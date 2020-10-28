Недавно зашел к товарищу. Не виделись с ним давно, хотя и живем на соседних улицах. То работа, то просто отдохнуть с семьей хочется, а так пересеклись с ним в магазине и договорились посидеть за бутылочкой.
Еще в молодости все знали моего товарища как заядлого самогонщика, поэтому я очень удивился, когда, зашедши к нему в гости, увидел у себя в стакане обыкновенный коньяк. На мой немой вопрос друг, улыбнувшись, ответил, что и этот коньяк он делает сам.
Этой историей поделился наш подписчик Алексей.
Какие ингредиенты и оборудование понадобятсяЯ сначала не поверил. Ладно вино или пиво, но, чтобы коньяк делали в домашних условиях… этого я еще не слышал. Вполне естественно, что я заинтересовался этой темой. Еще бы! В магазине хороший коньяк стоит не так уж и дешево.
Начались расспросы товарища. Для начала я решил выяснить, какие ингредиенты и оборудование необходимы для изготовления коньяка.
После нескольких рюмок друг сделался более сговорчивым и все мне подробно описал.
Обратите внимание! Все ингредиенты домашнего коньяка можно приобрести в обычном продуктовом магазине.Для изготовления понадобится:
- спиртовая основа (качественная водка или самогон);
- чернослив;
- сахар;
- вата;
- стеклянная банка или другая тара, где будет настаиваться коньяк;
- воронка (можно обрезать горлышко от пластиковой бутылки);
Товарищ сразу заметил, что особое внимание нужно уделять выбору качественного чернослива. Это тебе не компот варить, тут дело серьезное!
Важно! Чернослив для коньяка в первую очередь должен быть свежим.15 минут и два тоста длились советы по выбору чернослива. Основные из них:
- однородность внешнего вида и отсутствие повреждений на кожице;
- плоды должны быть сухими;
- чернослив хорошего качества на ощупь должен быть упругим и мясистым;
- плоды не должны прилипать к пальцам;
- по вкусу он должен быть немного кислым, но не горьким;
- сухофрукт не должен быть слишком сморщенным.
Процесс приготовленияВыяснив ингредиенты и откупорив новую бутылку для лучшей визуализации, мы перешли непосредственно к процессу приготовления. Боясь, что качество домашнего коньяка окажется сильнее моей памяти, я решил записывать:
- Для начала нужно взять емкость, подходящую по размеру.
- Наливаем в тару литр водки или самогона.
- В емкость опускаем 30-50 грамм плодов чернослива.
- Добавляем 2-3 ложки сахара.
- Банка с продуктом помещается в темное помещение, закрытое от солнца.
Через 40 дней настаивания получается литр прекрасного коньяка.
Внимание! Спрятать тару от жены в погребе не получится. Температура воздуха в помещении должна быть не менее 14 0С. Придется искать другое место.
Как профильтровать получившуюся настойкуЗастолье было в самом разгаре, однако, коньяк подошел к концу. Я уже хотел бежать в магазин за новой бутылкой, но друг твердо заверил, что не употребляет магазинного алкоголя. Не виделись мы с ним, конечно, давно, но ждать еще 40 дней пока настоится новая порция конька, как-то не хотелось.
Важно! Перед употреблением домашний коньяк необходимо профильтровать.К счастью для меня в кладовке товарища оказался практически готовый к употреблению полуфабрикат. Его оставалось только процедить.
Мы быстро соорудили импровизированный фильтр. В обрезанное горлышко пластиковой бутылки положили слой марли и ваты и перелили через них коньяк в другую тару.
Как объяснил друг - это необходимо делать для того, чтобы избавиться от лишних примесей и естественного осадка от чернослива.
Что получится в итогеЧерез полчаса мы снова пили приятную, сладковатую жидкость светло-коричневого цвета с пряным ароматом чернослива. Сухофрукт заглушал спиртовые нотки в коньяке, делая их практически незаметными.
Обратите внимание! Коньяк, произведенный в домашних условиях дешевле своих магазинных аналогов.Вспомнив о ценах на бренди в магазине, я решил поинтересоваться о себестоимости производства домашнего коньяка. Выяснилось вот что:
- хорошую водку можно приобрести в магазине рублей за 400, примерно же столько выходит изготовление качественного самогона;
- за килограмм сахара придется отдать 40 рублей (а нам нужно всего несколько ложек);
- килограмм сушеного чернослива стоит 200 – 400 руб. (килограмма хватит на целый ящик коньяка, если не больше);
- пластиковые бутылки, банки, вату и марлю думаю можно достать в любом доме.
Выходит, что коньяк, изготовленный в домашних условиях на порядок дешевле своего магазинного собрата.
Что можно заменить в рецептеДруг поведал мне, что приготовление алкоголя в домашних условиях - это едва ли не отдельный вид искусства. Здесь можно не придерживаться четких стандартов и импровизировать, сколько твоей душе угодно.
Обратите внимание! У коньяка из чернослива существует несколько вариантов исполнения. К примеру, для древесного вкуса можно добавить дубовый сегмент.Для улучшения вкуса и аромата перед настаиванием добавляют различные пряности, такие как гвоздика, ваниль и даже шоколад.
В следующий раз, когда я зашел в гости к другу, он дал попробовать мне еще несколько видов коньяка. А какие виды алкоголя, произведенного в домашних условиях, пробовали вы?