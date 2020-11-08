В детстве помогал бабушке готовить "Клюковку": делюсь деревенским рецептом настойки на клюкве, сахаре и спирту

Клюковка – ностальгический напиток моего детства. Нет, не спешите жалеть меня, вздыхать и думать, как мне тяжко пришлось. И думать, каким разгильдяем я был в детстве тоже не стоит. Я до последнего времени даже не пробовал его на вкус. А вот активное участие в его изготовлении принимал регулярно.

Эту историю прислал мой давний подписчик Михаил.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Каждое лето меня высылали на каникулы к бабушке в деревню. Отдыхал я отлично, да и родители тоже от меня отдыхали. Невдалеке от бабушкиной деревни располагалось озеро Черное. Места там на клюкву богатые очень.

Крупная отборная ягода и в огромных количествах. Мы плавали на острова этого озера и собирали не по одному ведру. Для меня это было настоящее приключение. Места там болотистые, тёмные. Да ещё название зловещее такое.

Но речь не об этом.

Клюкве бабушка и ее родственники находили самое разное применение: делали варенье, перетирали с сахаром, замораживали. Я всего этого делать не умел.

Но, чтоб занять ребенка, мне давали несколько стаканов клюквы, вилку и просили аккуратно каждую ягодку проткнуть. Это и была заготовка для Клюковки.

И лишь недавно, в очень сознательном возрасте я понял, что столько раз готовил напиток, вкус которого так и не знаю. Пришлось срочно выходить на связь с бабушкой. Ох, и смеялась же она над моей детской обидой.

Рассказала мне во всех подробностях, как готовить Клюковку. А я в очередной раз посетовал, что, когда ты взрослый, уже не так легко все бросить и махнуть к бабушке.

Какие ингредиенты потребуются

Вот какие ингредиенты, по бабушкиному рассказу, нам потребуются: само собой, клюква. Ее добавляли на глаз, примерно два стакана. К сожалению, сейчас на свежую клюкву не сезон и я купил в магазине мороженую. Пакетик 400гр. стоит у нас около 150 рублей.

Еще потребуется сахар, тоже 2 стакана. Иначе выйдет кисло и горько, вкус у клюквы очень яркий. Стоимость этого ингредиента около 30 рублей.

Ещё необходимо 2 стакана кипятка, прямо вот крутого, как только закипел чайник. Чуть остывший уже не подойдет.

И 2 стакана спирта 95%. Во времена моего детства в деревне со спиртом было очень дело хорошо. Это теперь его не так просто достать. Будьте внимательны! Сейчас спирт я покупал у знакомых «из-под полы» за 150 рублей пол-литра. Но можно использовать и самогон по старинке.

Процесс приготовления

Приступаем к приготовлению! Размораживаем клюкву (если это нужно). Я долго ждал, рассыпав ее на блюдце. Не хотелось пробовать микроволновкой. Важно чтоб ягоды остались целыми.

Теперь не слишком толстой вилкой, одним ее зубчиком протыкаем каждую ягоду. Кажется, что занятие просто бесконечное. На самом деле, с двумя стаканами справляемся минут за 15. Кожура у клюквы достаточно толстая, если ее не проткнуть, то ягоды не отдадут вкус.

А если наоборот, размять, то внутренности вытекут, а напиток станет более вязкий, густой и кислый. А проткнули и просто идеально: вкус есть, а жмыха нет.

Сахар заливаем водой и подогреваем, чтоб растворился. Получается густой сироп. Его нужно охладить перед тем, как вливать спирт. Хотя бы до комнатной температуры. Теперь забрасываем в сироп ягоды.

В последний момент вливаем 2 стакана спирта и все перемешиваем. Будьте готовы быстро закупорить вашу ёмкость, потому что спирт будет улетучиваться.

В качестве посуды хорошо подойдёт банка с плотной крышкой. В общем, что-то с широким горлышком. В бутылку 2 стакана клюквы пропихнуть не так-то просто.

Убираем посудину в тёмное место на 2 недели.

Какой результат я получил

У меня банка стояла под диваном - там и темно, и не жарко. С большим удовольствием и предвкушением достаю то, что получилось. По моим воспоминаниям, в деревне этот напиток бывал на столе чуть ли не каждое застолье. Потом запасы кончались и все ждали следующего лета.

Содержимое банки имеет нежный розоватый цвет и аромат ягод. Нужно процедить все через мелкое сито и разлить по бутылкам. Наконец-то и я клюковку попробую!

Настойка оказалась на удивление крепкой, по моим ощущениям очень близко к водке. Тут я понял, что бабушка у меня еще ого-го как не промах. Я себе даже закусить ничего не положил, не ожидал. Послевкусие просто великолепное! Пряное, сладкое, ягодное. Настоящий вкус лета.

Рецепт этот я обязательно сохраняю и запомню, буду угощать им друзей. Домашний алкоголь, уникален тем, что больше нигде такого не найдешь и не попробуешь. Теперь буду лета ждать, поеду к бабушке. Будем вместе с ней готовить. А ваша бабушка как к алкоголю относится?