В 90-х дали зарплату мукой, кум предложил сделать самогон: рассказываю что вышло в итоге и делюсь рецептом

В лихие 90-е я работал инженером на местном заводе по производству строительных материалов. Зарплату выдавали нашей продукцией, но однажды я неожиданно получил за свои труды несколько мешков муки.
Жена обрадовалась, пирогов и хлеба напекла. А мне кум идею подкинул: выгнать самогон. Дело для меня было незнакомое, но решил провести эксперимент.
Эту историю прислал наш подписчик Алексей.
Ингредиенты и оборудованиеСамогон из зерновых выгнать гораздо сложнее, чем сахарный. Но некоторые умельцы предпочитают работать с зерновой брагой, потому что конечный продукт имеет самобытный вкус и аромат.
Ценители домашней водки утверждают, что напиток из муки получается мягким, с приятным вкусом пшеницы, гречки или ржи.
Главным ингредиентом, конечно, является мука или крупа. Я прочитал, что в муке ферментам проще добраться до мелких частиц, но она более склонна к побегу. Винокуры же в работе используют различные злаки:
- Пшеница. Самое легкодоступное и недорогое сырье. На выходе получается продукт с мягким и приятным вкусом.
- Рожь. Особенно склонна к бегству из заторной емкости. Вкус самогона более резкий, чем пшеничный.
- Гречиха. Знатоки советуют использовать отечественное сырье, напиток получается с более насыщенным вкусом.
- Кукуруза. Прекрасно поддается обработке, не капризна, имеет большой выход с килограмма.
- Рис. Лидирует в части выхода. Усиливает вкус добавок при изготовлении настоек.
- Ячмень. Напиток имеет оригинальный привкус, который перебивает прочие продукты.
Интересно: если для браги использовать смесь круп, залежавшихся на кухне, то получится своеобразный и неповторимый напиток.Кроме муки при изготовлении браги понадобятся:
- ферменты;
- вода;
- дрожжи (винные, сухие);
- антибиотики (доксициклин, амоксициллин);
- пеногаситель;
- подкислитель (ортофосфорная или лимонная кислота).
Заливал я брагу в стеклянную бутыль с гидрозатвором. Главное, рассчитать объем так, чтобы в емкости после закладки всех компонентов оставалось 30 % свободного пространства.
Процесс приготовленияВ первый раз я готовил брагу по самому простому рецепту. Дебютантам советую начинать именно с него.
На 1 кг муки понадобится:
Внимание: количество дрожжей при закладке можно уменьшить для экономии финансов. Через несколько дней они в любом случае размножатся до нужного количества, но брага будет готовиться немного дольше.Все ингредиенты я отправил в бутыль, перемешал и закрыл гидрозатвором. Брожение не заставило себя ждать. Спустя 2 часа появились мелкие пузырьки, затем двое суток содержимое бутыли интенсивно бурлило.
Всего брага простояла у меня 3 недели. Когда жидкость посветлела, выпал осадок, то пришло время перегона.
Важно! Если на жидкости появилась пленка, то перегонять надо срочно. Иначе брага скиснет.
ПерегонПервый перегон я проводил с помощью самогонного аппарата, позаимствованного у кума. Перед началом работы вынес бутыль на холод, а затем слил жидкость без осадка через трубочку. Если затор делали из крупы, то гущу можно промыть водой и хорошенько отжать.
Зерновая брага перегоняется до крепости в струе 0-5º. Знатоки называют это «досуха». В конце перегона явно чувствуется запах первичного сырья.
Сразу скажу, что потребуется двойная перегонка, потому что после одного раза получается продукт с неприятным ароматом.
Второй перегон очищает продукт от ядовитых веществ, преображает вкус самогона до неузнаваемости. Между процедурами я сделал суточный перерыв и пропустил дистиллят через угольный фильтр.
Ароматный результатМой первый опыт самогоноварения удался. Напиток получился мягкий, с пшеничным вкусом. Из 5 кг муки я выгнал почти 2 л домашнего самогона, которые обошлись мне в 825 рублей.
Оказалось, что готовят самогон не только из привычного сахара. Просто подход к разному сырью нужен особый. Например, в случае с мукой мне потребовалась постоянная бдительность, чтобы брага не сбежала из емкости.
Сейчас я вышел на пенсию, появилось время. Решил вспомнить опыт прошлых лет и выгнать домашний самогон из муки. Собираю информацию о том, как усовершенствовать приведенный выше рецепт. Поделитесь опытом, кто как делает зерновую брагу?