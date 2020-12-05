В 90-х дали зарплату мукой, кум предложил сделать самогон: рассказываю что вышло в итоге и делюсь рецептом

В лихие 90-е я работал инженером на местном заводе по производству строительных материалов. Зарплату выдавали нашей продукцией, но однажды я неожиданно получил за свои труды несколько мешков муки.

Жена обрадовалась, пирогов и хлеба напекла. А мне кум идею подкинул: выгнать самогон. Дело для меня было незнакомое, но решил провести эксперимент.

Эту историю прислал наш подписчик Алексей.

Ингредиенты и оборудование

Самогон из зерновых выгнать гораздо сложнее, чем сахарный. Но некоторые умельцы предпочитают работать с зерновой брагой, потому что конечный продукт имеет самобытный вкус и аромат.

Ценители домашней водки утверждают, что напиток из муки получается мягким, с приятным вкусом пшеницы, гречки или ржи.

Главным ингредиентом, конечно, является мука или крупа. Я прочитал, что в муке ферментам проще добраться до мелких частиц, но она более склонна к побегу. Винокуры же в работе используют различные злаки:

Пшеница. Самое легкодоступное и недорогое сырье. На выходе получается продукт с мягким и приятным вкусом.

Рожь. Особенно склонна к бегству из заторной емкости. Вкус самогона более резкий, чем пшеничный.

Гречиха. Знатоки советуют использовать отечественное сырье, напиток получается с более насыщенным вкусом.

Кукуруза. Прекрасно поддается обработке, не капризна, имеет большой выход с килограмма.

Рис. Лидирует в части выхода. Усиливает вкус добавок при изготовлении настоек.

Ячмень. Напиток имеет оригинальный привкус, который перебивает прочие продукты.

Интересно: если для браги использовать смесь круп, залежавшихся на кухне, то получится своеобразный и неповторимый напиток.

ферменты;

вода;

дрожжи (винные, сухие);

антибиотики (доксициклин, амоксициллин);

пеногаситель;

подкислитель (ортофосфорная или лимонная кислота).

Кроме муки при изготовлении браги понадобятся:

Заливал я брагу в стеклянную бутыль с гидрозатвором. Главное, рассчитать объем так, чтобы в емкости после закладки всех компонентов оставалось 30 % свободного пространства.

Процесс приготовления

В первый раз я готовил брагу по самому простому рецепту. Дебютантам советую начинать именно с него.

На 1 кг муки понадобится:

Внимание: количество дрожжей при закладке можно уменьшить для экономии финансов. Через несколько дней они в любом случае размножатся до нужного количества, но брага будет готовиться немного дольше.

Все ингредиенты я отправил в бутыль, перемешал и закрыл гидрозатвором. Брожение не заставило себя ждать. Спустя 2 часа появились мелкие пузырьки, затем двое суток содержимое бутыли интенсивно бурлило.

Всего брага простояла у меня 3 недели. Когда жидкость посветлела, выпал осадок, то пришло время перегона.

Важно! Если на жидкости появилась пленка, то перегонять надо срочно. Иначе брага скиснет.

Перегон

Первый перегон я проводил с помощью самогонного аппарата, позаимствованного у кума. Перед началом работы вынес бутыль на холод, а затем слил жидкость без осадка через трубочку. Если затор делали из крупы, то гущу можно промыть водой и хорошенько отжать.

Зерновая брага перегоняется до крепости в струе 0-5º. Знатоки называют это «досуха». В конце перегона явно чувствуется запах первичного сырья.

Сразу скажу, что потребуется двойная перегонка, потому что после одного раза получается продукт с неприятным ароматом.

Второй перегон очищает продукт от ядовитых веществ, преображает вкус самогона до неузнаваемости. Между процедурами я сделал суточный перерыв и пропустил дистиллят через угольный фильтр.

Ароматный результат

Мой первый опыт самогоноварения удался. Напиток получился мягкий, с пшеничным вкусом. Из 5 кг муки я выгнал почти 2 л домашнего самогона, которые обошлись мне в 825 рублей.

Оказалось, что готовят самогон не только из привычного сахара. Просто подход к разному сырью нужен особый. Например, в случае с мукой мне потребовалась постоянная бдительность, чтобы брага не сбежала из емкости.

Сейчас я вышел на пенсию, появилось время. Решил вспомнить опыт прошлых лет и выгнать домашний самогон из муки. Собираю информацию о том, как усовершенствовать приведенный выше рецепт. Поделитесь опытом, кто как делает зерновую брагу?