Всем, кому некуда девать кабачки с дачи посвящается: как я вместо икры и солений готовлю дешевое кабачковое вино, потратив 185 рублей

Так как я заядлый дачник и уже много лет все лето живу за городом, в моем арсенале накопилось множество рецептов разнообразных засолок, напитков и блюд из того, что растет на огороде.

Засолки и закатки очень выручают зимой, когда хочется овощей и фруктов, да и самим закрывать дешевле, чем покупать консервацию в магазинах.

Как-то раз сидел после трудного дня в «полях» за столом и пил кофе. Зашла ко мне соседка Галина, просила одолжить ей шпалеры для помидор, сорта у нее высокие, урожай большой – приходится подвязывать.

Тут-то она и увидела мой богатый урожай кабачков, лежащий около стола, и спросила, делал ли я вино из них. Как же добру пропадать, выращено же своими руками, с любовью!

О кабачковом вине я узнал только в тот день от Галины, до этого и в голову не приходило, как из такого обычного овоща вообще можно сделать вино! Удивила меня соседка!

Итак, делюсь процессом приготовления чудо-напитка!

История от подписчика блога Николая.

Ингредиенты и оборудование

Итак, для приготовления вина нам нужно:

2 кг кабачков;

Важно! Выбирать следует молоденькие и нежные кабачки, они не должны быть переросшими, так как старые практически не имеют сока и не дают нужного вкуса.

4 л воды (можно как фильтрованную, так и артезианскую);

20 г лимонной кислоты (если нет, то берем 3 лимона, сам делал с отжатым соком, получилось натурально), ингредиент обязателен, так как кабачки не имеют кислоты вообще;

1 кг сахара;

60 г изюма или дрожжей (дрожжи нужны специальные винные, хлебопекарные только испортят результаты наших трудов).

Из оборудования нам нужна будет пластиковая бутыль для вина на 30 л, медицинская перчатка, тазик и терка.

По ценам выходит недорого:

1 кг сахара в Пятерочке стоит 32 р.;

изюм за 100 г – 40 р.;

винные дрожжи немногим дешевле – 37 р.;

лимоны, 3 штуки обошлись мне в 76 рублей.

Процесс приготовления

Рассказываю рецепт сначала и подробно, пишите!

В случае если вы все-таки не нашли дрожжей для вина, необходимо сделать закваску из изюма. Делать ее нужно заранее – за неделю до начала виноделия. На изюме при желании можно сэкономить, если использовать лозу со своего огорода (я похвастаться не могу, виноград у меня почти не плодоносит).

Вернемся к изюму. Его нужно сложить в банку, добавить примерно 30 г сахара и 150 г теплой воды. Сверху нужно накрыть марлей и убрать в шкаф на несколько суток. Готовая закваска должна пениться и шипеть (мои домочадцы долго искали причину шипения, думали домовой).

Важно! Если в закваске появилась плесень – использовать ее нельзя!

Кабачки нужно почистить и переработать теркой или мясорубкой. Далее кашицу из овоща помещаем в кастрюльку и на сутки заливаем кипятком.

После того как настоится, отжимаем мякоть, добавляем 500 г сахара, сок лимона (так как у нас у всех больные желудки я предварительно развел водой 1 к 3), сюда же идет закваска или дрожжи.

Все хорошо перемешиваем и сливаем в бутыль. Заполнять ее нужно на 2/3, так как оттуда попрет газ и пена. Сверху надеваем перчатку

Надутая перчатка показывает, что процесс брожения пошел. Винный сосуд оставляем на неделю в теплом месте. Потом нам нужно сделать следующую операцию - слить 500 г сусла и смешать с 250 г сахара сироп сливаем снова в бутыль и аналогичную манипуляцию проводим еще через неделю.

Вино готовится примерно 25-60 дней. Об окончании процесса говорит отсутствие газообразования. У меня на приготовление вина ушло ровно 33 дня, так как дома достаточно тепло и солнечно. Готовое вино можно немного разбавить водкой для крепости, но себе я не делал – у нас дома не пьют крепкое.

Что получится в итоге

Важно! Общий срок хранения до 3 лет.

Готовое вино нужно разлить по бутылкам и запечатать его. Выдерживаем напиток в холодном месте – подойдет холодильник или подвал. Я использовал холодильник, даже специально купил старенький с Авито. В холоде вино должно держаться до 4 месяцев. Раз в месяц напиток вскрывают и сливают с осадка.На вкус вино ничуть не хуже, чем виноградное. Напиток имеет умеренно сладкий, терпкий вкус. Запах тоже приятный, пахнет зеленью и летом. Для более нежного аромата можно добавить несколько штук алычи.

Цвет варьирует от нежно-желтого до оранжевого оттенка, напоминает Фанту. Себестоимость напитка значительно меньше, чем у фабричного вина – сахар, лимон и изюм мне обошлись всего в 185 рублей, кабачки у меня свои, каждый год вывожу мешками, раздаю знакомым.

Как подавать и с чем употреблять

Как и любое другое вино наше кабачковое лучше подавать к сыру, мясу, рыбе или овощам. Для тяжелых блюд не рекомендую, вкус и эффект будут размытыми. Подавать можно как в графине, так и в бутылке, для разлива подойдут обычные фужеры.

Вино удалось на славу! Всем, у кого на дачах и в огородах всегда вырастает много кабачков, теперь рекомендую сделать из них вино. У кого нет огородов, тому могу посоветовать просто купить кабачки. В сезон они стоят совсем недорого.

А вы пробовали вино из кабачков?