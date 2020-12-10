В моем роду все потомственные самогонщики: делюсь семейным рецептом проверенной годами свекольной настойки с чудесным ароматом

В нашей семье самогоноварением занимаются уже три поколения, и для нас это уже не просто монотонная работа по перегонке браги, а целое искусство!

Мы постоянно экспериментируем, придумываем свои собственные рецепты и используем продукты, которые, казалось бы, вообще не созданы для настоек. Сегодня я расскажу о чудесной ароматной настойке из свеклы, детище коллективного разума и желания попробовать что-то новое! Итак, погнали.

Историю прислал подписчик блога Максим.

Ингредиенты и оборудование

Начну с оборудования, так как понадобятся нам только 1,5-литровая емкость (желательно стеклянная) и что-нибудь для процеживания будущей настойки от мякоти и осадка. Лично я всегда использую марлю, сложенную в 4 слоя. В результате получается чистая, без каких-либо примесей жидкость.

Для приготовления свекольной настойки нам понадобятся:

свёкла – 400 г (у меня были 2 свеколки среднего размера с прошлого урожая);

апельсин – 350 г (вес учитывается без кожуры);

чернослив – 180 г;

самогон или дистиллят не менее 40 % крепости – 1 л.

Давайте сразу посчитаем себестоимость:

1 л самогона стоит от 150 рублей;

1 л дистиллята от 250 рублей;

свёкла обошлась мне в 16 рублей;

апельсин – 30 рублей;

чернослив – 120 рублей.

Таким образом, настойка из свеклы будет стоить от 316 до 416 рублей в зависимости от выбора спиртовой основы. Я привёл приблизительные цены на ингредиенты, так как стоимость тех же самых апельсинов может сильно отличаться в разных регионах страны.

Процесс приготовления

Свёклу тщательно моем, избавляем от кожуры и натираем на крупной тёрке. С апельсина срезаем кожуру, чтобы осталось немного цедры и нарезаем мелкими кубиками. Косточки, если они есть, выкидываем. Чернослив также необходимо очень хорошо промыть и мелко нарезать. Наши ингредиенты укладываем слоями в банку (или другую аналогичную ёмкость) слоями в такой последовательности: свёкла, апельсин, чернослив. Заливаем все это сверху литром самогонки или дистиллята, закрываем крышкой и убираем в тёплое сухое место на 2 недели.

Процесс приготовления не занимает много времени. Главное – правильно подготовить ингредиенты, чтобы они отдали как можно больше сока:

Через 14 дней наше свекольная настойка практически готова. Осталось ее процедить, продегустировать, и, при необходимости, снизить градус.

Процеживал я через марлю, сложенную в 4 слоя. Мякоть, оставшуюся от настоя, с помощью той же марли нужно хорошо отжать, чтобы ингредиенты отдали все соки. В результате на выходе мы получаем не 1, а 1,3 литра настойки.

Результат

Настой из свеклы имеет прекрасный рубиновый цвет! Бокал с таким напитком очень похож на вино, только покрепче, разумеется.

А какой чудесный многослойный аромат! Как ни странно, первым вы услышите чернослив, потом свеклу, и лишь на выдохе – апельсиновую цедру.

А самое интересное, что при разной крепости вкус этого «вина» меняется в сторону одного из основных ингредиентов:

40 % - на первое место выходит чернослив, потом свекла и уже на выдохе преобладают терпкие цитрусовые нотки;

30 % - наиболее ярко чувствуется апельсин и характерная ему кислинка, затем чернослив и уже потом свёкла;

15 % - хорошо чувствуется свёкла со всей ее сладостью, потом апельсин и только в самом конце «пыльный» аромат чернослива.

Одним словом, экспериментируйте с крепостью и ищите «свой» вкус настойки из свеклы.

Самое интересное, что дамы из нашей дружной компании предпочли более крепкий вариант настойки, а вот мягкий «свекольный компотик» пришелся по душе сильной половине человечества! Вот такой забавный парадокс.

Дополнительные ингредиенты

листья смородины;

ягоды черноплодной рябины;

корень имбиря;

гвоздику;

специи;

шоколад.

Помимо апельсинов и чернослива, в рецепт свекольной настойки можно добавить и другие «секретные» ингредиенты:

При выборе добавок ориентируйтесь на свои личные вкусовые предпочтения и все у вас получится! А вы пробовали делать настойки из овощей? Делитесь опытом в комментариях!