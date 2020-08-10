Водка с изюмом, кленовый сок и тыква: 4 самые необычные браги, которые мне довелось готовить

Я всегда говорил, что самогоноварение – это невероятный простор для творчества. Хороший самогонщик сможет сделать достойный напиток практически из любого продукта. Я люблю экспериментировать, поэтому перепробовал многие рецепты, которые выходят за рамки понимания местных винокуров.

Как известно, хорошая брага – основа любого благородного напитка, поэтому именно брагам я посвятил большую часть своих творческих экспериментов.

Не скажу, что все они окончились удачно, но эксперимент на то и эксперимент, чтобы пробовать и открывать для себя что-нибудь новое. Сегодня я готов поделиться лучшими рецептами, которые я находил на зарубежных форумах и лично испытывал.

История от моего подписчика Артёма.

Пасхальная водка на изюме

Классический еврейский рецепт, который заключается в приготовлении браги на изюме. Не используются никаких синтетических добавок, только сушеный виноград, вода и немного сахара. Даже дрожжи добавлять не нужно.

Единственный минус – это не самый бюджетный эксперимент, так как на 20 литров браги потребуется около 5 кг изюма, а в наших магазинах цена на него начинается от 300 рублей.

Достаточно залить изюм теплой водой, добавить немного сахара (около 200-300 г, это ускорит старт) и подождать. Ждать, правда, придется долго. Такая брага может играть до трех недель.

Внимание! Обязательно применение гидрозатвора!

После того как брага посветлела, а пузыри газа перестали выделяться ее смело можно заливать в куб и гнать.

Перегонка осуществляется классическим способом, но с учетом двух моментов: во-первых, не нужно пугаться, что «первак» будет мутный, во-вторых, я предпочитаю добавлять в конечный напиток немного хвостов, это добавляет ароматических свойств.

Брага из «дерева» - кленовый и березовый сок

А вот следующий опыт вполне можно назвать бюджетным. Я пробовал делать самогон из обычного березового сока, но результат мне не особо понравился. Специфический аромат дистиллята портил весь напиток.

Потом я вычитал на канадском алкофоруме, что можно перегонять и кленовый сок. У нас это непопулярно, хотя кленов в городах хоть отбавляй.

Но я решил стать первопроходцев и отправился загород за соком. Не скажу, что это было легко, но мне таки удалось набрать 20-литровую канистру этого сока.

И еще могу сказать такую вещь – если не любите острых ощущений, никогда не пробуйте кленовый сок на вкус. Мы не канадцы, нам не понять, как они ЭТО могут пить

Для приготовления браги я использовал:

1 кг сахара для приготовления кленового сиропа;

турбодрожжи для фруктов;

щелочные добавки и витамины для подкормки дрожжей.

После перегонки получился действительно вкусный напиток. Никакого привкуса плинтуса, который я ожидал, не было. По вкусовым качествам намного превосходит продукт, приготовленный из березового сока.

Очень кровавая Мэри

Так получилось, что мой сосед работает торговым представителем и ему выдали зарплату продуктами. Получил он 30 литров томатной пасты, срок годности которой уверенно близился к критической отметке.

Пожалуй, это мой самый странный эксперимент. Я взял 5 литров пасты, добавил туда 2 кг сахара и залил старых пивных дрожжей с пивоварни. Процесс пошел, да еще и так шустро, что брага была готова уже спустя 10 дней.

После тройной перегонки и добавления хвостов второго гона, напиток получился по меньшей мере странных. Помидорный вкус – это на любителя, но многим мои товарищам, которых я угостил, очень даже понравилось.

Водка для Гарри Поттера

Еще один мой «странный» эксперимент – приготовление тыквенной водки. Я просто взял огромную тыкву (8 кг), запек ее в духовке, передавил вилкой в нечто наподобие пюре и залил все это дело 10 литрами воды. Далее добавил всего одну щепотку дрожжей.

Бродит тыква хорошо, стабильно, но долго. Мне пришлось ждать около 15 дней, можно, конечно, было добавить еще дрожжей, но было интересно, сколько еще продержится брага.

На удивление это был один из самых вкусных напитков, который я готовил. Нежный и легкий аромат… дыни. Не знаю, почему дыни, но тыквой там и не пахло.

Вот такая у меня странная тяга к экспериментам. Многие из них, надо сказать, оказались весьма успешны. А какие необычные рецепты знаете вы?