целебное масло. Если потребуется, повторяю процедуру.

Теперь настойку можно профильтровать через ватные диски. Чтобы получить абсолютно прозрачную жидкость, процедуру повторяю 2-3 раза.

Настойка разводится водой до 30 градусов, добавляется по вкусу сахарный песок, и она отправляется в погреб на месяц. В итоге за 60-70 руб. получаю 2 литра вкуснейшего напитка (ягоды собираю сам).

Совет: если вместо сахара положить мед, вкус получится изумительный.

Настойка на корице

Корица отличное противовоспалительное средство, она обладает тонизирующими свойствами, снижает аппетит.

Настойка помогает в лечении ангины, устраняет изо рта неприятный запах. Чтобы приготовить напиток, потребуется:

2 л хорошего самогона;

2-3 палочки корицы;

4 бутончика гвоздики;

3 ст. л натурального меда;

4 горошины душистого перца.

Все компоненты складываю в 3-лтровую банку и заливаю самогоном. Чтобы корица максимально раскрылась, палочки ломаю пополам. В полученной смеси растворяю мед, емкость герметично закрываю и убираю от света дней на 5.

После этого жидкость процеживаю и разливаю в 4 бутылки, по итогу бутылочка напитка обошлась в 50 руб. Это при условии, что самогон у меня свой.

Совет: не следует оставлять корицу в банке надолго. Она способна придать настойке горьковатый вкус.

Настойка на клюкве

стакан клюквы;

0.5 л самогона;

300 г сахарного песка.

Перед настаиванием я клюкву замораживаю. Так она лучше отдает свой аромат и вкус. Для приготовления напитка беру:

После разморозки ягоды хорошо растираю толкушкой для пюре, перекладываю полученную кашицу в емкость для настаивания. Засыпаю сахар, вливаю алкоголь и все хорошо размешиваю.

Емкость накрываю хлопчатобумажной тканью и стягиваю по горлышку резинкой. Отправляю в погреб на пару недель для настаивания. Затем жидкость фильтрую, хорошо отжимая жмых.

Если стакан клюквы стоит 30 руб, бутылка самогона 12 руб. (по себестоимости), а 300 г сахара 7 руб, общая стоимость напитка составляет 49 руб. Замечательно!

Совет: чтобы напиток не фильтровать, ягоды можно прокалывать шилом или толстой иглой вместо растирания. Если хватит терпения.

Настойка на вишне

2 стакана спелой вишни;

0.5 л качественного самогона;

1 стакан сахарного песка.

Ароматный рубиновый напиток отлично подойдет для любого застолья. Для его приготовления понадобится немного продуктов:

Вишня подойдет не только свежая, но и замороженная. Ягоды складываю в банку, засыпаю сахаром и слегка встряхиваю для перемешивания.

Через 3-4 часа вишня пустит сок, в котором нужно полностью растворить сахар. Вливаю самогон, закрываю крышкой и ставлю на месяц в погреб.

Через указанное время настойку процеживаю и разливаю в бутылки. Оставшуюся проспиртованную вишню можно использовать, когда будете готовить торт. Ягоды отлично сохраняются в холодильнике. За 25 руб. я получил 0.7 л божественного напитка.

Напитки, которые я готовлю по этим рецептам, нравятся не только мне, но и всем гостям. Если у вас имеются свои фирменные способы приготовления вкусных настоек, пишите. Буду рад узнать что-то новенькое.