Все запивают водку апельсиновым соком, а можно сделать вкуснейшее апельсиновое вино: делюсь рецептом

Все запивают водку апельсиновым соком, а можно сделать вкуснейшее апельсиновое вино. Узнайте, как Вино из одуванчиков на слуху и у убеждённых трезвенников (спасибо, Брэдбери!), но как насчёт апельсинового вина?

Я хочу рассказать вам о своём рецепте этого чудесного аперитива – кто знает, может, один из читателей попробует, вдохновится и напишет новый бестселлер?

Историей поделился мой подписчик Никита.

Что понадобится для приготовления

8-10 килограмм свежих апельсинов;

150 грамм сахара рафинада на литр сока (примерно два с половиной килограмма цитрусовых); чистая питьевая вода;

винные дрожжи;

ёмкости для хранения апельсинового сусла – для наших объёмов сгодится и пятилитровая банка; медицинские перчатки – бюджетный водяной затвор;

10-20 грамм декстрозы – для десертного вина.

В целом ничего сверхсложного, все можно купить в ближайшем магазине.

Процесс приготовления

1)Сначала нужно помыть наши апельсины и очистить от кожуры – в ней всё равно нет необходимых для брожения дрожжей (в чём заключается и хитрость приготовления апельсинового вина!)

2)Далее следует выдавить сок из очищенных плодов. С восьми килограмм выходит от трёх до четырёх литров сока.

3)В сосуде смешиваем сок с водой (100 мл на литр сока) и апельсиновыми выжимками. Добавляем на каждый литр сока 75 грамм сахара и 10-20 грамм дрожжей (25-30 грамм, если собираетесь готовить десертное апельсиновое вино).

4)Тщательно всё это перемешиваем. Затем накрываем нашу банку медицинской перчаткой, проделав отверстие в одном из пальцев, и ставим ее в тёмное место с температурой не выше 25 градусов. Ежедневно перемешиваем сусло деревянной палочкой.

5)Через 3-4 дня апельсиновые выжимки всплывут наверх, а само сусло приобретёт кисловатый запах – брожение началось! Теперь нам необходимо процедить наше уже почти вино от мякоти. Процеживаем его через три слоя марли.

6)Добавляем к суслу ещё 25 грамм сахара/литр сока, перемешиваем и оставляем в том же месте без доступа света и с комнатной температурой.

7)Через три дня добавляем новую порцию 25 г/л, повторяя предыдущий этап.

8)Спустя ещё три дня добавляем последние 25 грамм к суслу. Начинается длительный этап брожения.

9)Длится этот этап от 45 до 60 дней, о его окончании нам сообщит выпавший осадок на дне и осветление сусла.

10)Наступает самый важный момент домашнего виноделия: необходимо слить получившееся вино в другую ёмкость, не задев при этом осадок (если, конечно, мы не хотим испортить вкус вина). Переливаем с помощью сифона или тонкой трубки.

11)Для десертной вариации в наше свежеполученное вино нужно будет добавить декстрозу.

12)Разливаем по бутылкам, храним в холодильнике или подвале. Срок годности – три года!

Что получится в итоге

Что в итоге? Оранжевого цвета жидкость с тонким, ненавязчивым ароматом и ярким цитрусовым послевкусием. Крепость бездекстрозной версии – 10-12 градусов, десертной – не меньше пятнадцати.

Оттенки получаются разными, от темно-оранжевого до светло-желтого, все будет зависеть от того, насколько аккуратно вы сольте осадок, сколько выдержите вино в темном месте.

Помните, что при настаивании вина под прямыми солнечными лучами оттенок может сильно измениться, как и качество напитка!

Запах всегда остается ярким, достаточно сладким, но в самом вине, если вы готовите без дополнительного добавления сахара, сладости не особо много, скорее, присутствует легкая кислость, характерная для цитрусов.

Как подавать и с чем употреблять

Подают вино из апельсинов холодным. Оно прекрасно сочетается со свининой и морепродуктами, часто его подают к мясу, по моему опыту хорошо сочетается с ужином — оно достаточно легкое и не так сильно бьет в голову, как прочий алкоголь, а легкое послевкусие не мешает наслаждаться вкусами блюд.

При подаче вина в него опускают ломтик фрукта (к примеру, апельсина) или веточку мяты. Для охлаждения можно добавить кубик льда, но не переборщите — вода может сильно ослабить напиток.

Иногда бортики бокала протирают мятой или лимоном, так как этот трюк позволяет добавить ненавязчивый аромат и едва уловимый привкус, который удивляет своей неожиданностью, но не держится достаточно долго, чтобы значительно изменить вкус.

Сколько мы потратим денег на производство

8 килограмм апельсинов – 800 рублей;

Брикет 500 грамм сахара рафинада – 27,50 рублей;

Винные дрожжи 2-4 пачки по 8 г – от 340 до 600 рублей;

Декстроза 1 кг – 150 рублей*

На одну трёхлитровую банку апельсинового вина в денежном эквиваленте уходит:

Итого: 1150-1450 рублей/3 литра вина (400-500 рублей/литр)

Знаете ли вы какую-нибудь деталь, которую можно добавить к фруктовому вину, чтобы подчеркнуть его достоинства? Поделитесь в комментариях!