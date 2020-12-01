Вкус лета: делюсь семейным рецептом настойки из одуванчиков или их сухих вариантов из магазина

Настойка из одуванчиков в нашей семье считается особым напитком, как говорит моя мама, - из лимитированной коллекции.

На стол попадает только по особым случаям, так как на вкус чудо как хороша, но приготовить ее можно лишь в период с мая по июль, ведь главный герой сия шедевра – одуванчик полевой, имеет короткий срок цветения.

Сейчас я поделюсь с вами не только самым удачным рецептом такой настойки, но и несколькими лайфхаками по сбору одуванчиков.

Историю прислал читатель блога Вячеслав.

Ингредиенты и оборудование

лепестки одуванчиков – 250 г (можно купить сухие в магазине);

сахарный песок – 250 г;

самогон или дистиллят не менее 40 % крепости – 3 л;

Для приготовления 3 литров настойки из одуванчиков нам необходимы следующие ингредиенты:

Из оборудования нам понадобятся только 3-литровая банка и удобное для вас приспособление для процеживания: это может быть и воронка, и ситечко, и марля.

Сразу посчитаем себестоимость чудесной «солнечной» настойки:

250 г сахарного песка стоит примерно 10 рублей;

1 л самогона от 150 рублей;

1 л чистого дистиллята от 250 рублей.

Определить стоимость одуванчиков затруднительно, так как нигде их обычно не продают, а летом необходимые нам цветы можно собрать на любой поляне.

В итоге, 1 литр настойки из одуванчиков обойдется нам в сумму от 160 до 260 рублей, а 3 литра, соответственно, от 480 до 780 рублей, в зависимости от выбора спиртовой основы.

Процесс приготовления

Собирать, перебирать, и вообще, осуществлять любые манипуляции с одуванчиками можно только в перчатках. Мало того что сок стеблей этого цветка очень горький на вкус, он также очень тяжело отмывается и отстирывается. Одуванчики можно собирать только в первой половине дня, когда чаша цветка максимально раскрыта. Нельзя собирать одуванчики после дождя. Мокрые лепестки нам не подходят. Берегитесь пчёл, в этот период они как раз собирают урожай для своих «настоек».

Прежде чем приступить к приготовлению самой настойки, нам необходимо добыть главный ингредиент – одуванчики. И если вы никогда не имели дела с этим капризным цветком, без моих дружеских советов вам не обойтись:

Когда одуванчики собраны, можно приступать к приготовлению настойки:

Цветы необходимо перебрать и аккуратно срезать ножницами всю зеленую часть. Нам нужны только лепестки, которые перед приготовлением промывать не следует. Лепестки и сахар необходимо уложить в банку слоями так, чтобы в первом и последнем слое был сахар. В идеале рассчитать ингредиенты на 5 или 7 слоев.

Закрываем банку и оставляем на 3-4 недели в темном сухом месте. За это время у нас должен получиться сироп цвета жженной карамели. Этот сироп необходимо процедить, одуванчики отжать и смешать с подготовленным спиртом. Получившуюся смесь убираем в кладовку на 3 месяца.

Результат

Через 3 месяца нашу настойку из одуванчиков можно извлекать из закромов и приступать к дегустации.

Напиток должен иметь янтарно-медовый цвет, и если вы хорошо процедили сироп, то никаких примесей и осадка наблюдаться не будет.

Настойка из одуванчиков.

У настойки замечательный цветочный аромат и мягкий, умеренно сладкий вкус. Должна присутствовать некоторая терпкость, характерная для одуванчиков горчинка. Но она будет очень деликатной за счёт того, что в настой мы не добавили стебли. Удивительно летний букет!

Как разнообразить вкус

корень имбиря;

апельсиновая цедра;

мелисса;

мята;

листья смородины.

В своем рецепте я использовал только основной ингредиент – одуванчики. Но для любителей разных вкусовых оттенков рецептуру настойки можно разнообразить следующими составляющими:

Для придания напитку дополнительных вкусовых нот, не перебивая при этом основной букет, достаточно добавить 10-15 г «секретного» ингредиента.

Что бы в настойку из одуванчиков добавили бы вы?