Наступила вторая декада лета - моя любимая пора, время сбора урожая и меда. Этот продукт я очень уважаю и запасаю его на зиму. Из меда много чего можно сделать, а еще он очень полезный. Однако к алкоголю, настоянном на меду, я всегда относился скептически.

Мне казалось, что это несовместимо. Я алкоголь употребляю редко и предпочитаю качественный, сделанный своими руками, без добавок и примесей. Поэтому о том, чтобы смешивать спирт и мед у меня даже мысли не возникло.

Эту историю прислал мой подписчик Олег.

Как мне в голову пришла идея приготовить медовуху

Недавно тут гостил в деревне у своего дяди, который является владельцем шикарной пасеки. Помогал ему мед собирать - массу новых впечатлений получил. Пчелы, кстати, не такие страшные, как кажется - если соблюдать меры предосторожности, останешься цел и невредим.

Конечно же, я наелся вкусного свежего меда. И воду с медом пробовал, на Руси этот напиток называли «сыть» - сытный значит, полезный.

Дядя и предложил мне медовуху, которую недавно сам сделал. Мне понравился ее аромат и легкость, тем более что раньше я ее не пробовал.

И так мне этот напиток понравился, что я и решил приготовить медовуху сам, по старинному русскому рецепту.

Что нужно для приготовления медовухи

Если читать историю появления этого напитка, то узнаешь много интересных и необычных фактов. Медовуха раньше настаивалась до 15 лет в дубовых бочках, которые закапывались в землю.

Назывался этот процесс медостат. А делали напиток из меда, воды и ягод. Затем процесс изготовления сократили, оставляя мед и ягоды бродить около месяца, а затем вываривая настой.

Я решил, что 15 лет - слишком долгий срок для приготовления медовухи, поэтому воспользовался быстрым рецептом, при котором напиток надо варить.

Что мне понадобилось:

вода - 2 литра, я использовал родниковую из святого источника;

мед - 400 грамм;

дрожжи - 1 пакетик;

эмалированная емкость.

Каких только рецептов медовухи я не встретил, пока изучал интернет! Но по мне лучше классики ничего нет.

Медовуха - напиток пряный и не сильно крепкий, поэтому лишнего в рецепте ничего нет.

Процесс приготовления

Мед я взял цветочный - первоцвет, он ароматный, насыщенный полезными веществами и витаминами. Растворил мед в воде в большой эмалированной кастрюле и поставил на огонь. Варил пять минут, все время помешивая и снимая пену.

Далее развел дрожжи в теплой воде и дал им настояться около часа. Добавил дрожжевую закваску в медовый отвар. Разлил напиток в стеклянные емкости, поставил гидрозатвор и оставил бродить на несколько недель.

Когда прекратился процесс газообразования, я процедил напиток в другие емкости для хранения и оставил зреть на два месяца. Чтобы проверить, остановился ли процесс брожения, нужно поднести горящую спичку к бутылю с напитком. Спичка не должна потухнуть, она продолжает гореть.

Вообще в рецептуре точный срок настаивания не указан, потому как пить напиток можно как молодым, так и зрелым и даже крепленым.

Результат

Медовуха получилась светлой, ароматной, сладкой. Крепость у моего эксперимента составляла около 7%, проверил спиртометром. Так и должно быть по рецепту – небольшая - от 5% до 10%. Соблюдая традиции, я пью ее за пятнадцать минут до еды в маленьких количествах.

Ни в коем случае не стоит медовухой злоупотреблять, потому как это напиток благородный, требующий уважительного отношения и соответствующей культуры питья.

Иногда в рецептах можно встретить медовуху с добавлением трав, ягод и пряностей. Да и способы приготовления бывают разные - с добавлением спирта и без, с варкой напитка и без кипячения. Думаю, в следующий раз попробую еще поэкспериментировать.

Кстати, а вы знали, что название «медовый месяц» произошло от того, что молодым дарили на свадьбу бочонок меда? А медовуху пили на свадьбах, чтобы жизнь у молодоженов была сладкая. Вот такой божественный напиток эта медовуха.

Я вот всерьез задумался, а может, стоит попробовать повторить старинный способ - медостат, и выдержать напиток 15 лет в бочке под землей. Как вы думаете?