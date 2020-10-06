Это было в конце 80-х. Однажды на майские праздники мы собрались у Азима, нашего общего друга. На праздничный стол он выставил бутылки с домашним вином.

Это то вино, которое пробовали твои куры? - с долей иронии спросил я.

Да, то самое, - ответил он.

Поднялся смех, ребята стали подшучивать над хозяином дома, но оказалось, что в компании были и те, кто не знал про эту историю. Пришлось им рассказать все, что приключилось осенью прошлого года, когда Азим решил приготовить домашнее вино.

Поделюсь этой историей и с вами, дорогие друзья.

Эту историю прислал Сергей – подписчик из Туркменистана, где изготовление домашнего вина считается национальной традицией.

Как сухой закон подтолкнул моего друга к изготовлению домашнего алкоголя

Дефицит алкогольной продукции, с которым столкнулся советский народ после принятия горбачевского Указа о борьбе с пьянством, вынудил многих вспомнить о самогонном аппарате. Любители же слабоалкогольных напитков стали готовить домашние вина по самым различным рецептам и из различного сырья.

Мой друг Азим также решил приготовить столовое вино, тем более что в саду у него рос виноград подходящего винного сорта.

Это был его первый опыт, и поэтому он часто советовался со мной. А я уже не первый год делал вино и подсказал ему простейший рецепт, который когда-то вычитал в книге.

Ингредиенты для приготовления вина ему искать не пришлось, так как основное сырье - виноград - росло у него в саду. Это был винный сорт темно-синего цвета, который называется гара узюм.

Вино из него получается темно-красного насыщенного оттенка с особым вкусом и ароматом. Кроме винограда, он больше никаких ингредиентов не использовал. На юге много солнца, поэтому виноград вызревает до такой степени, что ни сахар, ни дополнительные дрожжи для брожения ему уже не нужны.

Была ранняя осень, и солнечная ягода была уже зрелая и как нельзя лучше подходила для вина.

Процесс приготовления и как в него вмешались курицы

Сначала Азим подготовил закваску за несколько дней до сбора урожая. Для этого он выбрал наиболее спелые ягоды, отжал их сок (ягоды мыть нельзя), перелил его в бутылку объемом на три четверти и закупорил горлышко ватной пробкой.

Эту закваску он поставил в теплое место. Сок в бутылке через 2-3 дня начал бродить, а через 6-7 дней закваска уже была готовой.

Затем он собрал весь урожай, отделил ягоды от гребней, удаляя загнившие и поврежденные. Установил большой дуршлаг над эмалированным ведром и вкладывая туда небольшими порциями виноград, начал выжимать сок, разминая ягоды тыльной стороной кулака.

Вылив получившийся сок и оставшуюся мезгу в эмалированное ведро, Азим немедленно добавил туда закваску из расчета 2 % закваски винных дрожжей на количество сусла. То есть если общее количество сусла 10 литров, значит надо добавить 200 граммов закваски.

Все это он поставил в подвал, где температура была не больше 18-24 градусов. Это идеальная температура для брожения. Через 2-3 дня сусло начало интенсивно бродить и подниматься шапкой.

В этой фазе брожения сусло необходимо 3-4 раза в день перемешивать, чтобы поднявшаяся шапка опустилась вниз, иначе вино может превратиться в уксус.

После окончания активного брожения (примерно через 4-5 дней) мой друг отделил вино от мезги, сливая в дуршлаг, а мезгу отжал через марлю. Вино он перелил в 10-литровую бутыль и снес в подвал, дображивать. Теперь ему оставалось только слить его с осадка.

Все это он проделал ранним утром. А уходя на работу, попросил свою жену Нигору выбросить виноградные отжимки.

Вот тут-то и начинается самое интересное.

Лирическое отступление про кур

Супруга подумала, «зачем добру пропадать» и отнесла все в курятник на корм домашней птице. В полдень она пришла в курятник и увидела, что все куры лежали на земле, не подавая никаких признаков жизни.

Она поплакалась немножко, и опять же руководствуясь принципом «чтобы добро не пропало», ощипала нескольких куриц. «Дохлых» и ощипанных куриц она снесла в летнюю кухню. Снова всплакнула, погоревала немножко - жалко живность все-таки.

Это было утром, а вечером прибежала соседка, которая наблюдала за «выносом куриных тушек», и с порога стала кричать:

Нигора-а-а, твои курицы ожили и голые по улице бегают!

Бедная женщина в ужасе выбежала на улицу и увидела странное, невиданное доселе зрелище - ощипанные и не очень курицы с кудахтаньем бегали по узкой улочке! Естественно, она взялась за голову, думая, что же это случилось-то?

А случилось вот что. В перебродившей виноградной мезге содержится определенное количество виноградного спирта. Курицы склевали всю мезгу, захмелели и все как одна свалились без чувств на землю, забывшись богатырским сном.

Хозяйка, подумав, что они все умерли, ощипала их, и потом случилось то, что должно было случиться. Через какое-то время куры протрезвели и начали бегать голые! Без перьев!

Какой результат получился у моего друга

Конечно, после прибытия домой Азим прочел супруге пространственную нотацию на тему, что принцип «чего зря добру пропадать» действует, как оказывается, не всегда.

К счастью, этот инцидент не повлиял на его решение доделать вино до конца. Не считая нескольких ощипанных особей, остальные куры выжили и с «тяжким похмельем и больной головой» выстроились в ряд и двинулись домой, в курятник.

Зато соседи и просто случайные свидетели долго еще вспоминали про «пьяных куриц». Оно и понятно, ведь не каждый день увидишь такое зрелище.

Так еще и его друзья, попробовав вино (которое, кстати, получилось отменным) предлагали: «Может, угостим еще раз куриц этим вином?».

А вы были когда-нибудь свидетелями подобных казусов?