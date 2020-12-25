В командировке набрали кучу орехов в лесу, не знали что с ними делать, пока коллега не предложил сварить настойку: делюсь что у нас вышло

Помню, в то время я работал на лесовосстановлении. Месяцами приходилось жить на природе. Развлечений там не было практически никаких. Так, рыбалка, да походы по грибы и ягоды. Однажды мы с коллегами решили сходить за орехами.

Набрали их много. Стали думать, что с ними делать. Один из наших предложил приготовить настойку.

Историей поделился читатель блога Валерий.

Какие ингредиенты и оборудование понадобятся

Наш товарищ сразу оговорился – настойка эта делается не совсем на лесном орехе, а на фундуке. Это нас, естественно, не остановило. Как работники лесного хозяйства мы знали, что фундук – это одомашненная версия лесного ореха (лещины).

В общем, идея понравилась всем. Скоро как раз должна была уйти машина в город за продуктами, поэтому мы быстро набросали список ингредиентов и оборудования:

Водка, 1 л - 600 руб. Фундук, 50 гр. У нас его было хоть отбавляй, а если бы мы решили купить его в магазине, пришлось бы заплатить лишние 100 руб. Изюм, 15 шт. - 110 руб. Сахар, до 100 гр. - 45 руб.

Обратите внимание! Сахар можно заменить на цветочный мед.

Наш коллега сказал, что вместо водки можно взять самогон. Главное, чтобы его крепость не превышала 45 %.

Сами орехи берутся как зрелые, так и немного недозрелые. Принципиальной разницы тут нет.

Процесс приготовления

Итак, к вечеру из города вернулась машина. Мы как раз завершили работу, поэтому на собрании коллектива, которое в простонародье называется перекур, было принято единогласное решение не откладывать приготовление настойки на потом, а заняться этим делом немедленно.

Мужчина, подавший идею, взял на себя руководство процессом:

Орехи были промыты в роднике, после чего выложены на противень и помещены в печь при температуре предположительно около 100оС и хорошенько просушены. Наш коллега сказал, что в городе их держат в духовке до тех пор, пока в комнате не появится легкий лесной аромат. Кто-то из наших при этом аж нервно поперхнулся. Мы находились в лесу уже третий месяц. Когда орехи были просушены, понадобилось охладить их до комнатной температуры, после чего лещина была истолчена. Для этого мы положили орехи в мешочек и несколько минут били по нему молотком. Далее потребовалось обжарить изюм. Толченые орехи и изюм, а также сахар мы положили в стеклянную банку и залили все это дело водкой.

После завершения всех этих манипуляций настойка на 15 дней была помещена в закрытый шкаф. Наш товарищ заставлял дважды в день, кроме последних трех суток, ее встряхивать.

Важно! Нельзя слишком долго держать орехи в печи. Если скорлупа почернеет, это приведет к появлению в настойке горького вкуса.

По прошествии 15 дней мы профильтровали жидкость через несколько слоев марли и добавили еще немного сахара. Затем настойка была разлита по бутылкам и оставлена в погребе еще на 3 дня.

Коллега сказал, что это необходимо для стабилизации вкуса.

Что получится в итоге

И вот спустя почти 3 недели мы наконец-то добрались до дегустации. Ее было решено провести вечером, после окончания работы. Ходить в нетрезвом состоянии по лесу никто из нас не решился, несмотря на большой стаж работы.

И вот у меня в стакане переливается в свете керосиновой лампы светло-желтая жидкость с легким ароматом орехов. На вкус – немного сладковатая, ну и конечно же отдает лещиной.

Крепость настойки вышла где-то так градусов 35, однако, несмотря на это, ее было очень легко пить.

Что можно добавить/заменить в рецепте

После того как была опорожнена первая бутылка, мы разговорились. Главной темой для обсуждения была настойка, которую мы пили.

Через полчаса мы вытянули из коллеги всю информацию, которую он знал про нее. Оказалось, рецепт приготовления не ограничивается какими-либо стандартами. Здесь, как говорится, широкое поле для импровизации.

К примеру, для улучшения вкуса можно добавить листья алоэ. С орехами также можно экспериментировать. Товарищ рассказал, что он делал настойку из грецких, кедровых и прочих орехов.

В общем, новый вид алкоголя понравился всем. За время работы мы еще несколько раз делали настойку на фундуке и каждый раз по новому рецепту. Может и вам известен какой-нибудь особенный способ ее приготовления? Поделитесь?

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!