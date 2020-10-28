Недавно зашел к товарищу. Не виделись с ним давно, хотя и живем на соседних улицах. То работа, то просто отдохнуть с семьей хочется, а так пересеклись с ним в магазине и договорились посидеть за бутылочкой.

Еще в молодости все знали моего товарища как заядлого самогонщика, поэтому я очень удивился, когда, зашедши к нему в гости, увидел у себя в стакане обыкновенный коньяк. На мой немой вопрос друг, улыбнувшись, ответил, что и этот коньяк он делает сам.

Этой историей поделился наш подписчик Алексей.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

Я сначала не поверил. Ладно вино или пиво, но, чтобы коньяк делали в домашних условиях… этого я еще не слышал. Вполне естественно, что я заинтересовался этой темой. Еще бы! В магазине хороший коньяк стоит не так уж и дешево.

Начались расспросы товарища. Для начала я решил выяснить, какие ингредиенты и оборудование необходимы для изготовления коньяка.

После нескольких рюмок друг сделался более сговорчивым и все мне подробно описал.

Обратите внимание! Все ингредиенты домашнего коньяка можно приобрести в обычном продуктовом магазине.

спиртовая основа (качественная водка или самогон);

чернослив;

сахар;

вата;

стеклянная банка или другая тара, где будет настаиваться коньяк;

воронка (можно обрезать горлышко от пластиковой бутылки);

Для изготовления понадобится:

Товарищ сразу заметил, что особое внимание нужно уделять выбору качественного чернослива. Это тебе не компот варить, тут дело серьезное!

Важно! Чернослив для коньяка в первую очередь должен быть свежим.

однородность внешнего вида и отсутствие повреждений на кожице;

плоды должны быть сухими;

чернослив хорошего качества на ощупь должен быть упругим и мясистым;

плоды не должны прилипать к пальцам;

по вкусу он должен быть немного кислым, но не горьким;

сухофрукт не должен быть слишком сморщенным.

15 минут и два тоста длились советы по выбору чернослива. Основные из них:

Процесс приготовления

Для начала нужно взять емкость, подходящую по размеру. Наливаем в тару литр водки или самогона. В емкость опускаем 30-50 грамм плодов чернослива. Добавляем 2-3 ложки сахара. Банка с продуктом помещается в темное помещение, закрытое от солнца.

Выяснив ингредиенты и откупорив новую бутылку для лучшей визуализации, мы перешли непосредственно к процессу приготовления. Боясь, что качество домашнего коньяка окажется сильнее моей памяти, я решил записывать:

Через 40 дней настаивания получается литр прекрасного коньяка.

Внимание! Спрятать тару от жены в погребе не получится. Температура воздуха в помещении должна быть не менее 14 0С. Придется искать другое место.

Как профильтровать получившуюся настойку

Важно! Перед употреблением домашний коньяк необходимо профильтровать.

Застолье было в самом разгаре, однако, коньяк подошел к концу. Я уже хотел бежать в магазин за новой бутылкой, но друг твердо заверил, что не употребляет магазинного алкоголя. Не виделись мы с ним, конечно, давно, но ждать еще 40 дней пока настоится новая порция конька, как-то не хотелось.К счастью для меня в кладовке товарища оказался практически готовый к употреблению полуфабрикат. Его оставалось только процедить.

Мы быстро соорудили импровизированный фильтр. В обрезанное горлышко пластиковой бутылки положили слой марли и ваты и перелили через них коньяк в другую тару.

Как объяснил друг - это необходимо делать для того, чтобы избавиться от лишних примесей и естественного осадка от чернослива.

Что получится в итоге

Обратите внимание! Коньяк, произведенный в домашних условиях дешевле своих магазинных аналогов.

хорошую водку можно приобрести в магазине рублей за 400, примерно же столько выходит изготовление качественного самогона;

за килограмм сахара придется отдать 40 рублей (а нам нужно всего несколько ложек);

килограмм сушеного чернослива стоит 200 – 400 руб. (килограмма хватит на целый ящик коньяка, если не больше);

пластиковые бутылки, банки, вату и марлю думаю можно достать в любом доме.

Через полчаса мы снова пили приятную, сладковатую жидкость светло-коричневого цвета с пряным ароматом чернослива. Сухофрукт заглушал спиртовые нотки в коньяке, делая их практически незаметными.Вспомнив о ценах на бренди в магазине, я решил поинтересоваться о себестоимости производства домашнего коньяка. Выяснилось вот что:

Выходит, что коньяк, изготовленный в домашних условиях на порядок дешевле своего магазинного собрата.

Что можно заменить в рецепте

Обратите внимание! У коньяка из чернослива существует несколько вариантов исполнения. К примеру, для древесного вкуса можно добавить дубовый сегмент.

Друг поведал мне, что приготовление алкоголя в домашних условиях - это едва ли не отдельный вид искусства. Здесь можно не придерживаться четких стандартов и импровизировать, сколько твоей душе угодно.Для улучшения вкуса и аромата перед настаиванием добавляют различные пряности, такие как гвоздика, ваниль и даже шоколад.

В следующий раз, когда я зашел в гости к другу, он дал попробовать мне еще несколько видов коньяка. А какие виды алкоголя, произведенного в домашних условиях, пробовали вы?