В моем роду все потомственные самогонщики: делюсь семейным рецептом проверенной годами свекольной настойки с чудесным ароматом

В нашей семье самогоноварением занимаются уже три поколения, и для нас это уже не просто монотонная работа по перегонке браги, а целое искусство!
Мы постоянно экспериментируем, придумываем свои собственные рецепты и используем продукты, которые, казалось бы, вообще не созданы для настоек. Сегодня я расскажу о чудесной ароматной настойке из свеклы, детище коллективного разума и желания попробовать что-то новое! Итак, погнали.
Историю прислал подписчик блога Максим.
Ингредиенты и оборудованиеНачну с оборудования, так как понадобятся нам только 1,5-литровая емкость (желательно стеклянная) и что-нибудь для процеживания будущей настойки от мякоти и осадка. Лично я всегда использую марлю, сложенную в 4 слоя. В результате получается чистая, без каких-либо примесей жидкость.
Для приготовления свекольной настойки нам понадобятся:
- свёкла – 400 г (у меня были 2 свеколки среднего размера с прошлого урожая);
- апельсин – 350 г (вес учитывается без кожуры);
- чернослив – 180 г;
- самогон или дистиллят не менее 40 % крепости – 1 л.
Давайте сразу посчитаем себестоимость:
- 1 л самогона стоит от 150 рублей;
- 1 л дистиллята от 250 рублей;
- свёкла обошлась мне в 16 рублей;
- апельсин – 30 рублей;
- чернослив – 120 рублей.
Таким образом, настойка из свеклы будет стоить от 316 до 416 рублей в зависимости от выбора спиртовой основы. Я привёл приблизительные цены на ингредиенты, так как стоимость тех же самых апельсинов может сильно отличаться в разных регионах страны.
Процесс приготовленияПроцесс приготовления не занимает много времени. Главное – правильно подготовить ингредиенты, чтобы они отдали как можно больше сока:
- Свёклу тщательно моем, избавляем от кожуры и натираем на крупной тёрке.
- С апельсина срезаем кожуру, чтобы осталось немного цедры и нарезаем мелкими кубиками. Косточки, если они есть, выкидываем.
- Чернослив также необходимо очень хорошо промыть и мелко нарезать.
- Наши ингредиенты укладываем слоями в банку (или другую аналогичную ёмкость) слоями в такой последовательности: свёкла, апельсин, чернослив.
- Заливаем все это сверху литром самогонки или дистиллята, закрываем крышкой и убираем в тёплое сухое место на 2 недели.
Через 14 дней наше свекольная настойка практически готова. Осталось ее процедить, продегустировать, и, при необходимости, снизить градус.
Процеживал я через марлю, сложенную в 4 слоя. Мякоть, оставшуюся от настоя, с помощью той же марли нужно хорошо отжать, чтобы ингредиенты отдали все соки. В результате на выходе мы получаем не 1, а 1,3 литра настойки.
РезультатНастой из свеклы имеет прекрасный рубиновый цвет! Бокал с таким напитком очень похож на вино, только покрепче, разумеется.
А какой чудесный многослойный аромат! Как ни странно, первым вы услышите чернослив, потом свеклу, и лишь на выдохе – апельсиновую цедру.
А самое интересное, что при разной крепости вкус этого «вина» меняется в сторону одного из основных ингредиентов:
- 40 % - на первое место выходит чернослив, потом свекла и уже на выдохе преобладают терпкие цитрусовые нотки;
- 30 % - наиболее ярко чувствуется апельсин и характерная ему кислинка, затем чернослив и уже потом свёкла;
- 15 % - хорошо чувствуется свёкла со всей ее сладостью, потом апельсин и только в самом конце «пыльный» аромат чернослива.
Одним словом, экспериментируйте с крепостью и ищите «свой» вкус настойки из свеклы.
Самое интересное, что дамы из нашей дружной компании предпочли более крепкий вариант настойки, а вот мягкий «свекольный компотик» пришелся по душе сильной половине человечества! Вот такой забавный парадокс.
Дополнительные ингредиентыПомимо апельсинов и чернослива, в рецепт свекольной настойки можно добавить и другие «секретные» ингредиенты:
- листья смородины;
- ягоды черноплодной рябины;
- корень имбиря;
- гвоздику;
- специи;
- шоколад.
При выборе добавок ориентируйтесь на свои личные вкусовые предпочтения и все у вас получится! А вы пробовали делать настойки из овощей? Делитесь опытом в комментариях!