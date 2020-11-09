В магазинах за поллитра просят от 1200, а я сделал за 500: делюсь бюджетным рецептом приготовления 60-градусного абсента из обычной самогонки

Наша семья уже несколько поколений занимается самогоноварением. Становится смешно, когда слово «самогонка» у многих ассоциируется с мутной жижей, которую продают предприимчивые бабульки за 3 рубля всяким синим маргиналам, у которых на водку не хватило.

Самогон – это алкогольный напиток домашнего приготовления! «Само» - самостоятельная, «гон» - перегонка браги в спирт. На мой взгляд, это искусство. А еще из него потом можно приготовить дома настоящий абсент!

Историей поделился подписчик блога Денис.

Ингредиенты и оборудование

горькая полынь – 25,5 г;

фенхель – 50 г;

анис – 50 г;

зеленая мелисса – 2 г;

спирт не менее 80 градусов – 950 мл;

вода – 750 мл.

Для приготовления 1 л абсента нам понадобятся:

Важно! Травы, желательно, предварительно подсушить.

перегонный куб с ректификационной колонной;

3-литровая банка;

спиртометр.

Из оборудования нам потребуются:

Себестоимость продукта будет зависеть от наличия у вас спирта. Вы можете его приобрести, а можете сделать сами. В любом случае можно вычислить примерную себестоимость будущего абсента:

1 л домашнего дистиллята крепостью не менее 80 градусов - 300 рублей;

фенхель 50 г – 90 рублей;

анис 50 г – 80 рублей;

полынь 25,5 г – 25 рублей;

мелисса 2 г – 6 рублей.

Итого, 501 рубль за 1 л абсента. В розничных магазинах полулитровая бутылка абсента стоит от 1200 рублей, разница очевидна!

Процесс приготовления

Сначала нужно подготовить настой из трав. Для этого 25 г полыни, 50 г фенхеля и 50 г аниса высыпаем в 3-литровую банку, заливаем спиртом (950 мл), перемешиваем, закрываем и оставляем на 2 недели при комнатной температуре.

В результате мы получаем настой насыщенно изумрудного цвета. Его необходимо перегнать с помощью куба и ректификационной установки в стандартном режиме:

Настойку вместе с осадком из трав переливаем в перегонный куб.

Добавляем 450 мл воды и начинаем ректификацию.

Собираем «головы» 30-40 мл.

Далее собираем основное тело спирт-сырца, получится примерно 700 мл.

«Хвосты» так же собираем отдельно.

В результате у нас получилось 700 мл 67-71 градусного абсента. Цвет у жидкости практически отсутствует, есть только оттенок, слегка отдающий в «золото», и следующим этапом у нас будет окрашивание абсента.

Делим абсент на 2 части по 350 мл.

В одну из частей добавляем 0,5 г горькой полыни и 2 г мелиссы.

Оставляем настаиваться на 2 дня. У нас получилась настойка насыщенного зелёного цвета. Окрашенную часть необходимо процедить и смешать со второй половиной абсента.

Как разбавить абсент

Остался последний этап приготовления абсента. Мы имеем 700 мл красивой зелёной настойки, но употреблять ее рано.

Берем 300 мл воды и смело добавляем к нашему абсенту, после чего закрываем и убираем в темное сухое место ещё на 2-3 недели настаиваться. В результате мы получим настойку 60-65 градусов крепости.

Спустя указанное количество времени мы можем приступать к дегустации абсента.

Как и с чем употреблять

Абсент можно употреблять в качестве аперитива не более 30 мл. Закусить можно яблоком или другим сочным фруктом. «Луговой» букет настойки вызовет обильное слюноотделение и, соответственно, хороший аппетит!

Так же французы придумали пить абсент с сахаром. Существует 2 рецепта:

«Холодный»: в рюмку наливают 30 мл абсента, сверху помешают специальную ложечку с дырками и кладут в нее кусочек рафинада. Сахар нужно полить холодной водой и дождаться, пока он не растворится в абсенте, после чего пить. «Горячий»: ложку с дырками помещают над пустой рюмкой, сверху кладут кусочек рафинада и наливают 30 мл абсента, пропуская настойку через сахар. После сахар поджигают и ждут, пока он полностью не растает, после чего абсент можно пить.

Рискнете попробовать горячий метод?