Как-то раз, когда я был в командировке, в небольшом ресторанчике мне подали настойку с необычным названием Крамбамбуля. Что это такое, я тогда не знал, но все же решил попробовать и надо сказать не пожалел.

Настойка мне очень понравилась. Вернувшись в свой родной город, я стал искать ее на прилавках магазинов, но тщетно. Тогда я решил приготовить Крамбамбулю в домашних условиях.

Историей поделился подписчик блога Владимир.

Что это за напиток, откуда появился

Откуда Крамбамбуля появилась в том ресторане, я так и не понял, но сама настойка, как выяснилось, имеет белорусские корни, а названа в честь немецкого ликера Krambambuli (Крамбамбули).

В былое время настойка была доступна только богачам из-за того, что в нее добавляли специи, которые приходилось доставлять на кораблях аж из самой Индии. Сейчас с этим делом стало немного полегче, поэтому Крамбамбуля получила широкое распространение везде, кроме моего города…

Обратите внимание! Крамбамбуля впервые появилась в Великом княжестве Литовском в XVIII веке.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

Ну да ладно, если настойку не привезли в магазины нашего захолустья, придется делать ее самостоятельно, не лететь же за ней в тот город, где я ее впервые попробовал?Честно говоря, когда я слушал рецепт настойки, упоминание о специях и пряностях меня немного напрягло. Нет, в Индию я за ними ехать не собирался, однако, страх того, что ингредиенты окажутся не по моему карману у меня, все-таки был.

Благо все обошлось хорошо. Для приготовления Крамбамбули мне понадобилось приобрести:

Воду. Обычная из-под крана не пойдет. Местные знатоки посоветовали использовать ключевую воду. Благо на родник с семьей мы ездим часто и этот пункт не вызвал у меня затруднений. Водку. Ее лучше брать не самую дешевую. Вариант рублей за 400 будет в самый раз. Мед. Его понадобится не так уж и много (150–200 гр.), поэтому можно ограничиться приобретением маленькой баночки за 400–500 руб. Черный перец. Пакетик стоит 50 руб. Палочки корицы я приобрел за 200 руб. Их понадобится 2 штуки. Гвоздику. Нужно 5 ее бутонов. В магазине это удовольствие стоит около 200 руб. Мускатный орех (¼ чайной ложки). Цены начинаются от 200 руб. Душистый перец (5 шт.) Дешевле 100 руб. я его нигде не нашел.

Настойка получалась дорогой, но мне вновь хотелось ощутить тот вкус. Поэтому, как говорится, цель оправдывает средства.

Обратите внимание! Водку можно заменить на спирт или самогон.

Процесс приготовления

Все пряности, кроме черного перца нужно потолочь в ступе, но при этом не увлекаться. Помол должен быть не слишком мелкий. Орехи натираем на терке с мелкой ячейкой. Заливаем в кастрюлю 0,5 л водки и 0,5 л воды. Добавляем пряности. Ставим на медленный огонь и держим 10 минут. Если жидкость начала закипать, лучше убрать ее с конфорки, дать немного остыть, а потом продолжить нагревание. Остужаем до температуры 55–60оС и процеживаем. Вливаем еще 0,5 л водки, добавляем мед и тщательно размешиваем. Закрываем крышкой и даем настояться 10 минут. Тут я не удержался и попробовал настойку. А ничего так вроде, получится из меня когда-нибудь знатный самогонщик. После дегустации я добавил в банку (куда перелил крамбамбулю во время фильтрации) 5 горошков черного перца и оставил настаиваться на 10 дней в шкафу. Через 10 дней понадобилось еще раз процедить настойку, чтобы окончательно избавиться от осевших на дне банки пряностей.

Готовить настойку оказалось делом нелегким, но я все равно справился.

Важно! Процеживать Крамбамбулю нужно через мелкое сито или несколько слоев марли.

Что получится в итоге

После приготовления крамбамбули в бутылках оказалась мутно-янтарная жидкость. Знакомый посоветовал мне не пить ее сразу, а повременить несколько дней. За это время осадок, который не смогла убрать ни одна фильтрация, несколько поулегся, настойка приобрела прозрачно-янтарный цвет.

Крамбамбуля была не очень крепкой – где-то 20–30 градусов. Специи маскировали спиртовые нотки. Пить настойку было легко и приятно.

Готовый продукт.

Не знаю вот теперь, что делать, то ли ездить за настойкой в другой город, то ли делать ее самостоятельно. Что посоветуете?