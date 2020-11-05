Ромовый Дневник

Услышал о странной настойке на белых грибах от попутчика в электричке, повторил - вышло вкусно и не "вяжет" во рту: делюсь рецептом

Рецепты подписчиков · Вячеслав Буров
Услышал о странной настойке на белых грибах от попутчика в электричке, повторил - вышло вкусно и не "вяжет" во рту: делюсь рецептом

Секрет приготовления уникальной настойки на белых грибах мне раскрыл случайный попутчик в электричке, возвращающийся с грибной охоты. Признаться, этот необычный тандем – сочетание грибов и алкогольной основы – показался мне достаточно странным.

Однако записав этот оригинальный рецепт, я решил сразу испробовать его. Получился удивительно изысканный напиток – настоящий шедевр, рецептом которого я хочу поделиться.

Историей поделился подписчик блога Кирилл.

Что понадобится для приготовления настойки

Главная задача – правильно подойти к выбору грибов. Из всего многообразия, представленного на прилавках магазинов, я остановился на белом грибе. Почему не у грибников? Так безопаснее.

Промышленное выращивание грибов - это гарантия качества и экологической чистоты. Что же касается цены, то существенной разницы между нею в магазине и на рынке нет.

Обратите внимание! Лучше покупать свежие грибы. Стоимость 1 кг составляет не более 400 руб. Тогда как сушеные или замороженные стоят от 2 000 руб. и выше.
В качестве алкогольной основы можно использовать водку, спирт или самогон.

Процесс приготовления

Вся процедура достаточно проста. Советую для первого раза сделать маленькую порцию, используя разную алкогольную основу.

Настойка с белыми грибами на водке

Для приготовления этого варианта я использовал:

  • 400 г белых грибов (свежих);
  • 200 мл водки (любой);
  • 50 мл воды (кипяченой и охлажденной).

Важно! Конечный результат зависит от точного соблюдения пропорций.
Простота процедуры позволяет строго придерживаться оригинальной рецептуры, поэтому скрупулезно выполняю все советы моего попутчика:

  1. Тщательно промываю грибы.
  2. Измельчаю их.
  3. Помещаю грибочки в темную посуду из стекла.
  4. Заливаю смесью из водки с водой.
  5. Отправляю на 2 недели в темное место.
  6. Затем процеживаю настойку, отжав грибы.

Употребляю настойку дважды в день перед едой, предварительно разведя 1 ст. л. в 100 мл воды. Придерживаюсь мнения, что не стоит злоупотреблять этим тонизирующим напитком.

Настойка с белыми грибами на самогоне

Самогон домашнего изготовления – лучшая основа для настойки из грибов. Однако качественный напиток получается при использовании максимально очищенного самогона.

Для этого рецепта мне понадобились следующие ингредиенты:

  • 30 г сушеных шляпок белых грибов;
  • 1 500 мл самогонки крепостью в 45°;
  • семена укропа – 1 г;
  • черный перец горошком – 5 шт.

Можно добавить и другие специи по вкусу, но я ограничиваюсь перечисленными. Вкус и запах получается восхитительный.

Еще раз напоминаю, что соблюдение последовательности действий – гарантия отличного результата:

  1. Промываю сушеные шляпки грибов.
  2. Минут 5 прогреваю на раскаленной сковороде, постоянно помешивая.
  3. Остужаю.
  4. Измельчаю.
  5. Засыпаю грибы в стеклянную емкость темного цвета.
  6. Добавляю укроп и перец.
  7. Заливаю самогоном. Плотно закупорив, оставляю в темном месте на 21 день.

По истечении трех недель процеживаю через фильтр, используя марлю с ватой. Храню настойку в холодильнике в темной посуде.

Что получается в итоге

В отличие от настойки на шампиньонах, которую я тоже пробовал сделать, в напитках, настоянных на белых грибах, отсутствует неприятный вяжущий привкус.

Настойка с белыми грибами на водке или самогонке отличается удивительным грибным ароматом и насыщенным цветом.

Порадует и себестоимость грибной водки: напиток из первого рецепта обойдется всего в 200 руб. На 100 рублей дороже придется потратить на настойку с самогоном, но ведь и выход там в 20 раз больше!

Что можно заменить в рецепте

Если ваша тяга к экспериментам непреодолима, советую попробовать и другие варианты:

  • замените белые грибы лисичками, сморчками или дорогущими трюфелями;
  • вместо водки и самогона, используйте спирт или домашнюю виноградную ракию;
  • добавьте мед – это придаст особую пикантность грибной настойке;
  • для получения насыщенного кофейного цвета используйте кору дуба, крупнолистовой чай;
  • корица, чеснок и семена укропа, добавленные в состав, привнесут чарующий аромат.

Надеюсь, мои советы пригодятся вам в смелых экспериментах по созданию уникальных настоек. Смело воплощайте свои идеи в жизнь!

Но быть может, вы уже являетесь обладателем семейного рецепта грибного алкоголя? Интересно было бы послушать.

Похожие статьи

Кофейная настойка: домашний рецепт с простыми ингредиентами

Кофейная настойка: домашний рецепт с простыми ингредиентами

Техника приготовления самогонного аппарата из совсем подручных средств

Техника приготовления самогонного аппарата из совсем подручных средств

Как приготовил абсент и разочаровался ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

Как приготовил абсент и разочаровался ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

Как сделать бренди в домашних условиях

Как сделать бренди в домашних условиях

Из обычный приправы - в алкогольный напиток: делюсь рецептом необычной настойки на фенхеле для тех кто любит эксперименты

Из обычный приправы - в алкогольный напиток: делюсь рецептом необычной настойки на фенхеле для тех кто любит эксперименты

Для тех, у кого на носу застолье, а времени в обрез: делюсь рецептом быстрой настойки на киви и водке, для которой хватит и недели настаивания

Для тех, у кого на носу застолье, а времени в обрез: делюсь рецептом быстрой настойки на киви и водке, для которой хватит и недели настаивания