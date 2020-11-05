Секрет приготовления уникальной настойки на белых грибах мне раскрыл случайный попутчик в электричке, возвращающийся с грибной охоты. Признаться, этот необычный тандем – сочетание грибов и алкогольной основы – показался мне достаточно странным.

Однако записав этот оригинальный рецепт, я решил сразу испробовать его. Получился удивительно изысканный напиток – настоящий шедевр, рецептом которого я хочу поделиться.

Историей поделился подписчик блога Кирилл.

Что понадобится для приготовления настойки

Главная задача – правильно подойти к выбору грибов. Из всего многообразия, представленного на прилавках магазинов, я остановился на белом грибе. Почему не у грибников? Так безопаснее.

Промышленное выращивание грибов - это гарантия качества и экологической чистоты. Что же касается цены, то существенной разницы между нею в магазине и на рынке нет.

Обратите внимание! Лучше покупать свежие грибы. Стоимость 1 кг составляет не более 400 руб. Тогда как сушеные или замороженные стоят от 2 000 руб. и выше.

Процесс приготовления

В качестве алкогольной основы можно использовать водку, спирт или самогон.Вся процедура достаточно проста. Советую для первого раза сделать маленькую порцию, используя разную алкогольную основу.

Для приготовления этого варианта я использовал:

400 г белых грибов (свежих);

200 мл водки (любой);

50 мл воды (кипяченой и охлажденной).

Важно! Конечный результат зависит от точного соблюдения пропорций.

Тщательно промываю грибы. Измельчаю их. Помещаю грибочки в темную посуду из стекла. Заливаю смесью из водки с водой. Отправляю на 2 недели в темное место. Затем процеживаю настойку, отжав грибы.

Простота процедуры позволяет строго придерживаться оригинальной рецептуры, поэтому скрупулезно выполняю все советы моего попутчика:

Употребляю настойку дважды в день перед едой, предварительно разведя 1 ст. л. в 100 мл воды. Придерживаюсь мнения, что не стоит злоупотреблять этим тонизирующим напитком.

Настойка с белыми грибами на самогоне

Самогон домашнего изготовления – лучшая основа для настойки из грибов. Однако качественный напиток получается при использовании максимально очищенного самогона.

Для этого рецепта мне понадобились следующие ингредиенты:

30 г сушеных шляпок белых грибов;

1 500 мл самогонки крепостью в 45°;

семена укропа – 1 г;

черный перец горошком – 5 шт.

Можно добавить и другие специи по вкусу, но я ограничиваюсь перечисленными. Вкус и запах получается восхитительный.

Еще раз напоминаю, что соблюдение последовательности действий – гарантия отличного результата:

Промываю сушеные шляпки грибов. Минут 5 прогреваю на раскаленной сковороде, постоянно помешивая. Остужаю. Измельчаю. Засыпаю грибы в стеклянную емкость темного цвета. Добавляю укроп и перец. Заливаю самогоном. Плотно закупорив, оставляю в темном месте на 21 день.

По истечении трех недель процеживаю через фильтр, используя марлю с ватой. Храню настойку в холодильнике в темной посуде.

Что получается в итоге

В отличие от настойки на шампиньонах, которую я тоже пробовал сделать, в напитках, настоянных на белых грибах, отсутствует неприятный вяжущий привкус.

Настойка с белыми грибами на водке или самогонке отличается удивительным грибным ароматом и насыщенным цветом.

Порадует и себестоимость грибной водки: напиток из первого рецепта обойдется всего в 200 руб. На 100 рублей дороже придется потратить на настойку с самогоном, но ведь и выход там в 20 раз больше!

Если ваша тяга к экспериментам непреодолима, советую попробовать и другие варианты:

замените белые грибы лисичками, сморчками или дорогущими трюфелями;

вместо водки и самогона, используйте спирт или домашнюю виноградную ракию;

добавьте мед – это придаст особую пикантность грибной настойке;

для получения насыщенного кофейного цвета используйте кору дуба, крупнолистовой чай;

корица, чеснок и семена укропа, добавленные в состав, привнесут чарующий аромат.

Надеюсь, мои советы пригодятся вам в смелых экспериментах по созданию уникальных настоек. Смело воплощайте свои идеи в жизнь!

Но быть может, вы уже являетесь обладателем семейного рецепта грибного алкоголя? Интересно было бы послушать.