Варю 10 литров пива по домашней технологии: получается 50р за литр готового продукта

Пиво является распространенным напитком во всём мире. Придумали его еще в Древнем Египте. Сейчас на полках магазинах и в барах можно увидеть различные виды этого напитка. Но вдруг на заводах нарушают все правила приготовления, разбавляют с водой?

А ведь мы и в принципе не знаем, из чего его там вообще делают. Сейчас в такое время живём, всё должно быть натуральное! Что не день – новая болезнь, которой болеют половина населения. Поэтому я решил – буду делать пиво сам! Как всё это происходило, читайте далее!

А ведь действительно, и я сам замечал, что вкус заводского пива изменился. Или раньше и трава была зеленее?

Сам я пока не пробовал сварить дома пиво, но рецептом моего подписчика Владимира Стукова спешу поделиться с вами. Ударим по производителям пива рублем!

Почему я решил делать алкоголь сам

Я являюсь большим любителем пива. Для меня это не просто напиток, а важная составляющая при просмотре фильма или хоккейного матча. Обычно я беру на вечер 2-3 литра этого напитка, ну и креветок немного, их обжарить с чесноком и к пиву самое то!

Сначала я начал замечать, что вкус пива, который я постоянно беру - изменился. Причем в худшую сторону. Показалось, что алкоголя меньше стало – разбавляют! Это и понятно, все хотят экономить.

Второе, что меня привело к этому – опять же экономия, но уже с моей стороны. Литр неплохого пива обходится мне в 120-130 рублей.

А я хорошего пива могу выпить литра три за вечер с хорошей закуской. 360 рублей за вечер - это как-то многовато для меня, надо было как-то исправлять ситуацию, а отказываться от напитка не хотелось.

Тогда я вспомнил, что мне друг рассказывал, как он варит пиво дома, сам! Думаю, почему бы и не попробовать. Терять нечего, как раз отпуск у меня. Я к нему пошел с тетрадкой и ручкой, чтобы написать полный рецепт, которым сейчас и поделюсь с вами!

Какие ингредиенты потребуются

Классическая технология пивоварения очень сложная и требует специального оборудования и больших затрат времени. Но если у вас есть хмель и солод, то приготовить можно и по упрощенной схеме.

Заказать их можно, кстати, через интернет или в специализированных магазинах. Итак, полный список ингредиентов для приготовления:

75 грамм сахара;

солод ячменный – 2.5 кг;

пивные дрожжи – 30 грамм;

половина столовой ложки поваренной соли;

10 литров воды;

шишки хмеля – 2 стакана.

Всё есть? Идем дальше!

Процесс приготовления

Солод необходимо растворить в воде. Лучше использовать теплую. После этого надо оставить смесь на 24 часа. Потребуется большая кастрюля – 15-20 литров. Как пройдут сутки настаивания солода, смесь надо перелить в кастрюлю и поставить варить на 2 часа. В это же время надо добавить соль. Как пройдет указанное время – добавляем хмель и варим еще 25 минут. Получившуюся смесь надо процедить через сито. Затем оставьте остывать до комнатной температуры (меньше 30 градусов). Далее добавляем сахар и дрожжи. Смесь оставляем в темном и теплом месте (у меня это шкаф на кухне около батареи) бродить на 15 часов. В принципе, осталось совсем немного. По истечению указанного времени, надо разлить пиво по бутылкам и оставить еще на 10 часов в прохладном месте и напиток будет готов к употреблению!

Лучше освободите кухню от посторонних людей, нужно будет много места. Закройте плотно дверь, чтобы никто не мешал - начинаем!

Какой результат я получил

И вот пиво готово, а главное – всё натурально! Процесс приготовления, по моему мнению, приближен к традиционной технологии. Возможно, вам не понадобится сразу 10 литров. Тогда можете уменьшать пропорции.

Знаете ли, я люблю пиво и мелочиться не люблю. Раз уж готовить, то на 2 недели вперед. Вкус получается насыщенный, цвет – золотисто-желтым. И опять же, какая экономия! Давайте посчитаем:

2.5 килограмма солода – в среднем 250р в различных интернет-магазинах;

шишки хмеля - 200р;

ну и остальные расходы по мелочи – не более 50р.

Итого получаем: 500р за 10 литров пива! В магазине я бы потратил 1200-1300 рублей. Экономия больше чем в 2 раза!

И вот что я понял - варить дома пиво совсем не сложно. Занимает много времени, конечно. Но какая экономия! Плюс всегда знаете, что никакой химии. Купили мешок солода и хмеля и варите себе, главное чтобы жена не выгнала из дома.

Кстати, а вы тоже замечали, что вкус пива известных брендов значительно поменялся? Как будто экономят и разбавляют. Напишите, если тоже сталкивались!