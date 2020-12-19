Как-то раз я попал в командировку с одним латышом. По роду работы (мы специалисты по лесовосстановлению) нам предстояло несколько месяцев прожить в небольшой избушке в лесу.

В один из вечеров речь у нас зашла о национальных алкогольных напитках. Вот тогда-то я впервые и услышал про рижский бальзам.

Что это за напиток

Янис – так звали моего коллегу, рассказал, что латыши называют этот бальзам черным золотом. В народе ему приписывают многие свойства, включая магические.

Считается, что он может вывести человека из депрессии, сделать счастливым и дальше в том же духе. Он появился еще в XVIII веке и сначала использовался исключительно знахарями. Спустя какое-то время народ понял, что, если в это «зелье» добавить чуть больше, чем нужно спирта, получается неплохая выпивка.

Так бальзам приобрел современный статус биттера – крепкой настойки на травах.

Интересный факт! Существует предание, что рижский бальзам очень уважала императрица Екатерина Великая во время ее поездки по Прибалтике.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

Янис рассказывал все это так интересно и красочно, что я даже поинтересовался у него, а нельзя ли приготовить бальзам в домашних условиях. Коллега ответил, что это возможно, но сам процесс достаточно непростой. Ну да попытка не пытка.

Когда Янис озвучил ингредиенты, у меня чуть ли глаза на лоб не полезли, однако, задор разыгрался еще больше. Должно же из всего этого получиться что-то действительно стоящее и необычное.

Итак, для приготовления рижского бальзама понадобится:

Водка премиум класса – 1 бутылка. Мы решили взять Белугу за 1510 рублей. Пришлось ехать в город, где заодно докупили остальные ингредиенты, которые нет возможности достать в лесу. Имбирь молотый – 2,4 гр. Мелисса – 2 гр. Горечавка (корень) – 4 гр. Валерьяна лекарственная (корень) – 2 гр. Аир болотный (корень) – 2 гр. Дуб (кора) – 1,6 гр. Полынь горькая (листья) – 3 гр. Мята садовая сушеная – 2,5 гр. Перец горошком – 1,2 гр. Имбирь (корень молотый) – 2,4 гр. Липа (соцветия) – 1,6 гр. Зверобой – 1,5 гр. Арника горная (цвет) – 1,6 гр. Померанец (корки) – 1,2 гр. (можно заменить на цедру кумквата или мандарина). Вахта трехлистная – 1 гр. Орех мускатный – 1 гр.

Обратите внимание! Большинство трав мы собрали в лесу, однако, если бальзам готовится в городе, их можно приобрести в аптеке или специализированных магазинах. Общая себестоимость рижского бальзама, приготовленного в домашних условиях, получается около 5 тыс. рублей.

Дополнительные ингредиенты

Кроме того, в бальзам необходимо добавить малиновую и черничную настойку. Так что прибавляем сюда еще два списка ингредиентов.

Для малиновой настойки:

красная малина – 450 гр.;

водка – 0,75 мл.

Для черничной:

сушеная черника – 60 гр.;

водка – 240 мл.

Кроме этого, нужно темную карамель. Для нее понадобится:

2 кг сахара;

1 л воды;

16 гр. лимонной кислоты.

Дополнительными ингредиентами выходили:

Коньяк – 400 мл. Он должен быть хорошего качества. Мы взяли Арарат за 1300 руб. Масло перуанского бальзама – 1 гр.

Список меня, конечно, впечатлил, но Янис сказал, что его нужно четко придерживаться. Пришлось совершить рейд в город за продуктами и в лес за травами.

Процесс приготовления

Сам процесс приготовления, по-моему, оказался менее сложный, чем сбор ингредиентов. В стеклянной банке мы залили первые 16 компонентов водкой и оставили дело на месяц настаиваться. Янис периодически помешивал жидкость деревянной ложкой.

По прошествии 30 дней будущий бальзам был профильтрован через марлю. Пока настаивался бальзам, мы делали ягодные настойки.

Малиновую готовили так:

Ягоды и 450 мл водки смешали в равных количествах в стеклянной таре и оставили настаиваться на 6 дней, ежедневно помешивая содержимое. Процедили настойку. Добавили 300 мл менее крепкой водки (30 %) и снова поставили настаиваться на 6 дней. Затем вновь профильтровали.

Черничную практически так же:

Смешали 140 мл водки и 60 гр. ягод, перемешали и оставили настаиваться на 10 дней, помешивая утром и вечером. Профильтровали. Добавили 100 мл чуть менее крепкой водки, и вновь оставили настаиваться 10 дней, помешивая с той же периодичностью.

Далее настала очередь карамели.

Это, наверное, для нас был самый простой компонент. Вода смешивается с сахаром и доводится до кипения, после чего в нее добавляется лимонная кислота. Затем все это дело варится до тех пор, пока не превратится в темную тягучую массу. У нас на это ушел час.

Итак, когда все составные компоненты были готовы, нам оставалось лишь смешать их друг с другом и вновь оставить настаиваться. Правда, на этот раз, уже на три месяца.

Важно! Когда бальзам настоится, его необходимо снова процедить.

Что получится в итоге и как подавать

Алкоголь настоялся за несколько недель до нашего уезда из леса. Не теряя времени даром, мы решили провести дегустацию и налили себе по рюмочке.

Бальзам получился черным и немного тягучим. Это надо сказать меня немного удивило, но Янис сказал, что так и должно быть.

По вкусу рижский бальзам напоминал какое-то лекарство, да и пах примерно так же, но в этом-то и была его изюминка. В общем, уже после первой рюмки я понял, что наше время и деньги были потрачены не зря.

Янис сразу предупредил, что злоупотреблять бальзамом нельзя. Это может привести к нежелательным последствиям. Видимо, поэтому в его родной Риге этот биттер подают в маленьких рюмочках, вместе с чашкой кофе или чая.

Туда же, кстати, можно добавлять и сам бальзам. Такой своеобразный коктейль, по словам Яниса, на его родине делают довольно часто.

А вы когда-нибудь пробовали рижский бальзам?

