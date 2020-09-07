Уродилось много слив, решил не выбрасывать, а сделать простейшее вино, добавив сахара и воды: что вышло в итоге

Мои дамы, а точнее жена и сестра, очень любят посидеть вечером в беседке под бокальчик вина. Я часто готовлю разные вина, но этот год стал для меня экспериментальным. Я решил поставить такое вино, которого раньше не делал.

Впервые в жизни, я решился на вино из подсушенных ягод, то есть из чернослива. На сливах - мне уже неинтересно, в этом деле я, можно сказать, профессионал.

История от моего подписчика Игоря.

Почему я решил сделать алкоголь сам

В этом году уродилось необычайно много слив, а значит получилось много чернослива. Мы с женой долго думали, что из этого урожая сделать, прошерстили интернет. Компоты и варенья у нас стоят с того года, что-то никто их не ест.

Мое внимание привлекла статья, где из чернослива делают вино. Недолго думая, решил попробовать, а вдруг получится? Риск дело благородное, да и жена согласилась.

Но мне показалось, что ей эта идея не очень-то пришлась по душе, так как в изготовлении вина, она мне не помогала. А я-то готовил вино, в надежде ее удивить. Забегая вперед скажу, что оно ей таки очень понравилось.

Какие ингредиенты потребуются для вина на черносливе

Ингредиенты такие же, как и для изготовления вина на сливах, то есть чернослив, вода, сахар. Я решил попробовать сделать это впервые, поэтому выбрал 3-литровую банку (с запасом), а вина решил сделать всего 2 литра.

Вино изготавливается в соотношении 1:1, то есть мне нужно 1 литр воды и 1 кг мякоти ягод. Сахар 600 грамм - по 300 грамм на килограмм вина.

Нам понадобится:

емкость;

марля;

перчатка.

Также нам потребуется терпение, так как это очень кропотливое дело.

Процесс приготовления вина

Первое, что нужно сделать после просушки ягод, это измельчить их. Выбираем косточки (если сушили с косточкой) и делаем кашицу. Я брал примерно полтора килограмма сырья.

После того как убрал косточки, получился килограмм, а мне столько и нужно. Помещаем нашу кашицу в банку или бутыль, кому как удобно. Ягоды мыть не нужно, иначе процесс брожения не начнется.

Следующий шаг - нужно добавить литр воды. Воду я покупал. Лучше всего брать родниковую воду. Если нет возможности найти такую, то подойдет и дистиллированная. Заливаем воду, перемешиваем, надеваем перчатку на горлышко банки.

Обязательно сделайте прокол иголкой в одном из пальцев перчатки, иначе она просто слетит, когда начнется брожение. Убираем банку в темное место на два дня. Не забывайте перемешивать содержимое, хотя бы два раза в день. Иногда для этого достаточно просто немного потрясти бутыль.

Как только перчатка на банке поднялась и опала - пора сливать сусло. Также можно ориентироваться на то, что кожура поднялась вверх и образовалась пена. Через марлю процеживаем наше вино, кожура нам больше не нужна.

Многие сливают вино через шланг от капельницы, чтобы не растрясти осадок, но я просто аккуратно сливаю и процеживаю два раза. Теперь самое интересное, в банку добавляем половину нужного сахара, то есть на 2 литра сыпем всего 300 грамм.

Оставшийся сахар делим еще на 2 части и вносим по 150 грамм на 5 и 10-й день брожения. В это время брожение уже не такое сильное и сахар подсластит вино, а не уйдет в спирт.

Вино будет готово, как только закончится весь процесс брожения и образуется осадок. В банке перестанут проявлять пузырьки. Потом его следует перелить в бутыль и убрать в подвал на 2-5 месяцев. За это время вино окончательно выходится.

Какой результат я получил

Я убрал осадок и поставил вино в подвал, но тогда я даже не догадывался, что оно поменяет цвет. Оказывается, если убирать осадок, то со временем вино станет розовым. Ну очень красивый цвет! Так у меня и произошло, и вино стало напоминать благородное розовое шампанское.

Мое вино очень понравилось жене, она даже угощали им подруг. Кстати, для крепости можно добавить водки, примерно 15% от всего объема, или же снова добавить сахар, но тогда придется надеть дозатор.

Вино получилось очень вкусным, а самое главное, что оно может храниться в погребе почти 5 лет. Теперь я думаю поставить новую партию вина, раз эксперимент удался. А вы когда-нибудь готовили вино из сушеных ягод и плодов? Что у вас получилось?