Секрет приготовления уникальной настойки на белых грибах мне раскрыл случайный попутчик в электричке, возвращающийся с грибной охоты. Признаться, этот необычный тандем – сочетание грибов и алкогольной основы – показался мне достаточно странным.
Однако записав этот оригинальный рецепт, я решил сразу испробовать его. Получился удивительно изысканный напиток – настоящий шедевр, рецептом которого я хочу поделиться.
Историей поделился подписчик блога Кирилл.
Что понадобится для приготовления настойкиГлавная задача – правильно подойти к выбору грибов. Из всего многообразия, представленного на прилавках магазинов, я остановился на белом грибе. Почему не у грибников? Так безопаснее.
Промышленное выращивание грибов - это гарантия качества и экологической чистоты. Что же касается цены, то существенной разницы между нею в магазине и на рынке нет.
Обратите внимание! Лучше покупать свежие грибы. Стоимость 1 кг составляет не более 400 руб. Тогда как сушеные или замороженные стоят от 2 000 руб. и выше.В качестве алкогольной основы можно использовать водку, спирт или самогон.
Процесс приготовленияВся процедура достаточно проста. Советую для первого раза сделать маленькую порцию, используя разную алкогольную основу. Настойка с белыми грибами на водке
Для приготовления этого варианта я использовал:
- 400 г белых грибов (свежих);
- 200 мл водки (любой);
- 50 мл воды (кипяченой и охлажденной).
Важно! Конечный результат зависит от точного соблюдения пропорций.Простота процедуры позволяет строго придерживаться оригинальной рецептуры, поэтому скрупулезно выполняю все советы моего попутчика:
- Тщательно промываю грибы.
- Измельчаю их.
- Помещаю грибочки в темную посуду из стекла.
- Заливаю смесью из водки с водой.
- Отправляю на 2 недели в темное место.
- Затем процеживаю настойку, отжав грибы.
Употребляю настойку дважды в день перед едой, предварительно разведя 1 ст. л. в 100 мл воды. Придерживаюсь мнения, что не стоит злоупотреблять этим тонизирующим напитком.
Настойка с белыми грибами на самогонеСамогон домашнего изготовления – лучшая основа для настойки из грибов. Однако качественный напиток получается при использовании максимально очищенного самогона.
Для этого рецепта мне понадобились следующие ингредиенты:
- 30 г сушеных шляпок белых грибов;
- 1 500 мл самогонки крепостью в 45°;
- семена укропа – 1 г;
- черный перец горошком – 5 шт.
Можно добавить и другие специи по вкусу, но я ограничиваюсь перечисленными. Вкус и запах получается восхитительный.
Еще раз напоминаю, что соблюдение последовательности действий – гарантия отличного результата:
- Промываю сушеные шляпки грибов.
- Минут 5 прогреваю на раскаленной сковороде, постоянно помешивая.
- Остужаю.
- Измельчаю.
- Засыпаю грибы в стеклянную емкость темного цвета.
- Добавляю укроп и перец.
- Заливаю самогоном. Плотно закупорив, оставляю в темном месте на 21 день.
По истечении трех недель процеживаю через фильтр, используя марлю с ватой. Храню настойку в холодильнике в темной посуде.
Что получается в итогеВ отличие от настойки на шампиньонах, которую я тоже пробовал сделать, в напитках, настоянных на белых грибах, отсутствует неприятный вяжущий привкус.
Настойка с белыми грибами на водке или самогонке отличается удивительным грибным ароматом и насыщенным цветом.
Порадует и себестоимость грибной водки: напиток из первого рецепта обойдется всего в 200 руб. На 100 рублей дороже придется потратить на настойку с самогоном, но ведь и выход там в 20 раз больше!Что можно заменить в рецепте
Если ваша тяга к экспериментам непреодолима, советую попробовать и другие варианты:
- замените белые грибы лисичками, сморчками или дорогущими трюфелями;
- вместо водки и самогона, используйте спирт или домашнюю виноградную ракию;
- добавьте мед – это придаст особую пикантность грибной настойке;
- для получения насыщенного кофейного цвета используйте кору дуба, крупнолистовой чай;
- корица, чеснок и семена укропа, добавленные в состав, привнесут чарующий аромат.
Надеюсь, мои советы пригодятся вам в смелых экспериментах по созданию уникальных настоек. Смело воплощайте свои идеи в жизнь!
Но быть может, вы уже являетесь обладателем семейного рецепта грибного алкоголя? Интересно было бы послушать.