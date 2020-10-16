Зачем тратить лишние деньги, если все есть под руками: делюсь домашним рецептом 11-градусного полусладкого вина на винограде и сахаре

Живу я в Луганской области. Наверное, не самое лучшее место для виноградников, однако, насколько я знаю, даже в более северных регионах у людей, получается, выращивать хороший виноград. Например, в Беларуси.

Как-то мы с женой задумались о том, почему бы нам не сделать свое домашнее вино, тем более что виноград у нас был. И я, и она любим купить бутылочку вина и выпить ее за ужином.

Но зачем тратить лишние деньги, если все для вина есть под руками, осталось это только взять и приготовить. На что мы в прошлом году и решились.

История от читателя из Луганска. Дмитрий Олегович читает блог уже больше года, но впервые поделился опытом в виноделии.

Почему я решил сделать алкоголь сам

На моем садовом участке растет самый простой, синий мелкий виноград. Это не тот сорт, за которым требуется пристальное внимание. Растет он у меня сам по себе. Единственное что я делаю, так это немного обрезаю его осенью.

Из этого винограда мы всегда делали сок, который, кстати, получается очень сладким и вкусным. Но в какой-то момент я подумал, а почему бы не попробовать сделать из него домашнее вино.

Просто до этого я всегда думал, что это весьма сложный процесс. Но на самом деле, забегая вперед, могу сказать, что все вполне решаемо. Я люблю вино, когда в нем есть сладость. Не Кагор, конечно, а полусладкое. Такое я и попытался сделать.

Внимание! Сладость будет зависеть от добавляемого вами сахара.

Какие ингредиенты потребуются

Тем более что для этого процесса не требуется каких-то особых навыков и приспособлений. Да и дело это не особо затратное. Зато на выходе получается сплошная экономия. Стоит только сравнить стоимость 1 л вина в магазине, и во сколько этот же литр обойдется вам при приготовлении домашнего вина.Список достаточно прост. В первую очередь, это сам виноград. Вы кстати, если живете в квартире и не имеете дачного участка, виноград можете просто купить. Также нам потребуется сахар, достаточно большое количество. Я покупаю еще немного спирта, чтобы дезинфицировать емкости для вина.

Требуемую посуду также можно условно отнести к ингредиентам. Посуда должна быть либо с эмалированным покрытием, либо из нержавеющей стали. Я использовал разную.

И пластиковые чашки с ведрами, и кастрюли, и алюминиевый бак. В противном случае виноградный сок может окислиться, а этого допускать нельзя.

Также вам понадобятся некоторые сопутствующие предметы для большего удобства. Например, обычные медицинские резиновые перчатки, чтобы не окрашивались руки.

Еще можно добавить бумагу или какие-то тряпки, чтобы их положить на пол, так как во время процесса сложно быть полностью аккуратным и нигде не набрызгать.

Процесс приготовления

Первым делом, нужно собрать виноград. Очень важно виноград не мыть. Наверняка вы замечали на ягодках небольшой слой налета, похожий на пыль. Так вот, это природные дрожжи, которые смывать ни в коем случае нельзя.

Если прошел дождь, то сбор винограда нужно начинать минимум спустя 3 дня, если, конечно, они были солнечными. После этого его нужно подавить. Я делал это руками, чтобы не раздавить косточки, так как они дадут горечь суслу.

Беру кастрюлю, кладу туда несколько кистей винограда, давлю там руками и полученное содержимое выливаю в бак.

Важно! Если делаете вино из синего винограда, то необязательно ягодки отделять от плодоножки. Ничего страшного не будет, если даже попадет какой-то один листик или веточка. Главное, избавиться от гнилых или зеленых ягод.

Заполнять емкость (в моем случае бак и не только) нужно процентов на 70-80. Это связано с тем, что во время брожения мезга будет подыматься.

Также желательно брать такую емкость, у которой горлышко не будет широким, как, например, у чашки. Заполнив емкость до нужного уровня, просто накройте его марлей. Дальше внимательно следите за происходящим.

Первым делом должна появиться шапка, другими словами, мезга. Если это произошло на следующие сутки, то держите сусло еще 3-4 дня с того момента. Если на вторые сутки, то дня 4-5 с момента поднятия. Также стоит знать, что все это содержимое не должно находиться в холоде или в тепле.

Требуется температура примерно +18-23 градуса. За эти дни как минимум 1 раз в день нужно все перемешивать и поднявшуюся шапку топить в соке. Под ней должно быть слышно шипение и видна пена. Это признаки хорошего брожения.

Спустя указанное время пора разливать сок по бутылкам. Я взял сито, марлю и чашку. Брал понемногу мезгу, клал в марлю и выжимал из нее сок. Затем перелил через марлю и сито весь сок, чтобы очистить его от всего лишнего.

Можно сделать несколько прогонов. Затем полученный сок разлил по банкам. Я также добавил воду в соотношении 1 часть воды к 2 частям сока. Это немного снизило кислотность.

Банки я заполнял также процентов на 70. В этот момент нужно добавить сахар. Я это буду делать минимум 3 раза. Сразу я добавлял по 100 грамм на 1 литр. Все, закрыл на гидрозатвор и оставил на 1 неделю.

После добавил еще сахара, уже по 50 грамм на 1 литр. Спустя еще неделю добавил сахара в последний раз. Мне хватило 25 грамм на 1 литр, но вы можете регулировать количество на свой вкус. После этого нужно дождаться, когда пройдет активное и тихое брожение.

То есть, чтобы оно полностью прекратилось. Только после этого вино можно относить на холод (в погреб).

Какой результат я получил

Результат получился просто отличным. Забыл упомянуть еще одну вещь. Стоя в погребе, вино может выдать винный камень. Таким образом оно осветляется и лишается лишней кислоты.

На стенках или дне сосуда появляются темные кристаллы. Естественно, емкость нужно от этого очищать. Это, кстати, хороший знак, так как весь этот мусор мог остаться в ваших почках.

Говоря про полученное вино, я со всем угадал. Сладость была в меру, градусов было около 11, ни много ни мало, вкус и аромат просто невероятные. Теперь мы с женой не можем нарадоваться полученному результату.

Только жалеем, что не занялись этим раньше. Я слышал, что если вкус не будет устраивать, ничего страшного не будет в том, чтобы его еще раз немного подсластить. Правда после этого нужно подождать еще несколько дней, чтобы убедится в том, что брожение не пошло заново.

В общем, пробуйте готовить таким же способом, как и я. Я уверен, что у вас получится хорошее вино, которое и самим можно будет выпить, и друзей угостить.

Интересно будет услышать ваше мнение по этому поводу, может какие-то советы, чтобы довести приготовление вина до совершенства. Буду рад всем.